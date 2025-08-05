Безэкипажные катера и будущее ВМФ: Горбачев о том, что показали учения "Июльский шторм"
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Беспилотные системы стали неотъемлемой частью современной морской войны, но главные вызовы российского флота связаны с кораблестроительной программой до 2050 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
Комментируя российские учения "Июльский шторм", Горбачёв отметил: "Изюминка, о которой вы говорите, необходимая составляющая войны на море. Но это был лишь эпизод использования новых боевых сил. На этих учениях отрабатывались оперативные задачи, связанные с обеспечением безопасности в прибрежных районах."
Эксперт провел исторические параллели: "Использование БЭК и БПЛА – это уже повседневная рутина. Такой же экзотикой когда-то были крылатые ракеты, автоматическая артиллерия, зенитные управляемые ракеты, авиация."
Он подчеркнул важность применения авиации: "К примеру, сейчас без наличия вертолета кораблю в открытом море делать нечего. Это стало обязательным элементом современного военного корабля."
Говоря о перспективах развития российского флота, Горбачёв отметил: "У нас принята кораблестроительная программа до 2050 года. До ее окончания 25 лет. Тот, кто сейчас лейтенант, через 25 лет станет старшим офицером. За этот период у нас должен быть построен флот с новыми боевыми возможностями."
"К сожалению, флот у нас строится единичными экземплярами, что не позволяет удешевить продукцию и в полной мере уйти от импортозамещения", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.
Также на тему громких заявлений Трампа про подводные лодки — в статье Ростислава Ищенко "Американская безысходность".
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