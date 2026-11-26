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США получили реальный гиперзвук: развёрнута первая батарея большой дальности

США получили реальный гиперзвук: развёрнута первая батарея большой дальности - 26.11.2026 Украина.ру

США получили реальный гиперзвук: развёрнута первая батарея большой дальности

Армия США официально развернула первую батарею гиперзвукового оружия большой дальности (LRHW). Об этом вечером 25 ноября сообщает издание Breaking Defense

2026-11-26T05:29

2026-11-26T05:29

2026-11-26T05:33

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Издание в публикации ссылается на генерал-лейтенанта Фрэнка Лосано, отвечающего в армии США за программы разработки и закупки ракетного вооружения."Армия официально развернула первую батарею гиперзвукового оружия большой дальности", — цитирует издание генерала.Он подчеркнул, что система представляет собой боеспособный комплекс, готовый к развертыванию и применению в любой точке мира. Но не раскрыл, где и когда было осуществлено развёртывание первой батареи.LRHW является наземным ракетным комплексом, состоящим из ракеты-носителя средней дальности и установленного на ней унифицированного гиперзвукового планирующего боевого блока CHGB (Common Hypersonic Glide Body).Breaking Defense отмечает, что армия США первоначально планировала развернуть первую батарею еще в 2023 году. Однако выявленные в ходе испытаний проблемы и технические неисправности не позволили реализовать эти планы. Позднее срок перенесли на сентябрь 2025 года, но он тоже был сорван.В октябре 2026 года агентство Bloomberg сообщало, что армия США ещё не завершила развёртывание первой батареи LRHW, отставая от графика на три года.Напомним, Россия уже активно применяет разнообразное гиперзвуковое оружие на поле боя. Им также обладает и КНР.Больше информации на эту тему - в публикации Стали известны сроки получения ВМС США аналогов гиперзвуковых "Цирконов".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261125/kto-razbudil-yadernogo-medvedya-kontakty-s-evropeytsami-itogi-25-noyabrya-1084735359.html

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