https://ukraina.ru/20250804/zimoy-russkie-budut-pod-kievom-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1066399248.html

Ожидая русских "под Киевом", украинские эксперты - о смысле войны и ненависти Запада к России и Украине

Ожидая русских "под Киевом", украинские эксперты - о смысле войны и ненависти Запада к России и Украине - 04.08.2025 Украина.ру

Ожидая русских "под Киевом", украинские эксперты - о смысле войны и ненависти Запада к России и Украине

Надолго ли хватит Киеву людей для фронта, к чему ведёт насильственная мобилизация, наконец, возможен ли мир или же более вероятно перерастание текущего конфликта в большую войну? Чего на самом деле хочет Запад? Над такими вопросами размышляют в украинском экспертном сообществе.

2025-08-04T05:03

2025-08-04T05:03

2025-08-04T05:06

украина

россия

киев

анна скороход

владимир зеленский

трамп и зеленский

вооруженные силы украины

тцк

верховная рада

эксклюзив

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Задумались о настоящих масштабах потерь. Близкая к офису Зеленского волонтёр Мария Берлинская в своём блоге оценивает их так: убитыми ВСУ теряют до 300 человек в день, ранеными — до 750, самовольно оставляют свои части ежедневно до 500 военнослужащих… То есть, общие потери составляют более полутора тысяч человек в день, более 46 тысяч в месяц — тогда как мобилизуют в месяц до 20 тысяч человек.Волонтёр считает, что "никакой миллионной армии у нас (у киевского режима — Ред.) давно нет", официальные данные о потерях ВСУ значительно занижены, а реальная ситуация такова, что, если ничего не менять, то уже зимой 2025 года российские войска могут снова стоять под Киевом.Такую угрозу чувствуют многие в украинской политической верхушке.Депутат Верховной Рады Анна Скороход в эфире канала Politeka заявила, что кровопролитие надо останавливать в любом случае — и десятидневный срок, установленный Дональдом Трампом, будто бы даёт такой шанс. По её словам, Украине нужно цепляться за любую возможность заключить мир, однако требование России уступить четыре области и Крым — невыполнимы (для Киева). Невыполнимы, но... не совсем."Мы уже много потеряли, больше, чем нам рассказывают. И мир любой ценой… мы должны понимать, что каждый день войны — это человеческие жизни. И вот эта цена — она самая настоящая цена того, что мы с вами с утра можем выпить чашку кофе в кафешке, понимаете? Поэтому сказать, что мы (киевский режим — Ред.) не готовы — это ложь", - сказала Скороход.Она добавила, что другой вопрос, кто этим будет заниматься — надо бы, чтобы переговоры вели дипломаты, а не просто люди, близкие к офису Зеленского. И надо будет узнать у граждан, согласны ли они на условия мира, которые предлагаются — провести референдум."Почему я говорю о референдуме? Мы же понимаем, что территориальные вопросы всё равно будут стоять, в любом случае, мы от них не уйдём. Мечтать о границах 1991 года… я больше реалист, понимаете. Поэтому всё, что касается ключевых таких вопросов, должно обсуждаться с людьми", - сказала Скороход.А пока ситуация такова, что в украинских СМИ мгновенно забывают о мирных переговорах с РФ до какого-нибудь очередного заявления Трампа. Почему так? Депутат высказала своё личное мнение — многим на Украине на самом деле выгодно продолжение войны, они на ней просто зарабатывают. Да и Европе война выгодна, ведь европейские страны в результате уже перезапустили свои ВПК. При этом Киев бесплатно ничего не получает и не получал - "это всё кредиты, которые придётся возвращать".Нардеп также заявила, что фактическое отсутствие перспективы демобилизации для воинов ВСУ "нельзя считать нормой", демобилизация нужна. А пополнить ряды армии можно так, как делают русские — набирать людей по контракту, это позволит не грести всех подряд, но проводить отбор.Об этом же говорит бывший депутат Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. Комментируя недавний бунт против ТЦК в Виннице, он заявил, что, хотя этот протест был подавлен, но в то же время люди показали, что нужно и можно бороться за справедливость."Вы, конечно, спросите: а как же фронт? Без мобилизации он обвалится…", - написал экс-нардеп в своём блоге. Он пояснил, что фронт и так проседает, поскольку из десятка насильно мобилизованных, семь-восемь уходят в самоволку — "и таких уже сотни тысяч", - написал политик в своём блоге.Мосийчук призвал немедленно перейти от силовой мобилизации в ВСУ к рекрутингу, а на переходный период отправить на фронт 140 тысяч военных пенсионеров от 45 до 65 лет, а также работников ТЦК, НАБУ, СБУ, военную полицию и пр.Что дальше? Возможность "новой Ялты" допускает глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов*. Издание "Политнавигатор" в связи с этим напоминает, что именно Буданов когда-то обещал наивным украинцам "кофе на набережной в Ялте".С победным кофепитием не получилось. Теперь же, по мнению главы ГУР, Россия готова затратить значительные средства для того, чтобы быть готовой к войне с НАТО к 2030 году.Отметим, что на самом-то деле это коллективный Запад готовится к войне с Россией в этот срок. Никто не в силах объяснить, зачем Москве нападать на страны Европы, а вот Европе нужны российские ресурсы и — помните? - жизненное пространство… Но многие украинцы до сих пор продолжают верить тем, кто убеждает их в агрессивных планах Москвы.Большой войны с Западом никак не избежать, считает вынужденно странствующий сейчас по европейским странам одесский блогер, известный многим как "Колобок из Одессы". Он посетил много стран и в очередном выпуске своего видеоблога рассказал о своих наблюдениях. По его наблюдениям сейчас европейцев последовательно и системно накачивают ненавистью к русским, и он сам ощущает это отношение, поскольку говорит на русском языке.Однако, продолжил блогер, в Европе ненавидят уже и украинцев, которых не так давно только приветствовали - и он сам чувствует это как владелец авто с украинскими номерами."Мы (украинцы и русские — Ред.) будем вообще изгоями, против нас ополчатся и добьют. Вот так вот — нас стравили, ослабили, а потом нас добьют, это их (Запада — Ред.) цель", - предрёк блогер. Но тут же призвал всех не впадать в пессимизм, а "выбрать светлую сторону" и оставаться людьми.Что ж, это действительно полезный совет.* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страны"И в статье Владимира Скачко "Мощи с молотка. Как украинские неонацисты с британскими учеными из Ильи Муромца финна делают"

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

украина, россия, киев, анна скороход, владимир зеленский, трамп и зеленский, вооруженные силы украины, тцк, верховная рада, эксклюзив