https://ukraina.ru/20250805/bitva-za-pokrovsk-voennyy-analitik-rasskazal-pochemu-ukrainskaya-oborona-treschit-po-shvam-1066478848.html

Битва за Покровск: военный аналитик рассказал, почему украинская оборона трещит по швам

Битва за Покровск: военный аналитик рассказал, почему украинская оборона трещит по швам - 05.08.2025 Украина.ру

Битва за Покровск: военный аналитик рассказал, почему украинская оборона трещит по швам

Быстрое продвижение российских войск под Покровском (Красноармейск) стало возможным благодаря эффективной тактике и ослаблению обороны ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2025-08-05T12:00

2025-08-05T12:00

2025-08-05T13:40

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Леонков объяснил тактику российских войск: "Наша тактика проникновения небольших групп привела к тому, что наши подразделения стали заходить в город. Они не просто кого-то уничтожают, но и дают данные, чтобы работали наши дроны, авиация и артиллерия".Аналитик отметил признание этих успехов даже западными СМИ: "И даже западные СМИ пишут, что Покровск фактически потерян". При этом он подчеркнул проблему ВСУ с подготовкой операторов дронов: "Мы поражаем пункты управления БПЛА, а новых операторов надо готовить"."Попытки киевского режима привлечь к этому молодежь по принципу "Ты будешь сидеть в безопасном месте и управлять дроном как в компьютерной игре" сталкивается с реальностью в духе "Русский снаряд тебя найдет везде"", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО - в интервью Кирилла Копылова: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта.

https://ukraina.ru/20250804/1066444896.html

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