https://ukraina.ru/20250805/amerikanskaya-bezyskhodnost-1066468601.html

Американская безысходность

Американская безысходность - 05.08.2025 Украина.ру

Американская безысходность

Западные издания, не дождавшись за двое суток всплытия атомных подводных лодок США ни в Москве-реке, ни хотя бы в Днепре, обвинили Трампа в блефе. Но Трамп не блефовал, он совершил глупость – пытался испугать Россию ядерной войной.

2025-08-05T09:18

2025-08-05T09:18

2025-08-05T09:19

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Действовал он, при этом абсолютно в стиле российских обывателей, которые вот уже полгода на каждый западный чих, реагируют спором в социальных сетях, чем "ударить по Лондону": "Орешником" (который вообще-то только что стал на вооружение – первый комплекс заступил на боевое дежурство в Белоруссии) или "Посейдоном" (которых, если судить по числу лодок-носителей раз-два и обчёлся, а их заявленные тактико-технические данные свидетельствуют о том, что это оружие предназначено для уничтожения целых флотов и эскадр в базах, заодно приведения в негодность самих баз, чтобы находившимся в момент удара в море кораблям негде было пополнять запасы и ремонтироваться).И "Орешник" и "Посейдон" - это не для "показать, что у нас есть, чтобы все боялись", это – оружие полномасштабной ядерной войны. Как и атомные подводные лодки (хоть наши, хоть американские). Поэтому "пугая" Россию перемещением двух атомных подводных лодок, Трамп сморозил глупость. Многоцелевые лодки должны охотиться не за Россией, а за российскими атомными подлодками и крупными группировками надводных кораблей. Поэтому им надо находиться не ближе к России, а ближе к своим потенциальным целям, которые могут в этот момент оказаться ближе к США (где они несут дежурство).Что же касается лодок-носителей баллистических ракет, которые должны бить по крупным экономическим, политическим, административным центрам и крупным военным базами, то им в принципе всё равно с какого расстояния запускать ракеты, им важнее самим находиться в это время вне пределов досягаемости российских подводных и надводных кораблей и противолодочной авиации. Так что в любом случае "передвигать лодки поближе к России" - бессмыслица, даже не каждого реднека способная впечатлить.Просто Трамп, будучи по характеру самоуверенным нарциссом далеко не всегда (скорее редко) пользуется услугами профильных (или хотя бы просто компетентных) советников. Он неоднократно демонстрировал миру подход глупого обывателя. Рассказы о "супер-пупер бомбе", "самой быстрой и эффективной в мире ракете", попытка запугать Ким Чен Ына тремя АУГ (авианосная ударная группировка - Ред.), посланными к берегам КНДР во время первого срока Трампа, равно как и обещание помирить Россию и Украину ещё до своего вступления в должность президента, по степени глупости ничем не отличаются от обывательских дискуссий на тему чем бы "жахнуть по Лондону", чтобы все боялись.Но, то что простительно обывателю, от которого, слава Богу, ничего в этом мире не зависит, является абсолютно недопустимым для президента США – ядерной сверхдержавы, находящейся в глубочайшем кризисе.Причины трамповской резкости лежат на поверхности. Ни одна идея из тех, с которыми он пришёл к власти не сработала. Мир на Украине не заключён, Иран не покорён (над трамповскими заявлениями о его с Нетаньяху "успехах" в ходе двухнедельной войны с Тегераном открыто смеются во всём мире). От Антарктиды до Антарктики все, включая пингвинов и белых медведей, знают, что если США и/или Израиль выигрывают войну, они никогда не просят мира, их в таком случае ещё попробуй заставь на мир согласиться. Китай не удалось уговорить сдаться. Развязанная со всем миром торговая война пока принесла гораздо меньше сделок (к тому же проблемных), чем потерь в результате окончательной переориентации нескольких сохранявших относительную лояльность США крупных азиатских и латиноамериканских экономик на БРИКС. Даже с мигрантами, кроме нескольких громких акций по высылке, пока ничего не выходит. А до промежуточных выборов остался год с небольшим. Кампания начнётся уже весной.Трамп со своим обывательским подходом к политике, судя по всему ожидал, что Россия испугается двойного удара: готовящейся европейцами, под чутким британским руководством, военной провокации, угрожающей России континентальной войной, и американской угрозы "супер-пупер санкциями", которые по замыслу Белого дома должны отвратить от торговли с Россией её основных неевропейских партнёров, включая Индию и Китай. А тут мало того, что и с европейской войной против России пока не всё клеется, и угроза санкций не испугала российских торговых партнёров, и теперь США надо самим считать, не слишком ли они погорячились, не окажутся ли эти санкции смертельным ударом для их собственной больной экономики, так ещё Медведев напоминает о том, что дальнейшая эскалация напряжённости в Европе и мире может очень быстро привести к ядерной войне.И как тут не вспылить? Ведь Трамп обвинял Байдена в том, что тот абсолютно неэффективен во внешней политике и будучи переизбран, продолжив, соответственно, свой курс, быстро приведёт мир к ядерной войне. А теперь в том же самом по сути обвиняют Трампа. Между тем американцы не хотят ядерной войны. Они её боятся. Не все, ясное дело, но как раз среди избирателей Трампа большинство.Очевидно, Трамп рассчитывал, что поскольку Медведев работает в российской внешней политике "плохим полицейским", то в ответ на его резкость выступит "хороший полицейский" Путин и сделает смягчающее заявление, которое Трамп сможет преподнести как свою победу. Путин выступил. Но, во-первых, своё заявление он сделал одновременно с рассказом о постановке на боевое дежурство в Белоруссии первого комплекса "Орешника", во-вторых, к этому времени над "Трампом, передвигающим лодки" не глумился уже только ленивый, а, в-третьих Путин сообщил о неизменности российской позиции, которая заключается в том, что мы очень хотим урегулировать украинскую проблему при помощи переговоров, но надо чтобы было с кем разговаривать и о чём разговаривать. Когда всё это будет и эксперты все проблемные вопросы достаточно проработают, он даже готов с Зеленским встретиться (если, конечно, актуальность такой встречи ещё будет сохраняться).Что теперь, должен делать Трамп: сообщить, что подводные лодки отплывут от России подальше? Так это абсолютно не снизит риск провокации европейской войны, о которой говорил Медведев, предупреждая, что она может моментально перерасти в мировой ядерный конфликт. Так же как направление лодок поближе к России его не увеличивало. Первично количество лодок в строю и на дежурстве. Районы их боевого патрулирования вторичны. Опасна лодка не тогда, когда она ближе к тебе, а когда ты вообще не знаешь где она.В общем, Трамп в очередной (который уже) раз продемонстрировал, что абсолютно не владеет международной ситуацией. Даже делая ставку на испуг своих основных оппонентов, он не понимает, кого и чем можно испугать и потому регулярно проваливается. Надо сказать, что России, которая действительно предпочла бы комплексное (глобальное) мирное решение годам опасной конфронтации, провалы Трампа несут весьма мало позитива. Но мы уже привыкли к тому, что позитив от президентов США исходит крайне редко, а когда исходит, то часто бывает опаснее негатива. Никогда у СССР не было таких прекрасных отношений с США, как накануне его распада.О других особенностях заявлений Трампа - в статье Павла Котова "Театр одного актера. Что кроется за странным поведением Трампа"

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

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россия, сша, белоруссия, дональд трамп, владимир путин, брикс, мнения