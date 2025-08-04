750 млрд долларов за воздух: эксперт Зубец раскрыл "аферу" США с газом для Европы

Игорь Юшков: Даже если Баку будет продавать Украине излишки российского газа, это не поможет ей зимой

Азербайджан может продавать Украине только излишки добытого газа. Но самый вероятный сценарий тот, что азербайджанская компания SOCAR приобретала бы излишки российского газа, например, в Турции, и перепродавала бы его Украине. Что и происходит сейчас, то есть газ поступает в Венгрию и Словакию, а оттуда на Украину.