750 млрд долларов за воздух: эксперт Зубец раскрыл "аферу" США с газом для Европы
15:44 04.08.2025 (обновлено: 15:51 04.08.2025)
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Европа обязалась закупать американский СПГ на $750 млрд, но США физически не могут поставить такие объемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
Эксперт заявил, что у США нет свободных мощностей для наращивания экспорта. "Строительство любого терминала по сжижению газа продлится несколько лет", – отметил он.
Возможны схемы, при которых американцы будут перенаправлять российский газ. "Не получится ли, что они будут закупать российский газ и продавать его как свой? То есть американцы еще в море будут выкупать танкеры, везущие СПГ из России", – предположил Зубец.
Альтернативный вариант – замещение поставок. "Российский СПГ плывет в Юго-Восточную Азию, а американский СПГ, который раньше плыл туда же, теперь отправляется в Европу", – пояснил экономист.
Такие схемы могут быть предложены российским производителям, чтобы выполнить квоту, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой" на сайте Украина.ру.
Также о тарифной войне Трампа читайте в статье "Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу.
28 июля, 16:25Игорь Юшков: Даже если Баку будет продавать Украине излишки российского газа, это не поможет ей зимойАзербайджан может продавать Украине только излишки добытого газа. Но самый вероятный сценарий тот, что азербайджанская компания SOCAR приобретала бы излишки российского газа, например, в Турции, и перепродавала бы его Украине. Что и происходит сейчас, то есть газ поступает в Венгрию и Словакию, а оттуда на Украину.
Подписывайся на