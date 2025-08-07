"Конец и Юля": Дмитрий Выдрин про "сладость коррупционного тела" и символичный крах Украины - 07.08.2025 Украина.ру
"Конец и Юля": Дмитрий Выдрин про "сладость коррупционного тела" и символичный крах Украины
"Конец и Юля": Дмитрий Выдрин про "сладость коррупционного тела" и символичный крах Украины - 07.08.2025 Украина.ру
"Конец и Юля": Дмитрий Выдрин про "сладость коррупционного тела" и символичный крах Украины
Выступление Юлии Тимошенко в Раде стало символом окончательного краха украинской независимости — такой вывод сделал политолог Дмитрий Выдрин, назвав ситуацию "Концом и Юлей". Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин
2025-08-07T12:12
2025-08-07T12:12
Эксперт напомнил, что после того, как украинские власти "сдали лучшие пахотные земли американской фирме Monsanto, а недра — международной корпорации BlackRock и британским политикам, единственным национальным достоянием осталась родная коррупция"."Юлия Владимировна, как никто другой, знает сладость "коррупционного тела". Поэтому она, при всей сервильности ее политической бригады по отношению к нынешней власти, выступила против строгих указаний последней сохранить контроль над коррупцией за внешними игроками. Это все! То есть, все пропало", — констатировал политолог.Выдрин пояснил: "Зеленский возомнил, что условный "золотой зуб" какого-нибудь Коломойского* или Фукса принадлежит ему. А тут вдруг паханы напомнили, что "зуб" уже неназванных олигархов и даже "не твой, а наш""."Юлия Владимировна еще имеет в запасе одну неиспользованную политическую жизнь. Последнюю! Но она ей бесполезна без ручных отечественных институтов контроля", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Выдрин о визите Уиткоффа: Трамп и старина Стив не придумали, как говорить с РФ, и ждут озарения" на сайте Украина.ру.О результатах визита спецпредставителя Трампа в Россию в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".* Внесен в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
"Конец и Юля": Дмитрий Выдрин про "сладость коррупционного тела" и символичный крах Украины

12:12 07.08.2025
 
© Фото : Юлия Тимошенко/InstagramЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : Юлия Тимошенко/Instagram
Выступление Юлии Тимошенко в Раде стало символом окончательного краха украинской независимости — такой вывод сделал политолог Дмитрий Выдрин, назвав ситуацию "Концом и Юлей". Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин
"Выступление давней знакомой Юлии Тимошенко в Верховной Раде в последние дни прошедшего месяца действительно символизировало конец. Конец иллюзий о независимости, суверенности, самостоятельности страны", — заявил Дмитрий Выдрин.
Эксперт напомнил, что после того, как украинские власти "сдали лучшие пахотные земли американской фирме Monsanto, а недра — международной корпорации BlackRock и британским политикам, единственным национальным достоянием осталась родная коррупция".
"Юлия Владимировна, как никто другой, знает сладость "коррупционного тела". Поэтому она, при всей сервильности ее политической бригады по отношению к нынешней власти, выступила против строгих указаний последней сохранить контроль над коррупцией за внешними игроками. Это все! То есть, все пропало", — констатировал политолог.
Выдрин пояснил: "Зеленский возомнил, что условный "золотой зуб" какого-нибудь Коломойского* или Фукса принадлежит ему. А тут вдруг паханы напомнили, что "зуб" уже неназванных олигархов и даже "не твой, а наш"".
"Юлия Владимировна еще имеет в запасе одну неиспользованную политическую жизнь. Последнюю! Но она ей бесполезна без ручных отечественных институтов контроля", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Выдрин о визите Уиткоффа: Трамп и старина Стив не придумали, как говорить с РФ, и ждут озарения" на сайте Украина.ру.
О результатах визита спецпредставителя Трампа в Россию в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".
* Внесен в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
