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Эксперт о том, что ждёт Зеленского: "Рано или поздно наступит точка слома"
Эксперт о том, что ждёт Зеленского: "Рано или поздно наступит точка слома" - 26.11.2026 Украина.ру
Эксперт о том, что ждёт Зеленского: "Рано или поздно наступит точка слома"
Интересы Зеленского и его окружения вмешиваются в процесс прекращения огня: эти люди утратят политическое будущее на первых послевоенных выборах. По соцопросам Зеленский проигрывает абсолютно любому кандидату. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
2026-11-26T05:40
2026-11-26T05:40
2026-11-26T05:40
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На недавней пресс-конференции по итогам визита в китайский Шэньчжэнь 19 ноября 2026 года президент России Владимир Путин заявил о готовности России к компромиссам для урегулирования конфликта на Украине и построения новой архитектуры безопасности.Отвечая на вопрос о том, какую форму могут принять компромиссы, эксперт указал: их тормозит личный интерес Зеленского и его окружения.По словам Кашина, Зеленский и его окружение понимают неизбежность политического финала. "Это люди, которые будут гарантированно политически уничтожены на первых послевоенных выборах", — заявил эксперт.Социология подтверждает бесперспективность киевского режима. "По украинским же социологическим исследованиями Зеленский проигрывает выборы абсолютно любому вероятному кандидату. Пусть даже эти кандидаты столь же враждебны России, как и сам Зеленский. Но ему от этого не легче", — подчеркнул Кашин. Его политическая сила, "слуги народа", по словам эксперта, не имеет никаких шансов сохраниться в парламенте.Эксперт перечислил причины, по которым окружение Зеленского цепляется за власть. Это большое количество людей, которые утратят политическое будущее и с которых могут спросить за преступления в ходе войны, указал политолог."Это и передел активов, распил средств, принудительная мобилизация. Повсеместное сотрудничество, как мы видим из опубликованных материалов, силовых структур с организованной преступностью. Например, дело группировки "Химпром",— сообщил он."Эти люди пытаются себя сохранить, из-за этого война затягивается. Но рано или поздно точка слома наступит", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Кашин: Россия больно ударит по Украине, которая уже стоит на грани коммунального коллапса" в дзен-канале Украина.ру.Актуальный материал по теме: "Тимофей Сергейцев: США уже нечего предложить миру, а Россия и Китай могут построить экономику нового типа" в дзен-канале Украина.ру.
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Эксперт о том, что ждёт Зеленского: "Рано или поздно наступит точка слома"
Интересы Зеленского и его окружения вмешиваются в процесс прекращения огня: эти люди утратят политическое будущее на первых послевоенных выборах. По соцопросам Зеленский проигрывает абсолютно любому кандидату. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
На недавней пресс-конференции по итогам визита в китайский Шэньчжэнь 19 ноября 2026 года президент России Владимир Путин заявил о готовности России к компромиссам для урегулирования конфликта на Украине и построения новой архитектуры безопасности.
Отвечая на вопрос о том, какую форму могут принять компромиссы, эксперт указал: их тормозит личный интерес Зеленского и его окружения.
По словам Кашина, Зеленский и его окружение понимают неизбежность политического финала. "Это люди, которые будут гарантированно политически уничтожены на первых послевоенных выборах", — заявил эксперт.
Социология подтверждает бесперспективность киевского режима. "По украинским же социологическим исследованиями Зеленский проигрывает выборы абсолютно любому вероятному кандидату. Пусть даже эти кандидаты столь же враждебны России, как и сам Зеленский. Но ему от этого не легче", — подчеркнул Кашин.
Его политическая сила, "слуги народа", по словам эксперта, не имеет никаких шансов сохраниться в парламенте.
Эксперт перечислил причины, по которым окружение Зеленского цепляется за власть. Это большое количество людей, которые утратят политическое будущее и с которых могут спросить за преступления в ходе войны, указал политолог.
"Это и передел активов, распил средств, принудительная мобилизация. Повсеместное сотрудничество, как мы видим из опубликованных материалов, силовых структур с организованной преступностью. Например, дело группировки "Химпром",— сообщил он.
"Эти люди пытаются себя сохранить, из-за этого война затягивается. Но рано или поздно точка слома наступит", — подытожил собеседник издания.