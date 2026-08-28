https://ukraina.ru/20260828/otvet-budet-krasnym-deputat-rasskazal-o-vozmezdii-vs-rf-za-sevastopol-1082878614.html

"Ответ будет "красным": депутат рассказал о возмездии ВС РФ за Севастополь

"Ответ будет "красным": депутат рассказал о возмездии ВС РФ за Севастополь - 28.08.2026 Украина.ру

"Ответ будет "красным": депутат рассказал о возмездии ВС РФ за Севастополь

Особо тяжкими для киевского режима будут последствия ударов российской армии в ответ на атаки БПЛА ВСУ на город-герой Севастополь. Об этом 28 августа заявил изданию Lenta.ru член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник

2026-08-28T17:10

2026-08-28T17:10

2026-08-28T17:10

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ВСУ атаковали Севастополь утром 28 августа. Повреждения получили пятиэтажный дом, два корпуса детского сада и 15 автомобилей.ВС начинили заряд беспилотников металлическими шариками для усиления поражающего эффекта. Пострадали два человека. Президент России Владимир Путин анонсировал ответные тяжелые и массированные ответы на удары ракетами вглубь страны, напомнил парламентарий."Я думаю, что ответ будет "красным" по своей тяжести. И по Севастополю они сегодня работали, и по Саратову — получат в ответ в кратном размере и удары более тяжелые, чем они нанесли нам. Они пытаются вести войну на истощение с помощью западных стран, но западные страны сами истощились. Кто пытается вести войну на истощение — в первую очередь истощается сам. А мы своих целей по уничтожению ВПК противника достигаем", — сказал Колесник. Издание отметило, что ранее председатель комитета верхней палаты российского парламента по международным делам Григорий Карасин назвал возмутительным удар ВСУ по мирным объектам Севастополя дронами, начиненными шрапнелью.Осуществляемый киевским режимом террор против гражданских лиц и невоенных объектов России объективно ухудшил его переговорные позиции, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Подробности в публикации Тактика террора ухудшила переговорные позиции Киева — МИД РФАктуальное интервью: Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, севастополь, киев, михаил галузин, вооруженные силы украины, госдума, впк, владимир путин, атака бпла, бпла сегодня