"Спецоперация по демонтажу": Павлив объяснил, зачем глобалисты атакуют команду Зеленского
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / НАБУНАБУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / НАБУ
Антикоррупционные органы Украины начали синхронную атаку на ближайшее окружение Владимира Зеленского. В поле зрения НАБУ одновременно попали премьер-министр Украины Юлия Свириденко, экс-глава Минцифры Алексей Чернышов и приближенный к президенту финансист Тимур Миндич. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Это не профилактика, не демонстрация силы и не тест. Это спецоперация", - утверждает эксперт. По его словам, атака носит системный характер: "Свириденко, Миндич и Чернышов — это люди, напрямую связанные с Банковой, с Ермаком, они ядро режима".
Как отмечает автор, операция отличается исключительной скоординированностью: "Она спланированная, многовекторная, синхронная. Её конечная цель — демонтаж конструкции, в которой Ермак является администратором вертикали, а Зеленский — её главой".
Особое внимание Павлив обращает на внешний характер давления: "Полномочия НАБУ и САП были возвращены под прямым давлением западных структур". По его мнению, "механизм транзита власти уже запущен", причем инициатива исходит не от внутренних политических сил.
"Эти структуры давно недовольны тем, как Зеленский и Ермак фактически отдали Украину с потрохами Трампу и его бизнес-партнерам", - заключает автор, объясняя причины атаки на окружение Зеленского.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом" на сайте Украина.ру.
Также на тему НАБУ и САП — в статье Владимира Скачко "Гибель или расцвет гиперпостельничьего. Ермака могут приручать вместе с Зеленским" на сайте Украина.ру.
31 июля, 19:55Проклятье золотого унитаза. Украинские эксперты о ситуации с переголосованием в парламенте Закона о НАБУВ квартире олигарха Тимура Миндича – соратника Зеленского, бизнес-партнера – активисты нашли золотые унитазы. Тем временем Верховная Рада откатила назад и проголосовала за неприкосновенность и независимость западных антикоррупционных бюро и прокуроров.
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