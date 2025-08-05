Битва за Покровск: военный аналитик рассказал, почему украинская оборона трещит по швам
12:00 05.08.2025 (обновлено: 13:40 05.08.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Быстрое продвижение российских войск под Покровском (Красноармейск) стало возможным благодаря эффективной тактике и ослаблению обороны ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
"События под Покровском действительно стали развиваться стремительно. Противник надеялся, что ему удастся удержать этот ключевой транспортный хаб, чем который снабжается вся группировка ВСУ в Донбассе", — констатировал эксперт.
Леонков объяснил тактику российских войск: "Наша тактика проникновения небольших групп привела к тому, что наши подразделения стали заходить в город. Они не просто кого-то уничтожают, но и дают данные, чтобы работали наши дроны, авиация и артиллерия".
Аналитик отметил признание этих успехов даже западными СМИ: "И даже западные СМИ пишут, что Покровск фактически потерян". При этом он подчеркнул проблему ВСУ с подготовкой операторов дронов: "Мы поражаем пункты управления БПЛА, а новых операторов надо готовить".
"Попытки киевского режима привлечь к этому молодежь по принципу "Ты будешь сидеть в безопасном месте и управлять дроном как в компьютерной игре" сталкивается с реальностью в духе "Русский снаряд тебя найдет везде"", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.
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