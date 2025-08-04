"Китай нас не сдаст": историк Поликарпов о бесперспективности санкций Запада против Москвы - 04.08.2025 Украина.ру
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"Китай нас не сдаст": историк Поликарпов о бесперспективности санкций Запада против Москвы
"Китай нас не сдаст": историк Поликарпов о бесперспективности санкций Запада против Москвы - 04.08.2025 Украина.ру
"Китай нас не сдаст": историк Поликарпов о бесперспективности санкций Запада против Москвы
Международная экономическая ситуация демонстрирует усиление позиций Китая как стратегического партнера России, что меняет баланс сил в глобальной политике. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-08-04T04:30
2025-08-04T04:30
новости
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Он отметил, что даже в случае давления на других партнеров, поддержка КНР останется неизменной.Поликарпов проанализировал ситуацию с другими странами БРИКС. "Бразилия и так попала под жесткий пресс экономических санкций. Видимо, поэтому президент США Дональд Трамп 'такую личную неприязнь к Бразилии испытывает, что кушать не может'", – пояснил историк.Что касается Индии, эксперт отметил: "В Штатах очень сильное индийское лобби... Поэтому какие-то совсем уж разорительные санкции Трампу применить не дадут". Он добавил, что позиция Нью-Дели будет учитывать этот фактор."Даже если все остальные страны будут вынуждены прервать с нами экономические контакты, Китай нас не сдаст", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.О других аспектах геополитики — в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота.
https://ukraina.ru/20250730/kitay-snova-pereigral-ssha-zhdem-isterik-iz-belogo-doma-1066156668.html
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новости, китай, россия, запад, дональд трамп, андрей суздальцев, брикс, сша, торговая война, бразилия, главные новости, эксперты, геополитика, аналитика, украина аналитика, международные отношения
Новости, Китай, Россия, Запад, Дональд Трамп, Андрей Суздальцев, БРИКС, США, торговая война, Бразилия, Главные новости, эксперты, геополитика, Аналитика, Украина аналитика, международные отношения

"Китай нас не сдаст": историк Поликарпов о бесперспективности санкций Запада против Москвы

04:30 04.08.2025
 
© Украина.руКоллаж: СВО, Китай, США
Коллаж: СВО, Китай, США - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Украина.ру
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Международная экономическая ситуация демонстрирует усиление позиций Китая как стратегического партнера России, что меняет баланс сил в глобальной политике. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"Пекин несколько месяцев назад прямо заявил, что 'не может дать России проиграть'. Мы будем стоять спина к спине с Китаем. А экономическая война с Китаем для США бесперспективна", – заявил эксперт.
Он отметил, что даже в случае давления на других партнеров, поддержка КНР останется неизменной.
Поликарпов проанализировал ситуацию с другими странами БРИКС. "Бразилия и так попала под жесткий пресс экономических санкций. Видимо, поэтому президент США Дональд Трамп 'такую личную неприязнь к Бразилии испытывает, что кушать не может'", – пояснил историк.
Что касается Индии, эксперт отметил: "В Штатах очень сильное индийское лобби... Поэтому какие-то совсем уж разорительные санкции Трампу применить не дадут". Он добавил, что позиция Нью-Дели будет учитывать этот фактор.
"Даже если все остальные страны будут вынуждены прервать с нами экономические контакты, Китай нас не сдаст", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
О других аспектах геополитики — в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота.
- РИА Новости, 1920, 30.07.2025
30 июля, 17:04
Китай снова переиграл США. Ждем истерик из Белого домаКитай занял жёсткую и принципиальную позицию в ответ на угрозы США ввести пошлины за покупку российской нефти и газа. КНР официально заявил, что будет продолжать импорт российской нефти, несмотря на угрозу 100% пошлин от Дональда Трампа.
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Заголовок открываемого материала
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04:30"Китай нас не сдаст": историк Поликарпов о бесперспективности санкций Запада против Москвы
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