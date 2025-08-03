https://ukraina.ru/20250803/pokazatelnaya-vstrecha-ili-imitatsiya-borby-s-korruptsiey-glavnoe-na-utro-3-avgusta-1066368443.html

Показательная встреча или имитация борьбы с коррупцией. Главное на утро 3 августа

Показательная встреча или имитация борьбы с коррупцией. Главное на утро 3 августа - 03.08.2025 Украина.ру

Показательная встреча или имитация борьбы с коррупцией. Главное на утро 3 августа

Владимир Зеленский встретился с директором НАБУ Семёном Кривоносом и главой САП Александром Клименко, и объявил об ужесточении борьбы с коррупцией

2025-08-03T10:45

2025-08-03T10:45

2025-08-03T10:45

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

набу

сап

нацгвардия

украина

банковая

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/03/1066368320_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_cca8a68d697e9b33d6a2de69a353134f.jpg

Вечером 3 августа Владимир Зеленский рассказал о встрече с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Семёном Кривоносом и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко."Доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко. Были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины", — заявил Зеленский.Он поблагодарил НАБУ и САП за работу."Может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа по разоблачению коррупции и в итоге справедливый приговор. Важно, что антикоррупционные учреждения работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией", — подчеркнул Зеленский.Позднее, в вечернем обращении к украинцам Зеленский снова рассказал о разговоре с главами НАБУ и САП."Антикоррупционные органы разоблачили на взятке одного из депутатов Верховной Рады Украины, также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Национальной гвардии Украины. К сожалению, это были махинации на закупках РЭБ и FPV. Совершенно аморальны. Должна быть полная и справедливая ответственность за это. Я поблагодарил руководителей антикоррупционных органов за эту работу – за такие разоблачения", — отмечал Зеленский.Он поблагодарил органы за командную работу, а также заявил, что рассчитывает на справедливые приговоры для коррупционеров. Также Зеленский рассказал о встрече с министром внутренних дел Украины."Докладывал сегодня также министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Уже в Нацгвардии идёт служебное расследование. Ожидаю серьёзных результатов. По всем подразделениям логистики в Нацгвардии только боевые офицеры будут занимать руководящие должности. Поручил министру представить все детали нововведений публично", — подытожил Зеленский.Ранее украинские СМИ сообщили о задержании депутата от партии "Слуга народа" Алексея Кузнецова за взятку при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы для нужд ВСУ.В пресс-службе НАБУ заявили, что среди других фигурантов числятся руководители районной и городской военных гражданских администраций, а также военнослужащие Национальной гвардии. Их имён не назвали.По версии следствия, они заключали государственные контракты с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам — до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.Как заявил 2 августа глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в своём телеграм-канале, членство Кузнецова во фракции будет приостановлено."Ожидаем судебного разбирательства этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей", — написал он.Украинские СМИ сообщили, что в деле о коррупции наряду с Кузнецовым фигурирует и экс-глава украинской Луганской областной военной администрации, глава Мукачевской районной военной администрации Сергей Гайдай. Также упоминалось имя начальника Рубежанской городской военной администрации Андрея Юрченко.По данным СМИ, фигуранты дела были задержаны."Через полчаса состоится заседание кабинета министров Украины. В частности, правительство направит президенту проект распоряжения об освобождении от должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая", — написала вечером 2 августа в своём аккаунте в соцсети Х премьер-министр Украины Юлия Свириденко.Примечательно, что заседание Кабмина было внеочередным.Несмотря на все громкие заявления, некоторые украинцы в борьбу власти с коррупцией не поверили."Наш источник сообщает, что Зеленский и Банковая знали про подготовку к аресту "коррупционной троицы" из личного пула. По нашим данным, даже сами фигуранты знали, но им сказали зачистить всё, и не дергаться, так как их отовсюду достанут, и в таком случае они подставят ЗеЕрмака, которые им в таком случае помогать не станут, а если они останутся в Украине, то им помогут всем, и дела постепенно развалят", — писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала указали на появление в украинских СМИ заказных статьей, прославляющих Зеленского за борьбу с коррупцией, и раскрыли стоимость этой информационной кампании."Сейчас верно все заметили, что в СМИ/соцсетях вбрасывают заказные статьи с заголовком, что благодаря Зеленскому произошло данное задержание топ-коррупционеров. Клоунаду устраивают офисные медийщики, считая украинский народ глупыми крепостными, которые не умеют думать самостоятельно. На эту медиакампанию выделили $200 тыс., но, это не предел", — подытоживалось в публикации.Другой популярный в стране телеграм-канал — Mediakiller— также заявил о постановочном характере борьбы с коррупцией."То, что Зеленский публично благодарит НАБУ и САП за то, что те разоблачили на взятках нардепа, руководителей районных и городских администраций, а также военнослужащих Нацгвардии — это политическая театрализация. Подбор фигурантов — мелкие или средние чиновники — подчёркивает, что речь идёт об информационной жертве: не слишком влиятельные, чтобы их арест вызвал внутренний конфликт, но достаточно заметные, чтобы создать иллюзию системной чистки", — указывалось в публикации канала.Авторы сообщили. Что встреча с Кривоносом и Клименко "должна продемонстрировать, что конфликт между ОП и антикоррупционным блоком исчерпан"."Но по сути это лишь временная попытка восстановить доверие со стороны западных партнёров, недовольных "зачисткой" НАБУ и шагами Банковой в сторону ручного контроля над расследованиями. Примечательно, что сам Зеленский, фактически инициировавший ограничение полномочий, теперь представляет себя защитником независимости этих структур — это классический пример управляемого отката, когда проблема сначала создаётся, а потом устраняется с имитацией доброй воли", — писал Mediakiller.При этом авторы канала не верят в искренность борьбы власти с коррупцией."На фоне давления со стороны союзников, Банковая поняла, что нельзя терять контроль над внешнеполитическим фасадом. Антикоррупционная повестка — одна из последних легитимирующих опор для Зеленского в глазах Запада. Поэтому любые "разоблачения" и "задержания" в этом контексте следует рассматривать прежде всего как попытку перехвата нарратива и компенсации имиджевых потерь", — подытожили авторы канала.Таким образом, на Украине не поверили в борьбу власти с коррупцией.О ситуации с НАБУ — в статье Михаила Павлива "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом".

https://ukraina.ru/20250802/protesty-v-vinnitse-i-ikh-posledstviya-dlya-ukrainy-itogi-2-avgusta-1066350610.html

https://ukraina.ru/20250802/zhenschin-gotovyat-k-mobilizatsii-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-2-avgusta-1066342620.html

https://ukraina.ru/20250802/k-yadernoy-voyne-gotovy-protesty-v-vinnitse-glavnoe-na-utro-2-avgusta-1066332460.html

украина

банковая

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, набу, сап, нацгвардия, украина, банковая, запад