https://ukraina.ru/20250804/istselenie-imperii-nachalo-1066399561.html

Исцеление империи. Начало

Исцеление империи. Начало - 04.08.2025 Украина.ру

Исцеление империи. Начало

Мой замечательный зарубежный друг влюблен в Кавказ и много лет занимается его изучением. А его я считаю одним из лучших политических философов современности. К тому же мне посчастливилось родится и вырасти на этой горной земле. Поэтому и не могу не смотреть в сторону белоснежных вершин.

2025-08-04T05:28

2025-08-04T05:28

2025-08-04T05:28

мнения

запад

венгрия

кавказ

дональд трамп

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Если рассуждать в терминах злободневности, Кавказ - пульсирующая геополитическая субстанция. То неправдоподобно большая по своей глобальной значимости, то исчезающе малая. Но вот в метафизическом, сакральном плане, он стабильно могуч.Здесь рождаются великие смыслы и замыслы, предсказания и надежды. Только здесь политическую партию могут назвать "мечтой", а тосты превращать в программные документы. И все это в форме намеков, лукавых иносказаний, аллегорий.Не случайно великий Бертольд Брехт действие своей ключевой пьесы перенес именно на эту сакральную почву. И символично назвал ее "Кавказский меловой круг". Гений считал, что главные смыслы можно транслировать лишь в форме намеков, даже, подмигиваний. А это и есть суть кавказского дискурса. Об этом, в принципе, прелестный фильм "Кавказская пленница".Мой упомянутый друг Ласло, вообще считает, что все мы "пленники Кавказа". А зародыши всех мировых проблем заключены в "кавказском меловом круге". Надо только их вовремя разглядеть, понять, расшифровать намек. И помнить о том, что сила не бывает без милосердия. По Брехту…В общем, решил совместить приятное с полезным и сделать свой круг внутри этого "мелового круга". И сразу стал искать намеки, подсказки, скрытые символы.Первый разряд ощутил, когда на дороге за Краснодаром увидел большой и аккуратный портрет подзабытого Андропова. Там оказалось одноименное овощное хозяйство.Юрий Владимирович, насколько помню, был северным человеком. По крайней мере строил свою биографию, образование, карьеру в самом северо-западном уголке державы. К тому же его персона сегодня не сильно, мягко говоря, популярна.Кто-то приписывает ему чуть ли не преклонение перед Западом, интенцию конвергентности. Хотя другие, пока шепотом, говорят, что хитроумный чекист хотел не Союз превратить в вотчину Запада. А последний сделать частью русского мира.В Венгрии его многие называют "мясником" за подавление протестов 1956 года. Хотя другие, пока шепотом, говорят, что его решительная позиция спасла страну от распада и потоков крови…Не знаю, историки со временем разберутся. А я вспомнил, что моим консультантом в докторантуре был бывший помощник генсека. Он рассказывал, что шеф, будучи безнадежно больным и не взирая на запреты врачей, поднимался из-за необъятного кремлевского стола и обходил его вокруг. Только для того, чтобы за руку поздороваться с подчиненным. Так воспитан был.Я эту историю пересказал одному украинскому президенту, который по пански снисходительно протягивал руку через громадную столешницу, не приподнимая крепкого зада над глубоким креслом. После этого рассказа Виктор Федорович стал вставать. Жаль, что поздно. Иначе б "майдана" не было.И вот проезжая мимо полузабытого облика, понадеялся, что хозяин хозяйства учтив и не чванлив с подчиненными. Как генсек. И славно, когда "наши козаки" относятся к прошлому с почтением, а не глумлением…В уютной ресторации "Баку" на въезде в Минводы, увидел неожиданную картину. За соседними столиками мирно потягивала чаек из характерных стаканчиков группка шумных армян и компания брутальных азербайджанцев. Спросил у горбоносого официанта как так можно. Тот скупо ответил: "Мы ж в России".Я живу в Крыму прямо рядом с бывшим (надеюсь и будущим) "философским садом" Николая Яковлевича Данилевского. Русский философ, геополитик, природовед высадил в своем имении растения, которые вроде бы не могут рядом уживаться. У него же те "цвели и пахли". Потому, что их общей атмосферой накрывали внимание, компетенция и трудолюбие хозяина.Так в Российской империи рядышком жили, сотрудничали и крепли племена и народы, ранее взаимоистреблявшие друг друга. Настоящая империя несет в себе код взаимоподдержки, синергии, гармонии.Если в "райском саду" Борреля почти все европейские "злаки" перессорились и выродились до уровня сорняков, значит каноны единства не верны, а "хозяин" зловреден как черт.Все-таки, русская суровая классическая философия, это вам не жеманное многогендерное европейское филистерство…Но больше всего подсказок, намеков получил в многонациональном Дагестане. Уже на въезде в Махачкалу увидел необычную рекламу. Привык к промоушену недвижимости, предметов роскоши или быта. А здесь инфо о народных целителях. С одним из них и посчастливилось сдружиться…Шамиль только провел ладонью по телу и сразу выявил застарелую проблемную зону - правый плечевой сустав. Потом какими-то пассами и точечным массажем снял болевые ощущения. И я проникся!В силу своей профессиональной деформации, не мог не спросить целителя о применимости его методик тестирования и исцеления человеческого организма к субъектом государственного уровня. Тот крепко призадумался. Тогда подкрепил свой вопрос парой примеров.Эйзенхауэр поручил руководить своей президентской избирательной компанией фирме по рекламе мыла. На недоумение ее аполитичных сотрудников ответил: "Представьте просто, что я кусок мыла, который надо продать каждой семье". И победил. Оказалось, что лидера можно отпиарить и "впарить" и без мыла. Механизмы работают схожие.Или другой пример. Венгрия в начале девяностых в конец запуталась в мудреных политических стратегиях и социальных доктринах. И тогда решили обратиться к остроумному труду Яноша Корнаи "Здоровье наций. Размышление об аналогиях между экономикой и медициной". И страна преодолела многие недуги…Вот и возникла гипотеза о том, что нашей державе не помешал бы опыт смежных сфер.Шамиль мысленно и вдумчиво протестировал нашу богоизбранную, но такую не простую родину. Сказал, что тут не обойдешься и толстенной книгой. Но вот самые краткие и первичные выводы:Во-первых, необходимо именно исцеление, а не "лечение". Запад трещит потому, что в основе всех его государственных проектов, лежит вульгарная парадигма "лечения", в свойственной ей крайне механистической форме.Когда-то великий Авиценна мечтал объединить восточное философское понимание души человека с западным телесным аристотелизмом. Но Запад лучше умеет разделять, чем соединять. Там заветы выдающегося мыслителя и врача быстро купировали до уровня проблем плоти, почти забыв о ее единстве с духом.Нам же нужна, правильная задача не лечить, а ИСЦЕЛЯТЬ державу. Залечить ведь можно до смерти. А вот исцелить - только до жизни. Желательно, счастливой.Западные нарративы лечения экономик, оптимизации госстроительства, трансформации политических режимов - "лечебные" химерные проекты. Такое лечение - сводится к реформам. То есть работе с формами, а не сутью.А нам необходим мощный национальный канон исцеляющей духовности. Вот суть. Тем более, что в информационную эпоху классический базис и надстройка меняются местами. Культура, вера, традиции, дух - становятся основой здоровья народа, а не какой-нибудь ВВП, исчисляемый по лукавой методике. "Больной перед смертью потел? Отлично!"…Во-вторых, не всё и всех можно исцелить. Показательный пример тезки целителя - предводителя Дагестана и Чечни имама Шамиля. Того при рождении нарекли Али и он был смертельно болен. Целитель сказал, что мальчика с таким именем он не способен исцелить. Надо менять суть, судьбу и предназначение ребенка. А это можно сделать лишь поменяв его имя. Назвали Шамилем и исцелили. И создали тому великую судьбу от аварского селянина до российского дворянина.Соглашусь, что слишком смелая аналогия, но возможно и Российская Федерация требует коррекции судьбы через трансформацию имени. Логично имя "Россия". Тогда фокусировка будет именно на глубинных, имманентных характеристиках, чертах, свойствах Родины. А форма ее территориально-политического устройства выкристализируется сама. В зависимости от исторических задач и вызовов.Кстати, когда упомянутую Венгерскую Республику, переименовали в 2012 году в Венгрию, страна просто воспряла. Оказалось, что многие проблемы связаны не с республиканской формой организации власти, а венгерской сутью самосознания граждан.По тому же пути пошел и Трамп. Будучи интуитивистом, он подспудно понял, что Штаты великими уже не сделаешь. Поэтому хитро подменил в базовом кличе название страны. Штаты не исцелить. Америку можно попробовать…В третьих, плодотворным выглядит сам механизм исцеления.Выявляется базовое экзистенциальное чувство субъекта.Если оно носит негативный характер, заменяется столь же сильным, но позитивным.Чистятся транзиты чувства внутри организма. Выявляются и ликвидируются все зажимы, блоки, закупорки.Организм, как сосуд, весь заполняется жизнеутверждающей силой…Шамиль, работая со своими пациентами, стремится страх заменить на благодарность, злость на милосердие и подобное.Стали прикладывать модель к странам. И соседним, и дальним. Например, очевидно, что у Украины главным государственным чувством является ненависть. А это самая разрушающее организм интенция. У Франции - зависть. У Штатов - высокомерие. У Германии - обида. Тоже "не есть гут".Но и Россия в этом плане не безупречна. Много лет культивировалось чувство эгоистичного гедонизма, эгоцентричного консюмеризма…В дагестанских ретритах - духовных практиках, замещающих низкие помыслы на высокие, акцент делается на местную уникальную природу. Для созерцаний, медитаций выбирается такая волшебная натура, на фоне которой просто тяжело дурно мыслить.Но есть ведь и рукотворные композиции с подобным эффектом. Думаю, они могут послужить еще более эффективно при переходе на государственную орбиту проблемы.Не могу представить, например, людей стоящих на краю почти четверть километровой по высоте платины Черкейской ГЭС и пропускающих через ум ручейки мелких личных гешефтов, а не о потоки гордости за творцов подобного чуда.А как "прокачается" сознание посетителей чрева "Каспийского монстра" - экраноплана "Лунь", стоящего на вечном приколе на берегу моря ?До сих пор специалисты спорят, что это за диво: боевой корабль, несущийся над поверхностью с немыслимой скоростью пол тысячи км., или нереально громадный самолет.Факт только тот, что ракетный монстр, куда больше самого большого в мире Боинга 777. Не имел и не имеет аналогов в мировых арсеналах. И сохрани мы парочку таких на Каспии, своенравный Азербайджан был бы тише каспийской воды и ниже украинской травы.Но гость из пошлого и сейчас окормляет нас немыслимой гордостью за компетенции, дерзость и масштаб мысли предшественников…Вообще, считаю гордость базовым чувство замещения любого навеянного блуда и исцеления державы…Мы говорили с Шамилем о многих нюансах исцеления. Например, о развороте геоэкономического и геополитического вектора державы. "Держи ноги в тепле, а голову в холоде" - это не только про иммунитет индивида. Это и про здоровье державы. При нынешнем позиционировании все наоборот: мозги плавятся от взбесившейся европейской духовки вкупе с украинским керогазом, а ноги стынут в безлюдье Охотского и Берингово морей. Эх, развернуться бы.Упоминал целитель про вечную "проблему "поясницы" . В нашем случае - Урала…О многом говорили. Но постоянно возвращались к базовой роли гордости, что в карме человека, что в судьбе державы...Был у меня когда-то замечательный знакомый. Бравый и могучий пилот. Командовал еще в Союзе полком стратегов из знаменитых "лебедей" - Ту 160. Не думал, что такие личности умеют плакать. А было дело. Когда смотрели вместе по ящику как "американские партнеры" рвали гигантскими кусачками на куски "лебедей", оставшихся под Полтавой. Была такая "сделка" лет двадцать назад.Звучит фантастично, но одну громадную машину полковник сохранил у себя на даче. Когда жил у него, пили кофе в кабине пилота. Там на борту стоял лучший в мире кофейный агрегат для поддержания тонуса команды. Бывший пилот там иногда и ночевал.Говорил, что во снах вспоминается один и тот же день. Полк летит на задание. Не понятно учебное или боевое. Он по радиокоманде вскрывает конверты. Понимает, что может стать причиной гибели планеты. Мандражирует. Режет пальцы об острые края сургуча. Руки в крови. В голове звон. Но гордость, гордость переполняет душу. За мощь, которой он управляет. За страну, которая ему доверила эту немыслимую силу. За экипажи соседних бортов, которые верят своему командиру…Здоров был полковник как космонавт. А умер в расцвете. Это все свиньи могут жить без гордости. А некоторые люди - нет. И некоторые державы…

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венгрия

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

мнения, запад, венгрия, кавказ, дональд трамп