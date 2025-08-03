"Эти потери не может перекрыть никакая мобилизация": эксперт о катастрофической нехватке бойцов в ВСУ - 03.08.2025 Украина.ру
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"Эти потери не может перекрыть никакая мобилизация": эксперт о катастрофической нехватке бойцов в ВСУ
"Эти потери не может перекрыть никакая мобилизация": эксперт о катастрофической нехватке бойцов в ВСУ - 03.08.2025 Украина.ру
"Эти потери не может перекрыть никакая мобилизация": эксперт о катастрофической нехватке бойцов в ВСУ
Военная ситуация на Украине демонстрирует нарастающий кризис людских ресурсов, что ставит под вопрос способность Киева продолжать боевые действия в прежних масштабах. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-08-03T09:00
2025-08-03T09:00
новости
украина
киев
балканы
дональд трамп
андрей суздальцев
мобилизация
всу
потери всу
крах всу
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Поликарпов отметил, что поток наемников из других стран не решает проблему. "Первая часть из них – это укушенные войной боевики, которым захотелось поискать приключений на другом конце света. Вторая часть из них – 'командированные' из мексиканских и колумбийских картелей для обучения работы с дронами", – пояснил он.По оценкам историка, украинское руководство рассматривает возможность мобилизации женщин. "[Алексей] Арестович* считает, что осенью у них будет введена ограниченная мобилизация женщин, чтобы направить их в тыловые подразделения, а мужчин из числа тыловиков отправить на фронт", – сообщил Поликарпов."Украина показала себя как не очень удачный проект. По украинским оценкам, его хватит на два года с учетом насильственной мобилизации", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота.*Признан в РФ экстремистом и террористом
https://ukraina.ru/20250729/bumazhnyy-million-vsu-prevratilsya-v-prakh-pavliv-rasskazal-pro-katastroficheskie-poteri-ukrainy-1066109914.html
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новости, украина, киев, балканы, дональд трамп, андрей суздальцев, мобилизация, всу, потери всу, крах всу, сво, дзен новости сво, иностранные наемники, боевики, новости россии, новости украины, аналитика, эксперты, военный эксперт
Новости, Украина, Киев, Балканы, Дональд Трамп, Андрей Суздальцев, мобилизация, ВСУ, потери ВСУ, крах ВСУ, СВО, дзен новости СВО, иностранные наемники, Боевики, новости России, Новости Украины, Аналитика, эксперты, военный эксперт

"Эти потери не может перекрыть никакая мобилизация": эксперт о катастрофической нехватке бойцов в ВСУ

09:00 03.08.2025
 
© Getty Images
- РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Getty Images
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Военная ситуация на Украине демонстрирует нарастающий кризис людских ресурсов, что ставит под вопрос способность Киева продолжать боевые действия в прежних масштабах. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"В этой войне на истощение самым слабым местом Украины оказались людские ресурсы. В этом году у них очень большое количество дезертиров – по 18 тысяч в месяц. Эти потери не может перекрыть никакая мобилизация", – констатировал эксперт.
Поликарпов отметил, что поток наемников из других стран не решает проблему. "Первая часть из них – это укушенные войной боевики, которым захотелось поискать приключений на другом конце света. Вторая часть из них – 'командированные' из мексиканских и колумбийских картелей для обучения работы с дронами", – пояснил он.
По оценкам историка, украинское руководство рассматривает возможность мобилизации женщин. "[Алексей] Арестович* считает, что осенью у них будет введена ограниченная мобилизация женщин, чтобы направить их в тыловые подразделения, а мужчин из числа тыловиков отправить на фронт", – сообщил Поликарпов.
"Украина показала себя как не очень удачный проект. По украинским оценкам, его хватит на два года с учетом насильственной мобилизации", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота.
*Признан в РФ экстремистом и террористом
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