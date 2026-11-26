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Без НАТО и с уважением к Трампу: Кушнер озвучил условия для Киева

Без НАТО и с уважением к Трампу: Кушнер озвучил условия для Киева - 26.11.2026 Украина.ру

Без НАТО и с уважением к Трампу: Кушнер озвучил условия для Киева

Владимиру Зеленскому необходимо выстраивать уважительный и конструктивный диалог с президентом США Дональдом Трампом, если Киев рассчитывает получить от Вашингтона гарантии безопасности, заявил спецпосланник и зять американского лидера Джаред Кушнер в интервью главе медиаконцерна Axel Springer SE Матиасу Депфнеру

2026-11-26T07:27

2026-11-26T07:27

2026-11-26T07:27

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По словам Кушнера, именно гарантии безопасности были главным запросом украинской стороны с самого начала переговорного процесса. Для успешного завершения урегулирования Киеву понадобятся конкретные действия со стороны Трампа. Однако президент США должен сперва убедиться, что такие обязательства отвечают интересам Америки, а сам Зеленский готов взаимодействовать с Белым домом корректно и конструктивно.Спецпосланник уточнил, что американский лидер готов рассмотреть предоставление Украине защиты, по силе близкой к пятой статье устава НАТО. Обязательным требованием для этого является создание правильной послевоенной системы безопасности в Европе.При этом в актуальном плане мирного урегулирования членство Украины в Североатлантическом альянсе не предусмотрено. Кушнер отметил, что в Вашингтоне исходят из того, что этого не произойдет. Он напомнил, что для России вопрос невступления Киева в блок является "красной линией", а расширение альянса на восток Москва расценивает как провокацию и попытку нанести ей стратегическое поражение. Вместо вступления в альянс американская делегация рассматривает вариант, при котором альтернативные гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей устава НАТО Киеву предоставят другие государства.Еще о гарантиях безопасности - в материале Говорили по-русски: в Абу-Даби обсудили гарантии безопасности для РФ, Украины и ЕС в дзен-канале Украина.ру.

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новости, киев, украина, сша, джаред кушнер, владимир зеленский, дональд трамп, нато, ес