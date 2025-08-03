https://ukraina.ru/20250803/eti-poteri-ne-mozhet-perekryt-nikakaya-mobilizatsiya-ekspert-o-katastroficheskoy-nekhvatke-boytsov-v-vsu-1066281465.html

"Эти потери не может перекрыть никакая мобилизация": эксперт о катастрофической нехватке бойцов в ВСУ

"Эти потери не может перекрыть никакая мобилизация": эксперт о катастрофической нехватке бойцов в ВСУ - 03.08.2025 Украина.ру

"Эти потери не может перекрыть никакая мобилизация": эксперт о катастрофической нехватке бойцов в ВСУ

Военная ситуация на Украине демонстрирует нарастающий кризис людских ресурсов, что ставит под вопрос способность Киева продолжать боевые действия в прежних масштабах. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-08-03T09:00

2025-08-03T09:00

2025-08-03T09:00

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потери всу

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Поликарпов отметил, что поток наемников из других стран не решает проблему. "Первая часть из них – это укушенные войной боевики, которым захотелось поискать приключений на другом конце света. Вторая часть из них – 'командированные' из мексиканских и колумбийских картелей для обучения работы с дронами", – пояснил он.По оценкам историка, украинское руководство рассматривает возможность мобилизации женщин. "[Алексей] Арестович* считает, что осенью у них будет введена ограниченная мобилизация женщин, чтобы направить их в тыловые подразделения, а мужчин из числа тыловиков отправить на фронт", – сообщил Поликарпов."Украина показала себя как не очень удачный проект. По украинским оценкам, его хватит на два года с учетом насильственной мобилизации", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота.*Признан в РФ экстремистом и террористом

https://ukraina.ru/20250729/bumazhnyy-million-vsu-prevratilsya-v-prakh-pavliv-rasskazal-pro-katastroficheskie-poteri-ukrainy-1066109914.html

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