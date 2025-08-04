Отход за Днепр не спасет Украину от разгрома: эксперт из Франции о возможных сценариях для ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Отсутствие реалистичной оценки ситуации украинским командованием может привести к полному военному поражению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
"[Во время Великой Отечественной войны] Вермахт отступил на правый берег Днепра. Но я не вижу такого же реализма на украинской стороне", - сказал эксперт, проводя исторические параллели.
Моро отметил возможные последствия такого отступления: "Но даже если ВСУ уйдут на другую сторону Днепра, русские могут повторить освобождение Киева, а также Сум и Харькова. Это будет полным политическим провалом украинской власти".
Эксперт провел еще одну историческую аналогию: "Ситуация напоминает то, что происходило в конце Первой мировой войны. В сентябре-октябре германскому императору Вильгельму II стало ясно, что приходит конец".
"Рано или поздно политики Украины поймут, что они проиграли и отдадут Запорожье, Херсон и может быть, даже больше. Мы недалеко от такого решения", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс" на сайте Украина.ру.
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