https://ukraina.ru/20261126/pravnuchku-chkalova-prizyvavshuyu-bombit-moskvu-i-ubivat-russkikh-oshtrafovali-1084744273.html
Правнучку Чкалова, призывавшую бомбить Москву и убивать русских, оштрафовали
Правнучку Чкалова, призывавшую бомбить Москву и убивать русских, оштрафовали - 26.11.2026 Украина.ру
Правнучку Чкалова, призывавшую бомбить Москву и убивать русских, оштрафовали
С правнучки легендарного советского лётчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* судебные приставы взыскивают около 228 тысяч рублей штрафов. Об этом со ссылкой на материал ведомства утром 26 ноября сообщает РИА Новости
2026-11-26T07:06
2026-11-26T07:06
2026-11-26T07:14
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Согласно документам, в отношении Богдановой* (признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) открыты пять исполнительных производств, связанных с нарушением порядка деятельности иностранного агента. Общая сумма взыскиваемых с неё штрафов составляет 227,8 тысяч рублей.Минюст РФ внёс Богданову* в реестр иностранных агентов в конце июля 2024 года, она также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Уголовное производство по статье "Публичные призывы к терроризму" было возбуждено против Богдановой* в апреле 2025 года после того, как в 2024 году она призвала бомбить Москву, заявив, что москвичам "неплохо бы повторить судьбу Хиросимы и Нагасаки". При этом сопутствующие жертвы в виде собственных матери, бабушки и дедушки, проживающих в российской столице, гражданку Израиля не смутили.Также правнучка Чкалова предлагала расстреливать русских прямо на улице и утверждала, что готова даже спонсировать нападение на Москву.Ранее сообщалось, что Богдановой* в России принадлежит 33% научно-технической компании “Авант”. В 2022 году чистая прибыль этой фирмы составила 6.8 млн рублей.Ещё на эту тему - в публикациях Правнучка Чкалова, призывавшая бомбить Москву, сбежала за границу и Призывает уничтожить Москву и гордится ВСУ: правнучка Чкалова объявлена в розыск.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Физическое лицо, признанное иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20250512/predlagal-bombit-moskvu-v-sevastopol-privezli-spektakli-rezhissera-tuminasa-1063066080.html
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украина.ру, новости, россия, москва, иноагент, террорист, штраф, судебные приставы, взыскание, русофобия, терроризм, всу, вооруженные силы украины, уголовное дело
Украина.ру, Новости, Россия, Москва, иноагент, террорист, штраф, судебные приставы, взыскание, Русофобия, терроризм, ВСУ, Вооруженные силы Украины, уголовное дело
Правнучку Чкалова, призывавшую бомбить Москву и убивать русских, оштрафовали
07:06 26.11.2026 (обновлено: 07:14 26.11.2026)
С правнучки легендарного советского лётчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* судебные приставы взыскивают около 228 тысяч рублей штрафов. Об этом со ссылкой на материал ведомства утром 26 ноября сообщает РИА Новости
Согласно документам, в отношении Богдановой* (признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) открыты пять исполнительных производств, связанных с нарушением порядка деятельности иностранного агента. Общая сумма взыскиваемых с неё штрафов составляет 227,8 тысяч рублей.
Минюст РФ внёс Богданову* в реестр иностранных агентов в конце июля 2024 года, она также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Уголовное производство по статье "Публичные призывы к терроризму" было возбуждено против Богдановой* в апреле 2025 года после того, как в 2024 году она призвала бомбить Москву, заявив, что москвичам "неплохо бы повторить судьбу Хиросимы и Нагасаки". При этом сопутствующие жертвы в виде собственных матери, бабушки и дедушки, проживающих в российской столице, гражданку Израиля не смутили.
Также правнучка Чкалова предлагала расстреливать русских прямо на улице и утверждала, что готова даже спонсировать нападение на Москву.
Ранее сообщалось, что Богдановой* в России принадлежит 33% научно-технической компании “Авант”. В 2022 году чистая прибыль этой фирмы составила 6.8 млн рублей.
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* Физическое лицо, признанное иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.