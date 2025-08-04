https://ukraina.ru/20250804/otkhod-za-dnepr-ne-spaset-ukrainu-ot-razgroma-ekspert-iz-frantsii-o-vozmozhnykh-stsenariyakh-dlya-vsu-1066298682.html

Отход за Днепр не спасет Украину от разгрома: эксперт из Франции о возможных сценариях для ВСУ

Отход за Днепр не спасет Украину от разгрома: эксперт из Франции о возможных сценариях для ВСУ - 04.08.2025 Украина.ру

Отход за Днепр не спасет Украину от разгрома: эксперт из Франции о возможных сценариях для ВСУ

Отсутствие реалистичной оценки ситуации украинским командованием может привести к полному военному поражению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2025-08-04T06:50

2025-08-04T06:50

2025-08-04T06:50

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Моро отметил возможные последствия такого отступления: "Но даже если ВСУ уйдут на другую сторону Днепра, русские могут повторить освобождение Киева, а также Сум и Харькова. Это будет полным политическим провалом украинской власти".Эксперт провел еще одну историческую аналогию: "Ситуация напоминает то, что происходило в конце Первой мировой войны. В сентябре-октябре германскому императору Вильгельму II стало ясно, что приходит конец"."Рано или поздно политики Украины поймут, что они проиграли и отдадут Запорожье, Херсон и может быть, даже больше. Мы недалеко от такого решения", - заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250801/pokolenie-katastrofy-sotrt-ukrainu-iz-pamyati-ukrainskie-eksperty-o-tragicheskom-buduschem-svoey-strany-1066261377.html

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