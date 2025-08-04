Отход за Днепр не спасет Украину от разгрома: эксперт из Франции о возможных сценариях для ВСУ - 04.08.2025 Украина.ру
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Отход за Днепр не спасет Украину от разгрома: эксперт из Франции о возможных сценариях для ВСУ
Отход за Днепр не спасет Украину от разгрома: эксперт из Франции о возможных сценариях для ВСУ - 04.08.2025 Украина.ру
Отход за Днепр не спасет Украину от разгрома: эксперт из Франции о возможных сценариях для ВСУ
Отсутствие реалистичной оценки ситуации украинским командованием может привести к полному военному поражению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2025-08-04T06:50
2025-08-04T06:50
новости
днепр
украина
франция
ксавье моро
вооруженные силы украины
днепр (река)
сумы
харьков
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Моро отметил возможные последствия такого отступления: "Но даже если ВСУ уйдут на другую сторону Днепра, русские могут повторить освобождение Киева, а также Сум и Харькова. Это будет полным политическим провалом украинской власти".Эксперт провел еще одну историческую аналогию: "Ситуация напоминает то, что происходило в конце Первой мировой войны. В сентябре-октябре германскому императору Вильгельму II стало ясно, что приходит конец"."Рано или поздно политики Украины поймут, что они проиграли и отдадут Запорожье, Херсон и может быть, даже больше. Мы недалеко от такого решения", - заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250801/pokolenie-katastrofy-sotrt-ukrainu-iz-pamyati-ukrainskie-eksperty-o-tragicheskom-buduschem-svoey-strany-1066261377.html
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днепр (река)
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новости, днепр, украина, франция, ксавье моро, вооруженные силы украины, днепр (река), сумы, харьков, херсон, запорожье, запорожская область, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво россия, спецоперация, военный эксперт, аналитика, украина аналитика
Новости, Днепр, Украина, Франция, Ксавье Моро, Вооруженные силы Украины, Днепр (река), Сумы, Харьков, Херсон, Запорожье, Запорожская область, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Спецоперация, военный эксперт, Аналитика, Украина аналитика

Отход за Днепр не спасет Украину от разгрома: эксперт из Франции о возможных сценариях для ВСУ

06:50 04.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Отсутствие реалистичной оценки ситуации украинским командованием может привести к полному военному поражению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
"[Во время Великой Отечественной войны] Вермахт отступил на правый берег Днепра. Но я не вижу такого же реализма на украинской стороне", - сказал эксперт, проводя исторические параллели.
Моро отметил возможные последствия такого отступления: "Но даже если ВСУ уйдут на другую сторону Днепра, русские могут повторить освобождение Киева, а также Сум и Харькова. Это будет полным политическим провалом украинской власти".
Эксперт провел еще одну историческую аналогию: "Ситуация напоминает то, что происходило в конце Первой мировой войны. В сентябре-октябре германскому императору Вильгельму II стало ясно, что приходит конец".
"Рано или поздно политики Украины поймут, что они проиграли и отдадут Запорожье, Херсон и может быть, даже больше. Мы недалеко от такого решения", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс" на сайте Украина.ру.
эксперты - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
1 августа, 04:50
"Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страныКиевский режим упустил шанс сохранить "довоенную" страну и сегодня терпит крах на всех уровнях, констатируют представители украинского экспертного сообщества. И пытаются найти объяснение этому печальному для них факту.
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