"Украина – это раковая опухоль, которая будет расширяться на всю Европу" - Багдасарян - 31.07.2025 Украина.ру
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"Украина – это раковая опухоль, которая будет расширяться на всю Европу" - Багдасарян
"Украина – это раковая опухоль, которая будет расширяться на всю Европу" - Багдасарян - 31.07.2025 Украина.ру
"Украина – это раковая опухоль, которая будет расширяться на всю Европу" - Багдасарян
Современная украинская государственность несет угрозу всему европейскому континенту, западные страны недооценивают опасность распространения радикальных идеологий. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
2025-07-31T04:00
2025-07-31T04:00
новости
украина
запад
германия
адольф гитлер
нацизм
идеология
европа
вторая мировая война
первая мировая война
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Он провел историческую параллель: "То, что мы сегодня называем псевдолиберальными ценностями, когда-то называлось "Веймарскими ценностями". В Германии после Первой мировой войны тоже было серьезное разложение. А потом пришел Гитлер, который запустил нацистскую зомбирующую мобилизацию".По словам Багдасаряна, Запад сознательно культивирует опасные тенденции, не понимая их потенциальных последствий. Политолог отмечает, что украинский сценарий может быть воспроизведен и в других европейских странах, где уже наблюдаются схожие процессы радикализации общества."Они будут пытаться сдвинуться в сторону нацизма", - предупреждает эксперт, подчеркивая, что современный Запад, в отличие от традиционных обществ, не имеет иммунитета против подобных идеологий. Особую опасность представляет сочетание ультранационалистической риторики с русофобией, которое становится объединяющей платформой для маргинальных групп."То же самое будет в Европе", - резюмировал Багдасарян, указывая на неспособность европейских элит противостоять этой угрозе.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.О том, как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны — в интервью "Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине.
https://ukraina.ru/20250717/genotsid-vo-imya-schastya-mozhno-li-opravdat-natsizm-1065371549.html
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новости, украина, запад, германия, адольф гитлер, нацизм, идеология, европа, вторая мировая война, первая мировая война, власти украины, главные новости, эксперты, аналитика
Новости, Украина, Запад, Германия, Адольф Гитлер, нацизм, идеология, Европа, Вторая мировая война, Первая мировая война, власти Украины, Главные новости, эксперты, Аналитика

"Украина – это раковая опухоль, которая будет расширяться на всю Европу" - Багдасарян

04:00 31.07.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции националистов на Украине
Акции националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Современная украинская государственность несет угрозу всему европейскому континенту, западные страны недооценивают опасность распространения радикальных идеологий. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
"Нынешняя система власти на Украине – это как раковая опухоль, которая будет расширяться на всю Европу", - заявил эксперт.
Он провел историческую параллель: "То, что мы сегодня называем псевдолиберальными ценностями, когда-то называлось "Веймарскими ценностями". В Германии после Первой мировой войны тоже было серьезное разложение. А потом пришел Гитлер, который запустил нацистскую зомбирующую мобилизацию".
По словам Багдасаряна, Запад сознательно культивирует опасные тенденции, не понимая их потенциальных последствий. Политолог отмечает, что украинский сценарий может быть воспроизведен и в других европейских странах, где уже наблюдаются схожие процессы радикализации общества.
"Они будут пытаться сдвинуться в сторону нацизма", - предупреждает эксперт, подчеркивая, что современный Запад, в отличие от традиционных обществ, не имеет иммунитета против подобных идеологий.
Особую опасность представляет сочетание ультранационалистической риторики с русофобией, которое становится объединяющей платформой для маргинальных групп.
"То же самое будет в Европе", - резюмировал Багдасарян, указывая на неспособность европейских элит противостоять этой угрозе.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
О том, как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны — в интервью "Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине.
- РИА Новости, 1920, 17.07.2025
17 июля, 04:40
Геноцид во имя счастья. Можно ли оправдать нацизм?Палестина, Сирия, Украина. Все эти географические локации сегодня объединяет дискуссия интеллектуалов о геноциде и этнических чистках и одновременно "красноречивое молчание" государств, которые могли бы без особых сложностей остановить трагедии, но не делают этого.
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Заголовок открываемого материала
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06:00Сталинская мобилизация: политолог объяснил, почему опыт 1930-х снова становится актуальным
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05:04Суета вокруг Кароля. Польша опять в ожидании госпереворота, точнее – его продолжения
05:00Безвозвратные потери — 722 тысячи человек: Павлив о том, почему "бумажный миллион" не спасет фронт ВСУ
04:52"Герани" всегда возвращаются: воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и 6 областях Украины
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04:29ВС РФ ночью продолжили удары по целям на Украине
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04:00"Украина – это раковая опухоль, которая будет расширяться на всю Европу" - Багдасарян
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