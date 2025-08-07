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Встреча с Путиным возможна. Ждите санкций, заявил Трамп

Встреча с Путиным возможна. Ждите санкций, заявил Трамп - 07.08.2025 Украина.ру

Встреча с Путиным возможна. Ждите санкций, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп не считает переговоры Стивена Уиткоффа в Москве прорывом, и пообещал ввести больше вторичных санкций по отношению к торговым партнерам России

2025-08-07T01:51

2025-08-07T01:51

2025-08-07T01:51

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стив уиткофф

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер Дональд Трамп позвонил после этого в Киев. В разговоре с Владимиром Зеленским принимали участие руководители стран ЕС и НАТО. Все заинтересованные стороны назвали переговоры Уиткоффа полезными и конструктивными. С подачи американской стороны главной темой 7 августа стала возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа "уже на следующей неделе".Белый дом анонсировал некое заявление Дональда Трампа на 23:30 6 августа по Москве. Заявление действительно было, но касалось инвестиций в американскую компанию. Тем не менее, журналистов интересовали подробности о переговорах с Россией.- Путин и Зеленский уже договорились о встрече? Где и когда это произойдет? - спросили у Трампа.- Что ж, есть очень хорошая вероятность, что они это сделают. И мы еще не определили, где именно, но сегодня у нас состоялись очень хорошие переговоры с президентом Путиным. И есть очень хороший шанс, что мы могли бы завершить этот раунд, поставить точку в конце этого пути. Этот путь был долгим и продолжает оставаться таким же долгим. Но есть большая вероятность, что встреча состоится очень скоро, - ответил Трамп.Когда у Трампа спросили, когда же он, наконец, "заключит сделку" о прекращении украинского конфликта, он отказался отвечать. "Я не хочу об этом говорить", сказал он, и попытался переключить внимание журналистов на американские удары по Ирану. Но их почему-то миротворческие шаги Трампа к Нобелевской премии не так интересовали.Так в чем заключался сегодняшний прорыв? Пошел ли Владимир Путин на некую уступку, на которую раньше не был готов пойти? Прорывом сегодняшнюю встречу Уиткоффа Трамп не смог назвать. По его словам, американские власти "работали над этим долгое время". Трамп для убедительности добавил, что на Украине нет американских солдат, а сам он чувствует, что должен завершить эту "войну под присмотром Байдена".Однако пока Трампа интересуют вторичные санкции по отношению к Индии и, возможно, к Китаю и другим государствам. Пока Индия "платит по 50-процентному тарифу", сказал Трамп, и пока это решение не будут пересматривать.- А если вы все-таки достигнете соглашения с Украиной и Россией, не могли бы вы их отменить?- Что ж, мы определимся с этим позже, - сказал Трамп.Трамп отказался объяснять, почему он выделяет Индию, когда говорит о санкциях за покупку российской нефти. И заявил, что в скором времени журналисты увидят "гораздо больше вторичных санкций".Версия журналистовТрамп и Путин могут встретиться на следующей неделе, сообщили первыми американские журналисты. Эту новость назвали сенсационной, но с оговоркой: встреча может состояться, а может и нет, но это уже вероятно.Владимир Путин сказал Уиткоффу, что хочет "в какой-то момент" встретиться с Трампом. Уиткофф передал это Трампу, на что он ответил: к встрече открыт, но если ее результатом станет прекращение украинского конфликта. Корреспонденты Белого дома не знают, где может произойти такая встреча, но предполагают, что в какой-либо нейтральной стране вроде Катара или Швейцарии.Таким образом американская сторона делает акцент на то, что запрос поступил из Москвы. Трамп, вероятно, готов к организации расширенной встречи с участием и Владимира Путина, и Владимира Зеленского."Но есть вероятность, что она сорвется. И есть также вероятность, что она никогда не состоится. Но это уже может произойти на следующей неделе", - сообщил старший корреспондент Белого дома Питер Дуси.Журналисты NBC News заявили, что Трамп якобы согласился на встречу только в том случае, если Владимир Путин встретится с Зеленским.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь Штаты считают, что стали ближе к завершению украинского конфликта. По его словам, теперь американские власти имеют большее понимание условий, при которых Россия могла бы прекратить боевые действия. На определенном этапе переговоров, заявил он, может быть объявлено прекращение огня. А основную роль в разрешении конфликта играют территориальные вопросы."Мы еще должны приблизиться достаточно к этой точке, чтобы такая встреча была продуктивной и стоящей того, чтобы ее проводить. Еще есть много препятствий, которые нужно преодолеть, и мы надеемся сделать это в течение следующих нескольких дней и часов. Возможно, недель", - сказал он.Рубио неизвестно, состоится ли встреча Трампа и Путина, но лидеры могут пообщаться по телефону. Решение о новых санкциях, которыми ультимативно угрожал Трамп Москве, может быть принято в течение одного-полутора дней.

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