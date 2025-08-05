https://ukraina.ru/20250805/bezekipazhnye-katera-i-buduschee-vmf-gorbachev-o-tom-chto-pokazali-ucheniya-iyulskiy-shtorm-1066485282.html

Безэкипажные катера и будущее ВМФ: Горбачев о том, что показали учения "Июльский шторм"

Безэкипажные катера и будущее ВМФ: Горбачев о том, что показали учения "Июльский шторм" - 05.08.2025 Украина.ру

Безэкипажные катера и будущее ВМФ: Горбачев о том, что показали учения "Июльский шторм"

Беспилотные системы стали неотъемлемой частью современной морской войны, но главные вызовы российского флота связаны с кораблестроительной программой до 2050 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв

2025-08-05T13:21

2025-08-05T13:21

2025-08-05T13:21

новости

севастополь

украина

сергей горбачев

флот

катер

бпла

беспилотники

корабли

авиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065880310_0:24:1125:656_1920x0_80_0_0_1c34e278ca6ed6778c61dc73d9c5e24f.jpg

Комментируя российские учения "Июльский шторм", Горбачёв отметил: "Изюминка, о которой вы говорите, необходимая составляющая войны на море. Но это был лишь эпизод использования новых боевых сил. На этих учениях отрабатывались оперативные задачи, связанные с обеспечением безопасности в прибрежных районах."Эксперт провел исторические параллели: "Использование БЭК и БПЛА – это уже повседневная рутина. Такой же экзотикой когда-то были крылатые ракеты, автоматическая артиллерия, зенитные управляемые ракеты, авиация."Он подчеркнул важность применения авиации: "К примеру, сейчас без наличия вертолета кораблю в открытом море делать нечего. Это стало обязательным элементом современного военного корабля."Говоря о перспективах развития российского флота, Горбачёв отметил: "У нас принята кораблестроительная программа до 2050 года. До ее окончания 25 лет. Тот, кто сейчас лейтенант, через 25 лет станет старшим офицером. За этот период у нас должен быть построен флот с новыми боевыми возможностями."Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.Также на тему громких заявлений Трампа про подводные лодки — в статье Ростислава Ищенко "Американская безысходность".

https://ukraina.ru/20250723/1065824683.html

севастополь

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, севастополь, украина, сергей горбачев, флот, катер, бпла, беспилотники, корабли, авиация, аналитика, аналитики, украина аналитика, эксперты, военный эксперт, сво, прогнозы сво, спецоперация, главные новости, новости россии