Битва за Покровск: военный аналитик рассказал, почему украинская оборона трещит по швам - 05.08.2025 Украина.ру
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Битва за Покровск: военный аналитик рассказал, почему украинская оборона трещит по швам
Битва за Покровск: военный аналитик рассказал, почему украинская оборона трещит по швам - 05.08.2025 Украина.ру
Битва за Покровск: военный аналитик рассказал, почему украинская оборона трещит по швам
Быстрое продвижение российских войск под Покровском (Красноармейск) стало возможным благодаря эффективной тактике и ослаблению обороны ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2025-08-05T12:00
2025-08-05T13:40
новости
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
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Леонков объяснил тактику российских войск: "Наша тактика проникновения небольших групп привела к тому, что наши подразделения стали заходить в город. Они не просто кого-то уничтожают, но и дают данные, чтобы работали наши дроны, авиация и артиллерия".Аналитик отметил признание этих успехов даже западными СМИ: "И даже западные СМИ пишут, что Покровск фактически потерян". При этом он подчеркнул проблему ВСУ с подготовкой операторов дронов: "Мы поражаем пункты управления БПЛА, а новых операторов надо готовить"."Попытки киевского режима привлечь к этому молодежь по принципу "Ты будешь сидеть в безопасном месте и управлять дроном как в компьютерной игре" сталкивается с реальностью в духе "Русский снаряд тебя найдет везде"", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО - в интервью Кирилла Копылова: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта.
https://ukraina.ru/20250804/1066444896.html
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новости, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, наступление, наступление вс рф, наступление россии, сво, донбасс, вс рф, спецоперация, бпла, главные новости, новости украины, новости россии, дзен новости сво, аналитика, аналитика событий на украине, военнаяаналитика
Новости, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, наступление, наступление ВС РФ, наступление России, СВО, Донбасс, ВС РФ, Спецоперация, БПЛА, Главные новости, Новости Украины, новости России, дзен новости СВО, Аналитика, аналитика событий на Украине, ВоеннаяАналитика

Битва за Покровск: военный аналитик рассказал, почему украинская оборона трещит по швам

12:00 05.08.2025 (обновлено: 13:40 05.08.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Быстрое продвижение российских войск под Покровском (Красноармейск) стало возможным благодаря эффективной тактике и ослаблению обороны ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
"События под Покровском действительно стали развиваться стремительно. Противник надеялся, что ему удастся удержать этот ключевой транспортный хаб, чем который снабжается вся группировка ВСУ в Донбассе", — констатировал эксперт.
Леонков объяснил тактику российских войск: "Наша тактика проникновения небольших групп привела к тому, что наши подразделения стали заходить в город. Они не просто кого-то уничтожают, но и дают данные, чтобы работали наши дроны, авиация и артиллерия".
Аналитик отметил признание этих успехов даже западными СМИ: "И даже западные СМИ пишут, что Покровск фактически потерян". При этом он подчеркнул проблему ВСУ с подготовкой операторов дронов: "Мы поражаем пункты управления БПЛА, а новых операторов надо готовить".
"Попытки киевского режима привлечь к этому молодежь по принципу "Ты будешь сидеть в безопасном месте и управлять дроном как в компьютерной игре" сталкивается с реальностью в духе "Русский снаряд тебя найдет везде"", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО - в интервью Кирилла Копылова: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта.
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Вчера, 17:56
Военный эксперт Владимир Евсеев: ВСУ пожертвовали Покровском, чтобы хоть как-то задержать Россию у СумЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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