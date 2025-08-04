https://ukraina.ru/20250804/kitay-nas-ne-sdast-istorik-polikarpov-o-besperspektivnosti-sanktsiy-zapada-protiv-moskvy-1066286952.html

"Китай нас не сдаст": историк Поликарпов о бесперспективности санкций Запада против Москвы

"Китай нас не сдаст": историк Поликарпов о бесперспективности санкций Запада против Москвы - 04.08.2025 Украина.ру

"Китай нас не сдаст": историк Поликарпов о бесперспективности санкций Запада против Москвы

Международная экономическая ситуация демонстрирует усиление позиций Китая как стратегического партнера России, что меняет баланс сил в глобальной политике. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-08-04T04:30

2025-08-04T04:30

2025-08-04T04:30

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Он отметил, что даже в случае давления на других партнеров, поддержка КНР останется неизменной.Поликарпов проанализировал ситуацию с другими странами БРИКС. "Бразилия и так попала под жесткий пресс экономических санкций. Видимо, поэтому президент США Дональд Трамп 'такую личную неприязнь к Бразилии испытывает, что кушать не может'", – пояснил историк.Что касается Индии, эксперт отметил: "В Штатах очень сильное индийское лобби... Поэтому какие-то совсем уж разорительные санкции Трампу применить не дадут". Он добавил, что позиция Нью-Дели будет учитывать этот фактор."Даже если все остальные страны будут вынуждены прервать с нами экономические контакты, Китай нас не сдаст", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.О других аспектах геополитики — в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота.

https://ukraina.ru/20250730/kitay-snova-pereigral-ssha-zhdem-isterik-iz-belogo-doma-1066156668.html

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