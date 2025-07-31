Покровск на грани падения: эксперт Евсеев раскрыл детали окружения - 31.07.2025 Украина.ру
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Покровск на грани падения: эксперт Евсеев раскрыл детали окружения
Покровск на грани падения: эксперт Евсеев раскрыл детали окружения - 31.07.2025 Украина.ру
Покровск на грани падения: эксперт Евсеев раскрыл детали окружения
Ситуация вокруг Покровска стремительно меняется в пользу российских войск, которые уже вошли в городскую черту. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-07-31T17:46
2025-07-31T17:46
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авдеевка
владимир евсеев
покровск/красноармейск
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По словам эксперта, украинская армия сосредоточила усилия на внешнем периметре, но не смогла остановить продвижение российских подразделений. "Покровск почти полностью окружен. Снабжать его можно только по одной хорошей дороге, по которой активно работают наши БПЛА и другие высокоточные виды вооружений", — отметил Евсеев.Он подчеркнул, что Украина не сможет повторить сценарий длительной обороны, как в Бахмуте или Авдеевке. "Мы активно обрабатываем город с помощью планирующих авиабомб. По некоторым данным, мы в неделю по 50 таких боеприпасов сбрасываем", — добавил эксперт.На вопрос о сроках освобождения города Евсеев ответил: "Надеюсь, нам удастся освободить город без больших разрушений"."Это будет большое достижение, потому что мы фактически освободим юг ДНР", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Покровском направлении — в материале "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250731/ksave-moro-vzyav-chasov-yar-rossiya-zastavit-vsu-bezhat-iz-slavyanska-kramatorska-i-pokrovska-1066235326.html
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новости, россия, украина, авдеевка, владимир евсеев, покровск/красноармейск, наступление, наступление вс рф, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Авдеевка, Владимир Евсеев, Покровск/Красноармейск, наступление, наступление ВС РФ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация

Покровск на грани падения: эксперт Евсеев раскрыл детали окружения

17:46 31.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Ситуация вокруг Покровска стремительно меняется в пользу российских войск, которые уже вошли в городскую черту. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По словам эксперта, украинская армия сосредоточила усилия на внешнем периметре, но не смогла остановить продвижение российских подразделений.
"Покровск почти полностью окружен. Снабжать его можно только по одной хорошей дороге, по которой активно работают наши БПЛА и другие высокоточные виды вооружений", — отметил Евсеев.
Он подчеркнул, что Украина не сможет повторить сценарий длительной обороны, как в Бахмуте или Авдеевке. "Мы активно обрабатываем город с помощью планирующих авиабомб. По некоторым данным, мы в неделю по 50 таких боеприпасов сбрасываем", — добавил эксперт.
На вопрос о сроках освобождения города Евсеев ответил: "Надеюсь, нам удастся освободить город без больших разрушений".
"Это будет большое достижение, потому что мы фактически освободим юг ДНР", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Покровском направлении — в материале "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
16:54
Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и ПокровскаЕсли бы командование ВСУ было реалистами, оно бы вспомнило, что сделал немецкий Генштаб в 1943 году после провала под Курском. Вермахт отступил на правый берег Днепра. Но даже если ВСУ уйдут на другую сторону Днепра, русские могут повторить освобождение Киева, а также Сум и Харькова.
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