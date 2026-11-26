https://ukraina.ru/20261126/ekspert-o-tom-chto-zhdt-zelenskogo-rano-ili-pozdno-nastupit-tochka-sloma-1084741692.html

Эксперт о том, что ждёт Зеленского: "Рано или поздно наступит точка слома"

Эксперт о том, что ждёт Зеленского: "Рано или поздно наступит точка слома" - 26.11.2026 Украина.ру

Эксперт о том, что ждёт Зеленского: "Рано или поздно наступит точка слома"

Интересы Зеленского и его окружения вмешиваются в процесс прекращения огня: эти люди утратят политическое будущее на первых послевоенных выборах. По соцопросам Зеленский проигрывает абсолютно любому кандидату. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

2026-11-26T05:40

2026-11-26T05:40

2026-11-26T05:40

новости

россия

украина

сша

владимир зеленский

украина.ру

химпром

главные новости

главное

новости о зеленском

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/10/1083866142_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_9ac437acfa437b7751bdf1950bd06a8d.jpg

На недавней пресс-конференции по итогам визита в китайский Шэньчжэнь 19 ноября 2026 года президент России Владимир Путин заявил о готовности России к компромиссам для урегулирования конфликта на Украине и построения новой архитектуры безопасности.Отвечая на вопрос о том, какую форму могут принять компромиссы, эксперт указал: их тормозит личный интерес Зеленского и его окружения.По словам Кашина, Зеленский и его окружение понимают неизбежность политического финала. "Это люди, которые будут гарантированно политически уничтожены на первых послевоенных выборах", — заявил эксперт.Социология подтверждает бесперспективность киевского режима. "По украинским же социологическим исследованиями Зеленский проигрывает выборы абсолютно любому вероятному кандидату. Пусть даже эти кандидаты столь же враждебны России, как и сам Зеленский. Но ему от этого не легче", — подчеркнул Кашин. Его политическая сила, "слуги народа", по словам эксперта, не имеет никаких шансов сохраниться в парламенте.Эксперт перечислил причины, по которым окружение Зеленского цепляется за власть. Это большое количество людей, которые утратят политическое будущее и с которых могут спросить за преступления в ходе войны, указал политолог."Это и передел активов, распил средств, принудительная мобилизация. Повсеместное сотрудничество, как мы видим из опубликованных материалов, силовых структур с организованной преступностью. Например, дело группировки "Химпром",— сообщил он."Эти люди пытаются себя сохранить, из-за этого война затягивается. Но рано или поздно точка слома наступит", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Кашин: Россия больно ударит по Украине, которая уже стоит на грани коммунального коллапса" в дзен-канале Украина.ру.Актуальный материал по теме: "Тимофей Сергейцев: США уже нечего предложить миру, а Россия и Китай могут построить экономику нового типа" в дзен-канале Украина.ру.

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, украина.ру, химпром, главные новости, главное, новости о зеленском, что ждет зеленского, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, мобилизация на украине, дзен, украина.ру дзен, новости украины, новости украина ру