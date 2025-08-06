https://ukraina.ru/20250806/dmitriy-vydrin-o-vizite-uitkoffa-tramp-i-starina-stiv-ne-pridumali-kak-govorit-s-rf-i-zhdut-1066545774.html

Дмитрий Выдрин о визите Уиткоффа: Трамп и старина Стив не придумали, как говорить с РФ, и ждут озарения

Дмитрий Выдрин о визите Уиткоффа: Трамп и старина Стив не придумали, как говорить с РФ, и ждут озарения - 06.08.2025 Украина.ру

Дмитрий Выдрин о визите Уиткоффа: Трамп и старина Стив не придумали, как говорить с РФ, и ждут озарения

Известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин прокомментировал в интервью изданию Украина.ру приезд спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву. Он также объяснил, почему друг Трампа планирует задержаться в России на два дня.

2025-08-06T13:15

2025-08-06T13:15

2025-08-06T13:15

интервью

стив уиткофф

верховная рада

юлия тимошенко

дональд трамп

украина

китай

россия

переговоры

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058532338_71:27:823:450_1920x0_80_0_0_051d26fd9aef78e3efeeaf2917c2229b.jpg

Кроме того, политтехнолог дал оценку "картонному бунту" на Украине и рассказал, чем поразило выступление его давней знакомой Юлии Тимошенко в Верховной Раде в последние дни июля.Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе главы государства.— Дмитрий Игнатьевич, я бы предложила вам начать разговор с того, что вы сами считаете самым показательным за последнее время…— Я бы для начала украл аналогию у одного сетевого охальника, который 31/7 выставил в сети шутливую фотку девушки у фаллического монумента и назвал композицию "Конец и Юля". А для меня выступление давней знакомой Юлии Тимошенко в Верховной Раде в последние дни прошедшего месяца действительно символизировало конец. Конец иллюзий о независимости, суверенности, самостоятельности страны.После того, как украинские власти сдали лучшие пахотные земли американской фирме Monsanto, а недра международной корпорации BlackRock и британским политикам, единственным национальным достоянием осталась родная коррупция.Юлия Владимировна, как никто другой, знает сладость "коррупционного тела". Поэтому она, при всей сервильности ее политической бригады по отношению к нынешней власти, выступила против строгих указаний последней сохранить контроль над коррупцией за внешними игроками. Это все! То есть, все пропало.Зеленский возомнил, что условный "золотой зуб" какого-нибудь Коломойского* или Фукса принадлежит ему. А тут вдруг паханы напомнили, что "зуб" уже неназванных олигархов и даже "не твой, а наш". Теперь не Зеленский через свои доверенные структуры будет обирать олигархов и собирать компромат на оппонентов. Нет — внешние "кураторы" через свои доверенные структуры будут и отбирать, и собирать компромат — причем, и на него самого или его окружение.Юлия Владимировна еще имеет в запасе одну неиспользованную политическую жизнь. Последнюю! Но она ей бесполезна без ручных отечественных институтов контроля. Если ты, скажем, "крышуешь" рынок, но "терпил" пасут чужие "быки", то какой ты "смотрящий"? Поэтому картина маслом "Конец и Юля".Это и есть апогей украинских политических событий последнего времени.— Но проигрыш Тимошенко и Ко все же связывают не с прямым давлением Запада, а "картонным бунтом". Ясно, что тот был инициирован и проплачен западными игроками, но вышла ведь украинская молодежь. Наверное, это испугало Зеленского? Тот совсем не ожидал, такого протеста против переподчинения антикоррупционных структур своей карманной прокуратуре.— Боюсь вас разочаровать. Главным мотивом этих протестов вряд ли стало желание избавить страну от коррупции. На Украине все с коррупцией давно сжились. Более того, она стала привычным и в чем-то удобным образом жизни. Это как смазка для дряхлого мотора. Грязная, вонючая, но без нее агрегат не пашет.Обратите внимание, некоторые жители на новых территориях даже жалуются и негодуют, что полиция как правило не берет мзду. А как же договариваться при нарушениях?Молодежь выходила не против коррупции, а за остатки самоуважения. Человек так уж устроен, что ему не уютно жить без миссии, какой-никакой сверх задачи. Идти на фронт — не понятно, что защищать, кого и для чего защищать. А здесь дали картонку с невнятной надписью и объяснили: "Ты очищаешь родину от расхитителей".Помните, известный киноперсонаж Горбатый называл подобных людей "картонными дурилками". Так именовали во время войны картонные танки, которые имитировали для врага ложные цели. На Украине "картонные дурилки" — те, кому внушили неописуемую важность их ложной цели.Они-то думали, что не последние крохи независимости страны меняют на картон, а спасают родину от расхитителей. Хотя все уже украдено до них. На остатки денег и купили им картонки. Карма такая — одни пролетают как фанера над Парижем, другие как картон над Киевом…— Поговорим о более глобальном. Зачем, по вашему мнению, к нам зачастил Уиткофф? Это как-то связано с возможной встречей трех лидеров в Китае через месяц?— Не знаю. Боюсь, что и Уиткофф не знает о цели своей миссии. Более того, Трамп тоже не знает. Последних персон связывает принципиальное сходство.Во-первых, они оба верят в неожиданные озарения, основанные на интуиции. Наитие им вдруг подсказывает, что именно главное в процессе. Тогда-то они, извините, "забивают" на остальные детали.Вот сейчас, например, главный переговорщик президента "по всем проблемам" (как его называют в Белом доме), задерживается в Москву на пару суток. Эксперты зарылись в конспирологию. А старый лис просто ждет прихода. Озарения.Довелось некогда останавливаться в "Парк отеле" Уиткоффа на Манхеттене. Дорого, неуютно, не вкусно. Но вот локация… Все нужное рядом. Представляю какими усилиями ушлый отельер приобрел этот участок. Где все гости платят за ключевое качество — центральное местоположение.Трамп со стариной Стивом сейчас ожидают очередного озарения: во что вложить свою энергию, чтобы "забить" на все остальное. Подозреваю, их озарит, что мир Америке с Россией важнее, чем война с Китаем. Об этом и будет разговор.Во-вторых, двух старых друзей и партнеров объединяет одно ментальное странное качество. Они, на всякий случай, в сознании заранее не иерархизируют цели. Это дает возможность шизофренически быстро переключаться с одной задачи на другую, при их кажущейся разнозначимости.Помните, знаменитую повестку партсобрания одного колхоза: 1. Разбор кладовщика Иванова за беспробудное пьянство. 2. Осуждение доярки Сидоровой за аморальное поведение. 3. Построение коммунизма.Трамп и Уиткофф живут в примерно такой же парадигме. Утром игра в гольф, вечером война в Газе. И не понятно, что для них важнее. Зато переключаются мгновенно. Но Вэнсу стоит приготовится…Боррель назвал Трампа непредсказуемым. Представляю, как прочитав эти слова Дональд переглянулся с другом Стивом. И старики-разбойники "прыснули". Они безошибочно предсказывают шаги друг друга уже полвека. Потому, что никогда не жили в логике угрюмого европейского формализма и их нудного филистерства.Кстати, самым эталонным европейцем был русский. Чичиков! Это он "немел перед законом" и законно торговал "мертвыми душами". А Трамп и Уиткофф всегда "клали" на закон, если он мешал, но торговали пусть не километрами, но живыми квадратными метрами.Некогда Дональд Фредович влюбился вместе со своей первой женой в советский Ленинград. Стив Мартинович тоже, похоже, любит "Ленинград". В смысле, группировку Шнура. Он постоянно следует в его нарративе: "всё по фаллосу".Резюмирую: Уиткофф приехал торговаться в свойственной сладкой парочке манере, без правил и формальных ограничений. Был бы профит для них с шефом. Им явно нравится, что Россия не успела европеизироваться, рассиропиться.Задорное хамство нью-йоркского риэлтора на Западе называют "прямотой". Как нашу прямоту там называют "хамством". Издержки Королевства кривых зеркал. Но нам такой режим понятен и предсказуем.Именно в таком режиме "турбореальности" Стив уже обменял с нами одного американского гражданина. Сейчас вроде будет выдергивать двух-трех с двойным гражданством, серьезными погонами и знанием тайн Пентагона. Потом мини-гольф в тренажерном зале. Ну, и разговор о том, как осенью не допустить начала ядерной войны. Как-то так…— Китай пообещал усилить поддержку России после ультиматума Трампа, на фоне угроз Вашингтона. Как именно Китай может нас поддержать — с учетом китайского менталитета невмешательства в чужие дела?— Я бы не советовал надеяться на чью-то поддержку. Даже великого Китая. Президент Путин сказал, что многие разочарования связаны с завышенными ожиданиями. Вот и не стоит ожидать какой-либо решающей поддержки — даже от друзей. Надеяться необходимо только на себя!Ясно, что Китаю стратегически, объективно не выгодна слабая Россия по соседству. Но это не исключает факторы международных интриг, форс-мажоров, субъективных нюансов.Жизнь сложна и непредсказуема — особенно международная. Поэтому наша задача быть сильными и самодостаточными во всем: в военном аспекте, экономическом, технологическом, и особенно в культурном. Да, винтовка рождает власть, но культура рождает стиль. А уважают в мире не просто сильных, но и стильных.Выступать за стильных, это не вмешательство в чужие дела. Это проявление симпатий и восхищения. Короче, надо быть сильными и стильными. Тогда не надо будет думать о чужой поддержке. Она сама придет.— Индия не прекратила получение российской нефти, несмотря на давление США и ЕС. Но ещё и санкции не введены. Ждать ли нам сюрпризов от Моди в этом плане? К чему готовиться?— Премьер Моди — просвещенный индийский националист. А националисты больше живут в нарративе тактики, чем стратегии.Сейчас Индии тактически более выгодна мощная Россия по соседству. Имея такую рядом, можно сбивать цены у других партнеров для блага своей нации. Но что будет завтра сказать не возможно. Здесь любые "сюрпризы" возможны. Поэтому, читайте мой совет выше.На переговорах с Уиткоффом в Москве будут обсуждать, в первую очередь, Украину, во вторую — Иран, в третью очередь — Сирию. Об этом в интервью Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней.* Включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20250806/maykl-bom-tarifnaya-igra-trampa-ne-stoit-svech-rychagi-davleniya-ssha-na-rossiyu-ne-budut-imet-effekta-1066517633.html

украина

китай

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, стив уиткофф, верховная рада, юлия тимошенко, дональд трамп, украина, китай, россия, переговоры, сша, сво, бунт, протесты, владимир путин, трамп и путин