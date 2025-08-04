"Китай нас не сдаст": историк Поликарпов о бесперспективности санкций Запада против Москвы
Международная экономическая ситуация демонстрирует усиление позиций Китая как стратегического партнера России, что меняет баланс сил в глобальной политике. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"Пекин несколько месяцев назад прямо заявил, что 'не может дать России проиграть'. Мы будем стоять спина к спине с Китаем. А экономическая война с Китаем для США бесперспективна", – заявил эксперт.
Он отметил, что даже в случае давления на других партнеров, поддержка КНР останется неизменной.
Поликарпов проанализировал ситуацию с другими странами БРИКС. "Бразилия и так попала под жесткий пресс экономических санкций. Видимо, поэтому президент США Дональд Трамп 'такую личную неприязнь к Бразилии испытывает, что кушать не может'", – пояснил историк.
Что касается Индии, эксперт отметил: "В Штатах очень сильное индийское лобби... Поэтому какие-то совсем уж разорительные санкции Трампу применить не дадут". Он добавил, что позиция Нью-Дели будет учитывать этот фактор.
"Даже если все остальные страны будут вынуждены прервать с нами экономические контакты, Китай нас не сдаст", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
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