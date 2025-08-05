Безэкипажные катера и будущее ВМФ: Горбачев о том, что показали учения "Июльский шторм" - 05.08.2025 Украина.ру
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Безэкипажные катера и будущее ВМФ: Горбачев о том, что показали учения "Июльский шторм"
Безэкипажные катера и будущее ВМФ: Горбачев о том, что показали учения "Июльский шторм" - 05.08.2025 Украина.ру
Безэкипажные катера и будущее ВМФ: Горбачев о том, что показали учения "Июльский шторм"
Беспилотные системы стали неотъемлемой частью современной морской войны, но главные вызовы российского флота связаны с кораблестроительной программой до 2050 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
2025-08-05T13:21
2025-08-05T13:21
новости
севастополь
украина
сергей горбачев
флот
катер
бпла
беспилотники
корабли
авиация
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Комментируя российские учения "Июльский шторм", Горбачёв отметил: "Изюминка, о которой вы говорите, необходимая составляющая войны на море. Но это был лишь эпизод использования новых боевых сил. На этих учениях отрабатывались оперативные задачи, связанные с обеспечением безопасности в прибрежных районах."Эксперт провел исторические параллели: "Использование БЭК и БПЛА – это уже повседневная рутина. Такой же экзотикой когда-то были крылатые ракеты, автоматическая артиллерия, зенитные управляемые ракеты, авиация."Он подчеркнул важность применения авиации: "К примеру, сейчас без наличия вертолета кораблю в открытом море делать нечего. Это стало обязательным элементом современного военного корабля."Говоря о перспективах развития российского флота, Горбачёв отметил: "У нас принята кораблестроительная программа до 2050 года. До ее окончания 25 лет. Тот, кто сейчас лейтенант, через 25 лет станет старшим офицером. За этот период у нас должен быть построен флот с новыми боевыми возможностями."Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.Также на тему громких заявлений Трампа про подводные лодки — в статье Ростислава Ищенко "Американская безысходность".
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новости, севастополь, украина, сергей горбачев, флот, катер, бпла, беспилотники, корабли, авиация, аналитика, аналитики, украина аналитика, эксперты, военный эксперт, сво, прогнозы сво, спецоперация, главные новости, новости россии
Новости, Севастополь, Украина, Сергей Горбачев, флот, катер, БПЛА, беспилотники, корабли, авиация, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, эксперты, военный эксперт, СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, Главные новости, новости России

Безэкипажные катера и будущее ВМФ: Горбачев о том, что показали учения "Июльский шторм"

13:21 05.08.2025
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчения ВМФ "Июльский шторм"
Учения ВМФ Июльский шторм - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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Беспилотные системы стали неотъемлемой частью современной морской войны, но главные вызовы российского флота связаны с кораблестроительной программой до 2050 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
Комментируя российские учения "Июльский шторм", Горбачёв отметил: "Изюминка, о которой вы говорите, необходимая составляющая войны на море. Но это был лишь эпизод использования новых боевых сил. На этих учениях отрабатывались оперативные задачи, связанные с обеспечением безопасности в прибрежных районах."
Эксперт провел исторические параллели: "Использование БЭК и БПЛА – это уже повседневная рутина. Такой же экзотикой когда-то были крылатые ракеты, автоматическая артиллерия, зенитные управляемые ракеты, авиация."
Он подчеркнул важность применения авиации: "К примеру, сейчас без наличия вертолета кораблю в открытом море делать нечего. Это стало обязательным элементом современного военного корабля."
Говоря о перспективах развития российского флота, Горбачёв отметил: "У нас принята кораблестроительная программа до 2050 года. До ее окончания 25 лет. Тот, кто сейчас лейтенант, через 25 лет станет старшим офицером. За этот период у нас должен быть построен флот с новыми боевыми возможностями."
"К сожалению, флот у нас строится единичными экземплярами, что не позволяет удешевить продукцию и в полной мере уйти от импортозамещения", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.
Также на тему громких заявлений Трампа про подводные лодки — в статье Ростислава Ищенко "Американская безысходность".
Василий Дандыкин интервью - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
23 июля, 18:00
Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на КаспийСлухи о кончине Черноморского флота сильно преувеличены. Он еще скажет свое слово. Более того, мы сформировали Днепровскую флотилию. Она тоже эффективно участвует в СВО. Ее звездный час еще впереди, считает капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
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Заголовок открываемого материала
13:58Как можно защитить российские корабли? Мнение капитана 1 ранга Сергея Горбачева
13:55FPV-дроны ВСУ атаковали поселок Сопычи Погарского района Брянской области
13:39"НАТО готовит серьезные провокации": эксперт Горбачёв о диверсиях против российских танкеров
13:38Военкор Коц рассказал о важности освобождения Январского в Днепропетровской области
13:26В ЛНР задержали экс-боевика украинского нацбатальона «Донбасс»*
13:21Безэкипажные катера и будущее ВМФ: Горбачев о том, что показали учения "Июльский шторм"
13:14Обратная интеграция: европейцы перенимают украинские коррупционные схемы
13:10Сергей Горбачёв: "В Средиземном море у России не осталось боевых кораблей"
13:10Песков назвал приговор Гуцул политически мотивированным и давлением на политических оппонентов в Молдавии
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