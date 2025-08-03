https://ukraina.ru/20250803/moschi-s-molotka-kak-ukrainskie-neonatsisty-s-britanskimi-uchenymi-iz-ili-muromtsa-finna-delayut-1066354965.html

Мощи с молотка. Как украинские неонацисты с британскими учеными из Ильи Муромца финна делают

Мощи с молотка. Как украинские неонацисты с британскими учеными из Ильи Муромца финна делают - 03.08.2025 Украина.ру

Мощи с молотка. Как украинские неонацисты с британскими учеными из Ильи Муромца финна делают

Не успели на Украине свыкнуться с мыслью, что во время войны на Украине продолжается не только грабеж имущества граждан на территориях, занятых ВСУ, но и культурное мародерство, как оно получило неожиданное продолжение.

2025-08-03T06:59

2025-08-03T06:59

2025-08-03T06:59

эксклюзив

украина

киево-печерская лавра

россия

леся украинка

александр дубинский

the guardian

сбу

александр ткаченко

вооруженные силы украины

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Сначала журналисты The Guardian, а потом и украинских СМИ и Украины.ру рассказали, что в степях Донбасса "волонтеры-археологи" под шумок спецвоенной операции (СВО) выкапывают в степях и на курганах так называемых скифских баб, переправляют за кордон якобы для проведения научной экспертизы и там продают за сумасшедшие деньги любителям старины.Теперь в дополнение к этой информации опять появились новости с британских аукционов, на которых с молотка идут и другие предметы культурного наследия Украины. Только "Sputnik Ближнее зарубежье" сообщил, что на днях в Британии перешли в частные руки уникальная Острожская Библия Ивана Федорова, которая когда-то хранилась на Украине, бессарабские ковры, а также предметы декора, которые некогда принадлежали еврейским семьям в Галиции, портрет поэтессы Леси Украинки, написанный Виктором Бабенцовым и, наконец, картина Ивана Айвазовского "Генуэзские башни в Черном море".Но, пожалуй, самым характерным и символичным преступлением против культурного, исторического и духовного наследия не только Украины, но и России и всего восточного славянства может стать судьба мощей Ильи Муромца. Да-да, того самого древнерусского богатыря, который защищал Древнюю Русь от всевозможных врагов, погиб в бою и был похоронен в Киево-Печерской лавре. Там же, в киевской духовной святыне находятся и его мощи.Вот на них и позарились так называемые британские ученые с тугой мошной и ненасытным жором на древнерусские и восточнославянские артефакты. Сидящий в СИЗО нардеп Александр Дубинский еще в апреле этого года сообщил, что украинские власти планируют отправить из Киево-Печерской Лавры в Лондон на экспертизу мощи преподобного Ильи Муромца.Но отнюдь не только для того, чтобы исследовать останки и доказать их подлинность. Теперь, похоже, кардинально изменилась суперзадача. Раньше, весь период независимости Украины, но особенно в периоды обострения мозга патриотов, вызванного цветными революциями и госпереворотами, историки, работающие на так называемое национальное возрождение, старались удлинить историю Украины вглубь веков, связать ее с Древней Русью именуемой Киевской, разорвать общую историю Руси, приватизировать то, что им понадобится для доказательства их бредовых теорий и представить тогдашних героев, даже былинных не как древних русичей, а как предков современных украинцев.Еще до СВО, в апреле 2021 года историки и филологи на Украине на полном серьезе объявили, что три известных русских богатыря с картины Виктора Васнецова "Богатыри" — украинцы. И что двух из них зовут не Илья Муромец и не Алеша Попович, а Илья Чобитько (или Муровец) и Олешко. Потому что первый-де родился в деревне Моровск под Черниговом, а не в селе Карачарово под Муромом. А второй — рыцарь из города Пирятин на Полтавщине, а не боярин из Ростова.Про третьего богатыря — Добрыню Никитича — укро-историки и филологи заявили, что тот был "воеводой князя Владимира Великого", жил на территории Киевской Руси, которая находилась "в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее" — до Новгорода. Намекая, что там, мол, тоже Украина, если что.После начала СВО, в ноябре 2022 года за дело взялась Служба безопасности (СБУ) и ворвалась с обысками в Киево-Печерскую лавру, как было объявлено, для проведения "контрразведывательных мероприятий", которые "направлены на обеспечение безопасности объекта". Чтобы не допустить использования Лавры как ячейки "русского мира", проверить данные об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), иностранных граждан, хранения оружия и т.д. И ясное дело, чтобы тоже минимизировать риск совершения диверсий или терактов со стороны России."Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ", — отчиталась тогда СБУ. И рассказала, что возбудила уголовное дело "по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов национального заповедника "Киево-Печерская лавра", где в ходе богослужения звучали восхваляющие Россию тезисы пропагандистского характера". Какие? Как заявил тогдашний министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, возможные "песнопения были на русском языке".Конечно, уже тогда всем стало понятно, что неонацистская власть на Украине приступила к окончательному решению вопроса "московской церкви". То есть Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). И ударила в самое сердце этой церкви — в Киево-Печерскую лавру.А вишенкой на торте должна и теперь может стать окончательная "приватизация" Ильи Муромца, который, по легендам, похоронен именно в Киево-Печерской лавре, как инок Илия Печерский (преподобный Илия Муромец), канонизированный в 1643 году. Он и считается возможным прототипом былинного Ильи Муромца. Там же, как уже было сказано, находится не только его могила, но и в Ближних Пещерах покоятся мощи.Специалисты предполагают, что Илья Муромец погиб в княжеских междоусобицах – при взятии Киева князем Рюриком Ростиславичем 2 января 1203 года, когда прикупленные князем половцы разгромили Лавру. Причиной смерти послужил, вероятно, удар острого орудия (копья или меча) в грудь, сквозь прикрывавшую грудь левую руку. Смерть наступила в возрасте около 40—45 лет. После тяжелого ранения Илья якобы принял решение окончить свои дни иноком и постригся в Феодосиев монастырь (ныне Киево-Печерская лавра).Сейчас, в 2025 году, стало понятно, что переписчикам и извращенцам истории из числа украинских неонацистов уже мало приватизировать Илью Муромца и объявить его "щырым" (то есть искренним и настоящим) украинцем. Теперь они вообще хотят вырвать его из русской истории и объявить… финном. То есть на якобы научном уровне со ссылкой на авторитет британских ученых доказать, что Древняя Киевская Русь и зарождавшаяся параллельно Московия якобы не имели исторических связей, а Илья Муромец – часть не славянского, а финно-угорского наследия.В ход пошли обычные методы "отмены России" и бездумной русофобии. И вызвано это тем, что, неонацистам, похоже, не удалось приватизировать Муромца – его признают древнерусским богатырем и заступником Руси. Древней или, если кому-то нравится, то Киевской.Во-первых, в 1989-1992 годах в Лавре работала межведомственная комиссия Министерства здравоохранения Украинской ССР, которая провела всестороннее исследование целой череды мощей русских святых в Киево-Печерской лавре. Среди них оказались и останки Ильи Печерского.Эта комиссия и выяснила, что Илья Муромец реально существовал. И в сравнении с тогдашними мужиками действительно был богатырем. Рентгенологические исследования показали, что рост преподобного Ильи составлял 1 метр 77 сантиметров. Значит, он был на голову выше окружающих, так как средний рост русских мужчин вплоть до XIX века составлял 1 метр 63 сантиметра. И другие святые, чьи мощи сохраняет Лавра, невысокие – 160–165 см.И при жизни Илья Печерский имел множество боевых ранений: у него были порублены ребра, имелась рубленая рана ключицы и ранение плоским колюще-режущим предметом в ладонь.Тогда же была проведена реконструкция внешности Муромца по методу Герасимова, и перед учеными предстал мужчина славянской наружности, с приятными чертами лица. Восстановили окладистую бороду и получился настоящий Илья Муромец.И тогда же была подтверждена еще одна важная и неприятная для сегодняшних неонацистов и раскольников деталь: правая рука Ильи Печерского была сложена в двуперстие. Он, как и положено было в Древней Руси, крестился двумя пальцами, а не тремя, был православным христианином.Во-вторых, эта же комиссия фактически опровергла скептиков, которые утверждали, что в Лавре покоится не Илья Муромец, а просто монах, а монахам запрещено было брать в руки оружие, следовательно, воевать он не мог, несмотря на ранения. Было установлено, что еще в XIII веке на территории Германии был сложен эпос, одним из персонажей которого стал воин Илья Русский. И как гласит эпос, богатырь был тяжело ранен в бою и дал Богу обет, что если выживет, то уйдет в монастырь и примет постриг. Так, как, собственно, Илья Муромец и сделал после выздоровления. Но потом, когда на монастырь напали половцы и убили настоятеля, Илья снова взял в руки меч и погиб, защищая братию монастыря.Так и делали многие монахи на Руси и позже, когда в дом приходили беда и захватчики.Сейчас Киево-Печерская лавра захвачена неонацистами и раскольниками. И что они там делают, куда и какие ценности отправляют, неизвестно. Но есть и приятный признак: вся эта мародерская и коррупционно-вороватая активность свидетельствует, что неонацисты чувствуют свой близкий конец. И, с одной стороны, доводят до конца свои разрушительные дела – валят памятники, разоряют храмы, репрессируют священников и запугивают верующих, чтобы окончательно развалить неугодную им церковь и порвать ненавистные им духовные скрепы. Чтобы, как им кажется, и следа русского на Украине не осталось.С другой стороны, эта лихорадочная и судорожная активность говорит: чувствуя конец и надеясь сбежать, неонацисты и их приспешники хотят урвать хоть что-либо напоследок. Это тоже характерно для этой жадной, но дешевой по сути и мелкотравчатой публики.А что делать? Доводить СВО до победы максимально быстро, чтобы сорвать эти планы. И наворованное на трибуналах над нациками использовать, как вещдоки…О культурном мародерстве воров из ВСУ читайте в статье Александра Савко "Увозят баб. Культурное достояние Донбасса может оказаться на Западе"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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киево-печерская лавра

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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