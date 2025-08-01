https://ukraina.ru/20250801/pokolenie-katastrofy-sotrt-ukrainu-iz-pamyati-ukrainskie-eksperty-o-tragicheskom-buduschem-svoey-strany-1066261377.html

"Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страны

"Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страны - 01.08.2025 Украина.ру

"Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страны

Киевский режим упустил шанс сохранить "довоенную" страну и сегодня терпит крах на всех уровнях, констатируют представители украинского экспертного сообщества. И пытаются найти объяснение этому печальному для них факту.

2025-08-01T04:50

2025-08-01T04:50

2025-08-01T04:50

украина

сша

британия

владимир зеленский

андрей золотарев

андрей ермолаев

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Украинский политолог Андрей Золотарёв напомнил в эфире канала Politeka, что на выборах народ обманули — люди напрасно отождествляли героя фильма "Слуга народа" Голобородько с настоящим Зеленским. Но и учившие всех правильно жить и конфликтующие сегодня с "офисными" соросята оказались со столь же липкими пальцами, что и "попередники" (предшественники — Ред.). Когда их начали отжимать от пирога (атака на НАБУ и САП), были организованы протесты.При этом эксперт подчеркнул, что для "набуинов" главное вовсе не борьба с коррупцией, а пиар, для них "главное казаться, а не быть". Плюс, осуществлялся сбор компромата на украинских топ-чиновников и политиков. Но, начав интересоваться ближайшим окружением Зеленского, "набуины", что говорится, заплыли за буйки. Последовал ответ.Однако компрометирующие материалы, изъятые СБУ при обысках в НАБУ, скорее всего, уже ушли к хозяевам - в Британию и в США, предположил Золотарёв.По его словам, заявления властей относительно некоего "русского следа" в НАБУ — это просто натягивание совы на глобус. И Зеленский со своей атакой на "параллельную власть" в виде антикоррупционной вертикали опоздал — то, что могло бы пройти в 2019 году, не прошло (или может не пройти) сейчас.Тем временем глава САП Александр Клименко сообщил изданию The Financial Times что работа ведомства фактически остановлена. Он пожаловался: "Почти все наши информаторы перестали сотрудничать с нами".Впрочем, ранее САП уже накопила достаточно интересной информации. Ведомство сообщает, что 31 депутат действующего созыва Верховной Рады проходит фигурантами по коррупционным делам."Всего за время президентства Зеленского в коррупции (по официальным данным) были замечены уже 42 народных избранника — то есть практически каждый десятый парламентарий", - отмечает в связи с этим телеграм-канал издания Украина.ру.Украинский политолог Андрей Ермолаев полагает, что протесты "за НАБУ и САП" знаменуют исчерпание кредита доверия общества государству. Собственно, этот кредит исчерпан давно, были протесты против насильственной мобилизации, недовольство по поводу отсутствия выплат семьям погибших. Теперь же поводом к протестам стала атака Зеленского на антикоррупционные структуры.По сути дела, все прежние, начиная с перестроечных времён, протесты на Украине были связаны с блокированием и купированием буржуазно-демократической революции (точнее, контрреволюции — Авт.), она всё никак не завершится, заявил политолог в эфире одного из каналов. Он пояснил, что гражданин до сих пор остается в качестве подданного, периодически вскипающие протесты к решению задач этой "революции" не приводили.Что до дня сегодняшнего, то Ермолаев подчеркнул, что текущие протесты - пока "безголовые", у протестующих нет чёткой повестки. Однако, если режим не пойдёт по пути демократизации, а займёт позицию защиты, то он будет обречён на кризис — и уже скоро.Вообще всё может быть куда жестче, общество имеет опыт войны, оно вооружено, так что впоследствии вполне может быть оказано и силовое давление на власть с целью изменения государственной власти, тем более, что нынешний режим потерпел "имиджевое обрушение", заявил политолог.Отметим — хотя Верховная Рада в четверг, 31 июля, вернула независимость неконституционным антикоррупционным структурам, протестные настроения в обществе никуда не делись, ведь все эти рукотворные "пляски" вокруг НАБУ и САП были лишь поводом, истинные причины для протестов лежат куда глубже.Украинский философ-майданщик Сергей Дацюк в эфире канала "Новости Live" предположил, что протестующее сейчас "поколение катастрофы" может в будущем вообще отказаться от названия Украина, поскольку - "это имя с плохой кармой".По его словам, будто бы "был шанс вернуть довоенную Украину весной 2023 года", но он был упущен. А теперь большой вопрос, захотят ли в будущем те, кто сегодня вышел на площади на акции протеста, "назвать то образование, не факт, что государственное, Украиной".Сам философ полагает, что — нет, не захотят. "Что вы видели в стране с эти именем, кроме страданий, ресентимента и периодического уничтожения всего потенциала?", - таким вопросом обосновал он своё мнение.Думается, многие с ним не согласятся — мы все помним цветущую Украину в тем времена, когда она была с Россией. Собственно, тогда и был создан потенциал, позволявший сравнивать Украину с Францией. Теперь же философ-майданщик рассказал, что он просто готовит людей "к осмыслению той катастрофы, которая происходит у них на глазах — крах государства, и не только государства".По словам Дацюка, этот крах наблюдается уже на всех уровнях — терпят крах государство, полугосударственные институты, корпорации, церковь, бизнес, отдельные партии, структуры гражданского общества… Во многих случаях это даже крах на уровне личностной психологии.Впрочем, удивляться тут нечему, страна давно шла к этому краху через организуемые врагами украинцев (которых многие воспринимали как "друзей" и "спасителей") рукотворные майданы.Это хорошо описал убитый национал-радикалами наш коллега, известный украинский журналист и писатель Олесь Бузина в своей книге "Революция на болоте"."Избавившись от одного старшего брата, Украина тут же стала искать себе другого. Такое впечатление, что мы не можем жить без Союза — если не Советского, то Европейского. Любой другой нации, стартовавшей в 1991 году с семисоттысячной армией, атомным оружием и ракетной промышленностью, хватило бы сил для независимости и самодостаточности. Но не нам. Наши можновладцы (властьимущие — Ред.) предпочли разоружиться и пойти на поклон к США...", - констатировал писатель.Дальнейшее известно: быстрая распродажа страны, гибель промышленности, миллионы уехавших в поиске лучшей доли, поиск внутренних "врагов", наконец, госпереворот 2014-го года и война. Катастрофа продолжается, вряд ли кто-то точно скажет сейчас, "куда ведёт нас рок событий"...Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "В СБУ готовят списки недовольных. Украинские эксперты о "плёнках Миндича" и "картонном Майдане" И в статье Егора Леева "Под Радой митинг, в Раде - демарш, обстрелы и налёты. Главное на 14:00 31 июля"

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

украина, сша, британия, владимир зеленский, андрей золотарев, андрей ермолаев, набу, сап, сбу, эксклюзив