https://ukraina.ru/20250731/pokrovsk-na-grani-padeniya-ekspert-evseev-raskryl-detali-okruzheniya-1066239337.html

Покровск на грани падения: эксперт Евсеев раскрыл детали окружения

Покровск на грани падения: эксперт Евсеев раскрыл детали окружения - 31.07.2025 Украина.ру

Покровск на грани падения: эксперт Евсеев раскрыл детали окружения

Ситуация вокруг Покровска стремительно меняется в пользу российских войск, которые уже вошли в городскую черту. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-07-31T17:46

2025-07-31T17:46

2025-07-31T17:46

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По словам эксперта, украинская армия сосредоточила усилия на внешнем периметре, но не смогла остановить продвижение российских подразделений. "Покровск почти полностью окружен. Снабжать его можно только по одной хорошей дороге, по которой активно работают наши БПЛА и другие высокоточные виды вооружений", — отметил Евсеев.Он подчеркнул, что Украина не сможет повторить сценарий длительной обороны, как в Бахмуте или Авдеевке. "Мы активно обрабатываем город с помощью планирующих авиабомб. По некоторым данным, мы в неделю по 50 таких боеприпасов сбрасываем", — добавил эксперт.На вопрос о сроках освобождения города Евсеев ответил: "Надеюсь, нам удастся освободить город без больших разрушений"."Это будет большое достижение, потому что мы фактически освободим юг ДНР", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Покровском направлении — в материале "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250731/ksave-moro-vzyav-chasov-yar-rossiya-zastavit-vsu-bezhat-iz-slavyanska-kramatorska-i-pokrovska-1066235326.html

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