https://ukraina.ru/20250731/ukraina--eto-rakovaya-opukhol-kotoraya-budet-rasshiryatsya-na-vsyu-evropu---bagdasaryan-1066162722.html

"Украина – это раковая опухоль, которая будет расширяться на всю Европу" - Багдасарян

"Украина – это раковая опухоль, которая будет расширяться на всю Европу" - Багдасарян - 31.07.2025 Украина.ру

"Украина – это раковая опухоль, которая будет расширяться на всю Европу" - Багдасарян

Современная украинская государственность несет угрозу всему европейскому континенту, западные страны недооценивают опасность распространения радикальных идеологий. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян

2025-07-31T04:00

2025-07-31T04:00

2025-07-31T04:00

новости

украина

запад

германия

адольф гитлер

нацизм

идеология

европа

вторая мировая война

первая мировая война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103163/91/1031639195_0:0:3201:1802_1920x0_80_0_0_8f894850a77c663e9ad70ec03c22ee13.jpg

Он провел историческую параллель: "То, что мы сегодня называем псевдолиберальными ценностями, когда-то называлось "Веймарскими ценностями". В Германии после Первой мировой войны тоже было серьезное разложение. А потом пришел Гитлер, который запустил нацистскую зомбирующую мобилизацию".По словам Багдасаряна, Запад сознательно культивирует опасные тенденции, не понимая их потенциальных последствий. Политолог отмечает, что украинский сценарий может быть воспроизведен и в других европейских странах, где уже наблюдаются схожие процессы радикализации общества."Они будут пытаться сдвинуться в сторону нацизма", - предупреждает эксперт, подчеркивая, что современный Запад, в отличие от традиционных обществ, не имеет иммунитета против подобных идеологий. Особую опасность представляет сочетание ультранационалистической риторики с русофобией, которое становится объединяющей платформой для маргинальных групп."То же самое будет в Европе", - резюмировал Багдасарян, указывая на неспособность европейских элит противостоять этой угрозе.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.О том, как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны — в интервью "Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине.

https://ukraina.ru/20250717/genotsid-vo-imya-schastya-mozhno-li-opravdat-natsizm-1065371549.html

украина

запад

германия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, германия, адольф гитлер, нацизм, идеология, европа, вторая мировая война, первая мировая война, власти украины, главные новости, эксперты, аналитика