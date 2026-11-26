https://ukraina.ru/20261126/ataka-bpla-na-rossiyu-zakryli-14-aeroportov-chetyre-vozobnovili-polty-1084744052.html
Налёты БПЛА на Россию: закрыли 14 аэропортов, четыре возобновили полёты
Налёты БПЛА на Россию: закрыли 14 аэропортов, четыре возобновили полёты - 26.11.2026 Украина.ру
Налёты БПЛА на Россию: закрыли 14 аэропортов, четыре возобновили полёты
Для полётов временно закрыли ещё четыре аэропорта в регионах России, где объявлялась тревога по БПЛА, общее число таких авиагаваней достигло 14. Об этом Росавиация утром 26 ноября сообщает в канале платформе "Макс"
2026-11-26T06:15
2026-11-26T06:15
2026-11-26T06:19
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саратовские авиалинии
краснодар
аэропорт "краснодар (пашковский)"
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В течение ночи временные ограничения на полёты были введены в аэропортах Пензы, Саратова, Краснодара, Волгограда, Грозного, Казани, Ульяновска, Чебоксар, Самары, Геленджика.Аэропорт Домодедово некоторое время принимал и отправлял рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Дополнительно были временно ограничены приём и отправка рейсов в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска (3:43 мск), Владикавказа (3:50 мск) и Уфы (4:29 мск).К этому часу аэропорты Грозного, Пензы, Саратова и Волгограда возобновили работу.Ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, пенза, грозный, росавиация, саратовская область, саратовские авиалинии, краснодар, аэропорт "краснодар (пашковский)", волгоградская область, казань, ульяновская область, самара, геленджик, аэропорт, аэропорты, бугульма, северная осетия, уфа, ограничения, угроза, опасность, бпла, атака бпла, беспилотники сегодня, бпла сегодня
Украина.ру, Новости, Россия, Пенза, Грозный, Росавиация, Саратовская область, Саратовские авиалинии, Краснодар, Аэропорт "Краснодар (Пашковский)", Волгоградская область, Казань, Ульяновская область, Самара, Геленджик, аэропорт, аэропорты, Бугульма, Северная Осетия, Уфа, ограничения, угроза, опасность, БПЛА, атака БПЛА, беспилотники сегодня, БПЛА сегодня
Налёты БПЛА на Россию: закрыли 14 аэропортов, четыре возобновили полёты
06:15 26.11.2026 (обновлено: 06:19 26.11.2026)
Для полётов временно закрыли ещё четыре аэропорта в регионах России, где объявлялась тревога по БПЛА, общее число таких авиагаваней достигло 14. Об этом Росавиация утром 26 ноября сообщает в канале платформе "Макс"
В течение ночи временные ограничения на полёты были введены в аэропортах Пензы, Саратова, Краснодара, Волгограда, Грозного, Казани, Ульяновска, Чебоксар, Самары, Геленджика.
Аэропорт Домодедово некоторое время принимал и отправлял рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Дополнительно были временно ограничены приём и отправка рейсов в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска (3:43 мск), Владикавказа (3:50 мск) и Уфы (4:29 мск).
К этому часу аэропорты Грозного, Пензы, Саратова и Волгограда возобновили работу.
Ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
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