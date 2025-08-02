https://ukraina.ru/20250802/spetsoperatsiya-po-demontazhu-pavliv-obyasnil-zachem-globalisty-atakuyut-komandu-zelenskogo-1066307184.html

"Спецоперация по демонтажу": Павлив объяснил, зачем глобалисты атакуют команду Зеленского

"Спецоперация по демонтажу": Павлив объяснил, зачем глобалисты атакуют команду Зеленского - 02.08.2025 Украина.ру

"Спецоперация по демонтажу": Павлив объяснил, зачем глобалисты атакуют команду Зеленского

Антикоррупционные органы Украины начали синхронную атаку на ближайшее окружение Владимира Зеленского. В поле зрения НАБУ одновременно попали премьер-министр Украины Юлия Свириденко, экс-глава Минцифры Алексей Чернышов и приближенный к президенту финансист Тимур Миндич. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-08-02T07:40

2025-08-02T07:40

2025-08-02T07:40

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"Это не профилактика, не демонстрация силы и не тест. Это спецоперация", - утверждает эксперт. По его словам, атака носит системный характер: "Свириденко, Миндич и Чернышов — это люди, напрямую связанные с Банковой, с Ермаком, они ядро режима".Как отмечает автор, операция отличается исключительной скоординированностью: "Она спланированная, многовекторная, синхронная. Её конечная цель — демонтаж конструкции, в которой Ермак является администратором вертикали, а Зеленский — её главой".Особое внимание Павлив обращает на внешний характер давления: "Полномочия НАБУ и САП были возвращены под прямым давлением западных структур". По его мнению, "механизм транзита власти уже запущен", причем инициатива исходит не от внутренних политических сил."Эти структуры давно недовольны тем, как Зеленский и Ермак фактически отдали Украину с потрохами Трампу и его бизнес-партнерам", - заключает автор, объясняя причины атаки на окружение Зеленского.Полный текст статьи Михаила Павлива "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом" на сайте Украина.ру.Также на тему НАБУ и САП — в статье Владимира Скачко "Гибель или расцвет гиперпостельничьего. Ермака могут приручать вместе с Зеленским" на сайте Украина.ру.

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