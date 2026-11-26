https://ukraina.ru/20261126/pravnuchku-chkalova-prizyvavshuyu-bombit-moskvu-i-ubivat-russkikh-oshtrafovali-1084744273.html

Правнучку Чкалова, призывавшую бомбить Москву и убивать русских, оштрафовали

Правнучку Чкалова, призывавшую бомбить Москву и убивать русских, оштрафовали - 26.11.2026 Украина.ру

Правнучку Чкалова, призывавшую бомбить Москву и убивать русских, оштрафовали

С правнучки легендарного советского лётчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* судебные приставы взыскивают около 228 тысяч рублей штрафов. Об этом со ссылкой на материал ведомства утром 26 ноября сообщает РИА Новости

2026-11-26T07:06

2026-11-26T07:06

2026-11-26T07:14

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Согласно документам, в отношении Богдановой* (признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) открыты пять исполнительных производств, связанных с нарушением порядка деятельности иностранного агента. Общая сумма взыскиваемых с неё штрафов составляет 227,8 тысяч рублей.Минюст РФ внёс Богданову* в реестр иностранных агентов в конце июля 2024 года, она также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Уголовное производство по статье "Публичные призывы к терроризму" было возбуждено против Богдановой* в апреле 2025 года после того, как в 2024 году она призвала бомбить Москву, заявив, что москвичам "неплохо бы повторить судьбу Хиросимы и Нагасаки". При этом сопутствующие жертвы в виде собственных матери, бабушки и дедушки, проживающих в российской столице, гражданку Израиля не смутили.Также правнучка Чкалова предлагала расстреливать русских прямо на улице и утверждала, что готова даже спонсировать нападение на Москву.Ранее сообщалось, что Богдановой* в России принадлежит 33% научно-технической компании “Авант”. В 2022 году чистая прибыль этой фирмы составила 6.8 млн рублей.Ещё на эту тему - в публикациях Правнучка Чкалова, призывавшая бомбить Москву, сбежала за границу и Призывает уничтожить Москву и гордится ВСУ: правнучка Чкалова объявлена в розыск.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Физическое лицо, признанное иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20250512/predlagal-bombit-moskvu-v-sevastopol-privezli-spektakli-rezhissera-tuminasa-1063066080.html

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украина.ру, новости, россия, москва, иноагент, террорист, штраф, судебные приставы, взыскание, русофобия, терроризм, всу, вооруженные силы украины, уголовное дело