https://ukraina.ru/20261126/rozhki-da-nozhki-polittekhnolog-zolotarev-raskryl-chto-ostanetsya-ot-ukrainy-k-2029-godu-1084744635.html

"Рожки да ножки": политтехнолог Золотарев раскрыл, что останется от Украины к 2029 году

"Рожки да ножки": политтехнолог Золотарев раскрыл, что останется от Украины к 2029 году - 26.11.2026 Украина.ру

"Рожки да ножки": политтехнолог Золотарев раскрыл, что останется от Украины к 2029 году

Продолжение нынешнего политического курса Владимира Зеленского способно привести к тому, что к 2029 году от Украины останутся "рожки да ножки", предупредил в YouTube киевский политтехнолог Андрей Золотарев

2026-11-26T07:48

2026-11-26T07:48

2026-11-26T07:48

новости

украина

банковая

киев

андрей золотарев

владимир зеленский

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/01/1e/1060704040_0:15:1200:690_1920x0_80_0_0_a29fda05549e9bd73567cea22652fa12.jpg

По его мнению, при сохранении текущей линии руководства от государства фактически останутся только Верховная рада и администрация на улице Банковой.Отдельные опасения у политтехнолога вызывает предстоящий зимний период. По его прогнозу, энергетический комплекс страны может не справиться с нагрузками и окончательно выйти из строя.Кроме того, Золотарев обратил внимание на острый кризис в проведении мобилизации, подчеркнув, что в ряды вооруженных сил все чаще набирают людей старшего возраста. Эксперт охарактеризовал ситуацию с населением как демографическую катастрофу, добавив, что экономика и ключевые инфраструктурные объекты государства находятся в разрушенном состоянии.Главной угрозой для устойчивости страны политтехнолог назвал стремительное сокращение числа налогоплательщиков. По его оценкам, на подконтрольных Киеву территориях сейчас проживает порядка 20 миллионов человек с учетом погрешности в несколько миллионов, причем от семи до восьми миллионов из них — это пенсионеры. Такой перекос, считает Золотарев, ложится непосильным грузом на плечи оставшихся работающих граждан и лишает бюджет возможности обеспечивать расходы государства в прежних объемах.О проблемах Киева - в материале Конфликт съедает $190 млн ежедневно: откуда Украина берёт деньги на войну и почему бюджет трещит по швам в дзен-канале Украина.ру.

украина

банковая

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, банковая, киев, андрей золотарев, владимир зеленский, верховная рада