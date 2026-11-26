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Налёты БПЛА на Россию: закрыли 14 аэропортов, четыре возобновили полёты

Налёты БПЛА на Россию: закрыли 14 аэропортов, четыре возобновили полёты - 26.11.2026 Украина.ру

Налёты БПЛА на Россию: закрыли 14 аэропортов, четыре возобновили полёты

Для полётов временно закрыли ещё четыре аэропорта в регионах России, где объявлялась тревога по БПЛА, общее число таких авиагаваней достигло 14. Об этом Росавиация утром 26 ноября сообщает в канале платформе "Макс"

2026-11-26T06:15

2026-11-26T06:15

2026-11-26T06:19

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саратовские авиалинии

краснодар

аэропорт "краснодар (пашковский)"

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В течение ночи временные ограничения на полёты были введены в аэропортах Пензы, Саратова, Краснодара, Волгограда, Грозного, Казани, Ульяновска, Чебоксар, Самары, Геленджика.Аэропорт Домодедово некоторое время принимал и отправлял рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Дополнительно были временно ограничены приём и отправка рейсов в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска (3:43 мск), Владикавказа (3:50 мск) и Уфы (4:29 мск).К этому часу аэропорты Грозного, Пензы, Саратова и Волгограда возобновили работу.Ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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