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"Рожки да ножки": политтехнолог Золотарев раскрыл, что останется от Украины к 2029 году
"Рожки да ножки": политтехнолог Золотарев раскрыл, что останется от Украины к 2029 году - 26.11.2026 Украина.ру
"Рожки да ножки": политтехнолог Золотарев раскрыл, что останется от Украины к 2029 году
Продолжение нынешнего политического курса Владимира Зеленского способно привести к тому, что к 2029 году от Украины останутся "рожки да ножки", предупредил в YouTube киевский политтехнолог Андрей Золотарев
2026-11-26T07:48
2026-11-26T07:48
2026-11-26T07:48
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банковая
киев
андрей золотарев
владимир зеленский
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По его мнению, при сохранении текущей линии руководства от государства фактически останутся только Верховная рада и администрация на улице Банковой.Отдельные опасения у политтехнолога вызывает предстоящий зимний период. По его прогнозу, энергетический комплекс страны может не справиться с нагрузками и окончательно выйти из строя.Кроме того, Золотарев обратил внимание на острый кризис в проведении мобилизации, подчеркнув, что в ряды вооруженных сил все чаще набирают людей старшего возраста. Эксперт охарактеризовал ситуацию с населением как демографическую катастрофу, добавив, что экономика и ключевые инфраструктурные объекты государства находятся в разрушенном состоянии.Главной угрозой для устойчивости страны политтехнолог назвал стремительное сокращение числа налогоплательщиков. По его оценкам, на подконтрольных Киеву территориях сейчас проживает порядка 20 миллионов человек с учетом погрешности в несколько миллионов, причем от семи до восьми миллионов из них — это пенсионеры. Такой перекос, считает Золотарев, ложится непосильным грузом на плечи оставшихся работающих граждан и лишает бюджет возможности обеспечивать расходы государства в прежних объемах.О проблемах Киева - в материале Конфликт съедает $190 млн ежедневно: откуда Украина берёт деньги на войну и почему бюджет трещит по швам в дзен-канале Украина.ру.
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новости, украина, банковая, киев, андрей золотарев, владимир зеленский, верховная рада
Новости, Украина, Банковая, Киев, Андрей Золотарев, Владимир Зеленский, Верховная Рада
"Рожки да ножки": политтехнолог Золотарев раскрыл, что останется от Украины к 2029 году
Продолжение нынешнего политического курса Владимира Зеленского способно привести к тому, что к 2029 году от Украины останутся "рожки да ножки", предупредил в YouTube киевский политтехнолог Андрей Золотарев
По его мнению, при сохранении текущей линии руководства от государства фактически останутся только Верховная рада и администрация на улице Банковой.
Отдельные опасения у политтехнолога вызывает предстоящий зимний период. По его прогнозу, энергетический комплекс страны может не справиться с нагрузками и окончательно выйти из строя.
Кроме того, Золотарев обратил внимание на острый кризис в проведении мобилизации, подчеркнув, что в ряды вооруженных сил все чаще набирают людей старшего возраста.
Эксперт охарактеризовал ситуацию с населением как демографическую катастрофу, добавив, что экономика и ключевые инфраструктурные объекты государства находятся в разрушенном состоянии.
Главной угрозой для устойчивости страны политтехнолог назвал стремительное сокращение числа налогоплательщиков. По его оценкам, на подконтрольных Киеву территориях сейчас проживает порядка 20 миллионов человек с учетом погрешности в несколько миллионов, причем от семи до восьми миллионов из них — это пенсионеры. Такой перекос, считает Золотарев, ложится непосильным грузом на плечи оставшихся работающих граждан и лишает бюджет возможности обеспечивать расходы государства в прежних объемах.