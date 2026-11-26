https://ukraina.ru/20261126/posmotrim-kak-ukraina-budet-vyputyvatsya-ischenko-nazval-glavnyy-strakh-kieva-1084741320.html

"Посмотрим, как Украина будет выпутываться": Ищенко назвал главный страх Киева

"Посмотрим, как Украина будет выпутываться": Ищенко назвал главный страх Киева - 26.11.2026 Украина.ру

"Посмотрим, как Украина будет выпутываться": Ищенко назвал главный страх Киева

Проблема Украины давно вышла за пределы мостов через Днепр: Россия выключает энергетику по всей стране, и для киевского режима это куда более серьёзный вызов. Без электричества нормальная жизнь в крупных городах становится невозможной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-11-26T06:21

2026-11-26T06:21

2026-11-26T06:21

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Переходя от темы понтонных переправ к украинской энергетике, эксперт объяснил, какую проблему в Киеве считают главной. По мнению Ищенко, понтоны — лишь временное решение. Он отметил, что понтонные мосты не настолько неуязвимы, как капитальные. У капитальных мостов большой запас прочности, и дыры заделывать можно относительно быстро, а понтоны может уничтожить даже одна бомба. Но у киевского режима проблемы не только с мостами через Днепр: удары ВС РФ практически выключают энергетику по всей стране, добавил он."Киевскому режиму именно с эту надо в первую очередь решать, поскольку отсутствие электричества делает невозможной нормальную жизнь в крупных городах. Как минимум это проблема с лифтами и с хранением продуктов", — подчеркнул Ищенко.Эксперт отметил, что Владмир Зеленский в очередной раз потребовал передать Украине дополнительные энергетические мощности, чтобы компенсировать выбывающие."И по мере того, как украинская энергетика постепенно сдувается, это становится для Украины основной проблемой. Это то, в чем сам киевский режим видит основную угрозу", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Украина больше всего боится не ударов по мостам в Киеве, а истощения своей энергетики" в дзен-канале Украина.ру.Больше про ситуацию вокруг Украины — в материале "Леонид Савин: Пока Украина служит тараном против России, НАТО готовит войска для полномасштабной войны" в дзен-канале Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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