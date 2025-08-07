https://ukraina.ru/20250807/konets-i-yulya-dmitriy-vydrin-pro-sladost-korruptsionnogo-tela-i-simvolichnyy-krakh-ukrainy-1066601053.html
"Конец и Юля": Дмитрий Выдрин про "сладость коррупционного тела" и символичный крах Украины
Выступление Юлии Тимошенко в Раде стало символом окончательного краха украинской независимости — такой вывод сделал политолог Дмитрий Выдрин, назвав ситуацию "Концом и Юлей". Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин
"Выступление давней знакомой Юлии Тимошенко в Верховной Раде в последние дни прошедшего месяца действительно символизировало конец. Конец иллюзий о независимости, суверенности, самостоятельности страны", — заявил Дмитрий Выдрин.
Эксперт напомнил, что после того, как украинские власти "сдали лучшие пахотные земли американской фирме Monsanto, а недра — международной корпорации BlackRock и британским политикам, единственным национальным достоянием осталась родная коррупция".
"Юлия Владимировна, как никто другой, знает сладость "коррупционного тела". Поэтому она, при всей сервильности ее политической бригады по отношению к нынешней власти, выступила против строгих указаний последней сохранить контроль над коррупцией за внешними игроками. Это все! То есть, все пропало", — констатировал политолог.
Выдрин пояснил: "Зеленский возомнил, что условный "золотой зуб" какого-нибудь Коломойского* или Фукса принадлежит ему. А тут вдруг паханы напомнили, что "зуб" уже неназванных олигархов и даже "не твой, а наш"".
"Юлия Владимировна еще имеет в запасе одну неиспользованную политическую жизнь. Последнюю! Но она ей бесполезна без ручных отечественных институтов контроля", — заключил собеседник издания.
* Внесен в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму