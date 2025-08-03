"Эти потери не может перекрыть никакая мобилизация": эксперт о катастрофической нехватке бойцов в ВСУ
© Getty Images
© Getty Images
Военная ситуация на Украине демонстрирует нарастающий кризис людских ресурсов, что ставит под вопрос способность Киева продолжать боевые действия в прежних масштабах. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"В этой войне на истощение самым слабым местом Украины оказались людские ресурсы. В этом году у них очень большое количество дезертиров – по 18 тысяч в месяц. Эти потери не может перекрыть никакая мобилизация", – констатировал эксперт.
Поликарпов отметил, что поток наемников из других стран не решает проблему. "Первая часть из них – это укушенные войной боевики, которым захотелось поискать приключений на другом конце света. Вторая часть из них – 'командированные' из мексиканских и колумбийских картелей для обучения работы с дронами", – пояснил он.
По оценкам историка, украинское руководство рассматривает возможность мобилизации женщин. "[Алексей] Арестович* считает, что осенью у них будет введена ограниченная мобилизация женщин, чтобы направить их в тыловые подразделения, а мужчин из числа тыловиков отправить на фронт", – сообщил Поликарпов.
"Украина показала себя как не очень удачный проект. По украинским оценкам, его хватит на два года с учетом насильственной мобилизации", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота.
*Признан в РФ экстремистом и террористом
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