"Конец и Юля": Дмитрий Выдрин про "сладость коррупционного тела" и символичный крах Украины

Выступление Юлии Тимошенко в Раде стало символом окончательного краха украинской независимости — такой вывод сделал политолог Дмитрий Выдрин, назвав ситуацию "Концом и Юлей". Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин

Эксперт напомнил, что после того, как украинские власти "сдали лучшие пахотные земли американской фирме Monsanto, а недра — международной корпорации BlackRock и британским политикам, единственным национальным достоянием осталась родная коррупция"."Юлия Владимировна, как никто другой, знает сладость "коррупционного тела". Поэтому она, при всей сервильности ее политической бригады по отношению к нынешней власти, выступила против строгих указаний последней сохранить контроль над коррупцией за внешними игроками. Это все! То есть, все пропало", — констатировал политолог.Выдрин пояснил: "Зеленский возомнил, что условный "золотой зуб" какого-нибудь Коломойского* или Фукса принадлежит ему. А тут вдруг паханы напомнили, что "зуб" уже неназванных олигархов и даже "не твой, а наш""."Юлия Владимировна еще имеет в запасе одну неиспользованную политическую жизнь. Последнюю! Но она ей бесполезна без ручных отечественных институтов контроля", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Выдрин о визите Уиткоффа: Трамп и старина Стив не придумали, как говорить с РФ, и ждут озарения" на сайте Украина.ру.О результатах визита спецпредставителя Трампа в Россию в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".* Внесен в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

