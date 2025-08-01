"Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страны - 01.08.2025 Украина.ру
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"Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страны
"Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страны - 01.08.2025 Украина.ру
"Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страны
Киевский режим упустил шанс сохранить "довоенную" страну и сегодня терпит крах на всех уровнях, констатируют представители украинского экспертного сообщества. И пытаются найти объяснение этому печальному для них факту.
2025-08-01T04:50
2025-08-01T04:50
украина
сша
британия
владимир зеленский
андрей золотарев
андрей ермолаев
набу
сап
сбу
эксклюзив
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Украинский политолог Андрей Золотарёв напомнил в эфире канала Politeka, что на выборах народ обманули — люди напрасно отождествляли героя фильма "Слуга народа" Голобородько с настоящим Зеленским. Но и учившие всех правильно жить и конфликтующие сегодня с "офисными" соросята оказались со столь же липкими пальцами, что и "попередники" (предшественники — Ред.). Когда их начали отжимать от пирога (атака на НАБУ и САП), были организованы протесты.При этом эксперт подчеркнул, что для "набуинов" главное вовсе не борьба с коррупцией, а пиар, для них "главное казаться, а не быть". Плюс, осуществлялся сбор компромата на украинских топ-чиновников и политиков. Но, начав интересоваться ближайшим окружением Зеленского, "набуины", что говорится, заплыли за буйки. Последовал ответ.Однако компрометирующие материалы, изъятые СБУ при обысках в НАБУ, скорее всего, уже ушли к хозяевам - в Британию и в США, предположил Золотарёв.По его словам, заявления властей относительно некоего "русского следа" в НАБУ — это просто натягивание совы на глобус. И Зеленский со своей атакой на "параллельную власть" в виде антикоррупционной вертикали опоздал — то, что могло бы пройти в 2019 году, не прошло (или может не пройти) сейчас.Тем временем глава САП Александр Клименко сообщил изданию The Financial Times что работа ведомства фактически остановлена. Он пожаловался: "Почти все наши информаторы перестали сотрудничать с нами".Впрочем, ранее САП уже накопила достаточно интересной информации. Ведомство сообщает, что 31 депутат действующего созыва Верховной Рады проходит фигурантами по коррупционным делам."Всего за время президентства Зеленского в коррупции (по официальным данным) были замечены уже 42 народных избранника — то есть практически каждый десятый парламентарий", - отмечает в связи с этим телеграм-канал издания Украина.ру.Украинский политолог Андрей Ермолаев полагает, что протесты "за НАБУ и САП" знаменуют исчерпание кредита доверия общества государству. Собственно, этот кредит исчерпан давно, были протесты против насильственной мобилизации, недовольство по поводу отсутствия выплат семьям погибших. Теперь же поводом к протестам стала атака Зеленского на антикоррупционные структуры.По сути дела, все прежние, начиная с перестроечных времён, протесты на Украине были связаны с блокированием и купированием буржуазно-демократической революции (точнее, контрреволюции — Авт.), она всё никак не завершится, заявил политолог в эфире одного из каналов. Он пояснил, что гражданин до сих пор остается в качестве подданного, периодически вскипающие протесты к решению задач этой "революции" не приводили.Что до дня сегодняшнего, то Ермолаев подчеркнул, что текущие протесты - пока "безголовые", у протестующих нет чёткой повестки. Однако, если режим не пойдёт по пути демократизации, а займёт позицию защиты, то он будет обречён на кризис — и уже скоро.Вообще всё может быть куда жестче, общество имеет опыт войны, оно вооружено, так что впоследствии вполне может быть оказано и силовое давление на власть с целью изменения государственной власти, тем более, что нынешний режим потерпел "имиджевое обрушение", заявил политолог.Отметим — хотя Верховная Рада в четверг, 31 июля, вернула независимость неконституционным антикоррупционным структурам, протестные настроения в обществе никуда не делись, ведь все эти рукотворные "пляски" вокруг НАБУ и САП были лишь поводом, истинные причины для протестов лежат куда глубже.Украинский философ-майданщик Сергей Дацюк в эфире канала "Новости Live" предположил, что протестующее сейчас "поколение катастрофы" может в будущем вообще отказаться от названия Украина, поскольку - "это имя с плохой кармой".По его словам, будто бы "был шанс вернуть довоенную Украину весной 2023 года", но он был упущен. А теперь большой вопрос, захотят ли в будущем те, кто сегодня вышел на площади на акции протеста, "назвать то образование, не факт, что государственное, Украиной".Сам философ полагает, что — нет, не захотят. "Что вы видели в стране с эти именем, кроме страданий, ресентимента и периодического уничтожения всего потенциала?", - таким вопросом обосновал он своё мнение.Думается, многие с ним не согласятся — мы все помним цветущую Украину в тем времена, когда она была с Россией. Собственно, тогда и был создан потенциал, позволявший сравнивать Украину с Францией. Теперь же философ-майданщик рассказал, что он просто готовит людей "к осмыслению той катастрофы, которая происходит у них на глазах — крах государства, и не только государства".По словам Дацюка, этот крах наблюдается уже на всех уровнях — терпят крах государство, полугосударственные институты, корпорации, церковь, бизнес, отдельные партии, структуры гражданского общества… Во многих случаях это даже крах на уровне личностной психологии.Впрочем, удивляться тут нечему, страна давно шла к этому краху через организуемые врагами украинцев (которых многие воспринимали как "друзей" и "спасителей") рукотворные майданы.Это хорошо описал убитый национал-радикалами наш коллега, известный украинский журналист и писатель Олесь Бузина в своей книге "Революция на болоте"."Избавившись от одного старшего брата, Украина тут же стала искать себе другого. Такое впечатление, что мы не можем жить без Союза — если не Советского, то Европейского. Любой другой нации, стартовавшей в 1991 году с семисоттысячной армией, атомным оружием и ракетной промышленностью, хватило бы сил для независимости и самодостаточности. Но не нам. Наши можновладцы (властьимущие — Ред.) предпочли разоружиться и пойти на поклон к США...", - констатировал писатель.Дальнейшее известно: быстрая распродажа страны, гибель промышленности, миллионы уехавших в поиске лучшей доли, поиск внутренних "врагов", наконец, госпереворот 2014-го года и война. Катастрофа продолжается, вряд ли кто-то точно скажет сейчас, "куда ведёт нас рок событий"...Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "В СБУ готовят списки недовольных. Украинские эксперты о "плёнках Миндича" и "картонном Майдане" И в статье Егора Леева "Под Радой митинг, в Раде - демарш, обстрелы и налёты. Главное на 14:00 31 июля"
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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4.7
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сша, британия, владимир зеленский, андрей золотарев, андрей ермолаев, набу, сап, сбу, эксклюзив
Украина, США, Британия, Владимир Зеленский, Андрей Золотарев, Андрей Ермолаев, НАБУ, САП, СБУ, Эксклюзив

"Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страны

04:50 01.08.2025
 
© Украина.руэксперты
эксперты - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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Киевский режим упустил шанс сохранить "довоенную" страну и сегодня терпит крах на всех уровнях, констатируют представители украинского экспертного сообщества. И пытаются найти объяснение этому печальному для них факту.
Украинский политолог Андрей Золотарёв напомнил в эфире канала Politeka, что на выборах народ обманули — люди напрасно отождествляли героя фильма "Слуга народа" Голобородько с настоящим Зеленским. Но и учившие всех правильно жить и конфликтующие сегодня с "офисными" соросята оказались со столь же липкими пальцами, что и "попередники" (предшественники — Ред.). Когда их начали отжимать от пирога (атака на НАБУ и САП), были организованы протесты.
При этом эксперт подчеркнул, что для "набуинов" главное вовсе не борьба с коррупцией, а пиар, для них "главное казаться, а не быть". Плюс, осуществлялся сбор компромата на украинских топ-чиновников и политиков. Но, начав интересоваться ближайшим окружением Зеленского, "набуины", что говорится, заплыли за буйки. Последовал ответ.
Однако компрометирующие материалы, изъятые СБУ при обысках в НАБУ, скорее всего, уже ушли к хозяевам - в Британию и в США, предположил Золотарёв.
По его словам, заявления властей относительно некоего "русского следа" в НАБУ — это просто натягивание совы на глобус. И Зеленский со своей атакой на "параллельную власть" в виде антикоррупционной вертикали опоздал — то, что могло бы пройти в 2019 году, не прошло (или может не пройти) сейчас.
Тем временем глава САП Александр Клименко сообщил изданию The Financial Times что работа ведомства фактически остановлена. Он пожаловался: "Почти все наши информаторы перестали сотрудничать с нами".
Впрочем, ранее САП уже накопила достаточно интересной информации. Ведомство сообщает, что 31 депутат действующего созыва Верховной Рады проходит фигурантами по коррупционным делам.

"Всего за время президентства Зеленского в коррупции (по официальным данным) были замечены уже 42 народных избранника — то есть практически каждый десятый парламентарий", - отмечает в связи с этим телеграм-канал издания Украина.ру.
Украинский политолог Андрей Ермолаев полагает, что протесты "за НАБУ и САП" знаменуют исчерпание кредита доверия общества государству. Собственно, этот кредит исчерпан давно, были протесты против насильственной мобилизации, недовольство по поводу отсутствия выплат семьям погибших. Теперь же поводом к протестам стала атака Зеленского на антикоррупционные структуры.
По сути дела, все прежние, начиная с перестроечных времён, протесты на Украине были связаны с блокированием и купированием буржуазно-демократической революции (точнее, контрреволюции — Авт.), она всё никак не завершится, заявил политолог в эфире одного из каналов. Он пояснил, что гражданин до сих пор остается в качестве подданного, периодически вскипающие протесты к решению задач этой "революции" не приводили.
Что до дня сегодняшнего, то Ермолаев подчеркнул, что текущие протесты - пока "безголовые", у протестующих нет чёткой повестки. Однако, если режим не пойдёт по пути демократизации, а займёт позицию защиты, то он будет обречён на кризис — и уже скоро.
Вообще всё может быть куда жестче, общество имеет опыт войны, оно вооружено, так что впоследствии вполне может быть оказано и силовое давление на власть с целью изменения государственной власти, тем более, что нынешний режим потерпел "имиджевое обрушение", заявил политолог.
Отметим — хотя Верховная Рада в четверг, 31 июля, вернула независимость неконституционным антикоррупционным структурам, протестные настроения в обществе никуда не делись, ведь все эти рукотворные "пляски" вокруг НАБУ и САП были лишь поводом, истинные причины для протестов лежат куда глубже.
Украинский философ-майданщик Сергей Дацюк в эфире канала "Новости Live" предположил, что протестующее сейчас "поколение катастрофы" может в будущем вообще отказаться от названия Украина, поскольку - "это имя с плохой кармой".
По его словам, будто бы "был шанс вернуть довоенную Украину весной 2023 года", но он был упущен. А теперь большой вопрос, захотят ли в будущем те, кто сегодня вышел на площади на акции протеста, "назвать то образование, не факт, что государственное, Украиной".
Сам философ полагает, что — нет, не захотят. "Что вы видели в стране с эти именем, кроме страданий, ресентимента и периодического уничтожения всего потенциала?", - таким вопросом обосновал он своё мнение.
Думается, многие с ним не согласятся — мы все помним цветущую Украину в тем времена, когда она была с Россией. Собственно, тогда и был создан потенциал, позволявший сравнивать Украину с Францией. Теперь же философ-майданщик рассказал, что он просто готовит людей "к осмыслению той катастрофы, которая происходит у них на глазах — крах государства, и не только государства".
По словам Дацюка, этот крах наблюдается уже на всех уровнях — терпят крах государство, полугосударственные институты, корпорации, церковь, бизнес, отдельные партии, структуры гражданского общества… Во многих случаях это даже крах на уровне личностной психологии.
Впрочем, удивляться тут нечему, страна давно шла к этому краху через организуемые врагами украинцев (которых многие воспринимали как "друзей" и "спасителей") рукотворные майданы.
Это хорошо описал убитый национал-радикалами наш коллега, известный украинский журналист и писатель Олесь Бузина в своей книге "Революция на болоте".
"Избавившись от одного старшего брата, Украина тут же стала искать себе другого. Такое впечатление, что мы не можем жить без Союза — если не Советского, то Европейского. Любой другой нации, стартовавшей в 1991 году с семисоттысячной армией, атомным оружием и ракетной промышленностью, хватило бы сил для независимости и самодостаточности. Но не нам. Наши можновладцы (властьимущие — Ред.) предпочли разоружиться и пойти на поклон к США...", - констатировал писатель.
Дальнейшее известно: быстрая распродажа страны, гибель промышленности, миллионы уехавших в поиске лучшей доли, поиск внутренних "врагов", наконец, госпереворот 2014-го года и война. Катастрофа продолжается, вряд ли кто-то точно скажет сейчас, "куда ведёт нас рок событий"...
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "В СБУ готовят списки недовольных. Украинские эксперты о "плёнках Миндича" и "картонном Майдане"
И в статье Егора Леева "Под Радой митинг, в Раде - демарш, обстрелы и налёты. Главное на 14:00 31 июля"
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