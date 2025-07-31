"Диаметрально противоположные позиции": Ищенко о том, почему переговоры с Украиной зашли в тупик - 31.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250731/diametralno-protivopolozhnye-pozitsii-ischenko-o-tom-pochemu-peregovory-s-ukrainoy-zashli-v-tupik-1066173166.html
"Диаметрально противоположные позиции": Ищенко о том, почему переговоры с Украиной зашли в тупик
"Диаметрально противоположные позиции": Ищенко о том, почему переговоры с Украиной зашли в тупик - 31.07.2025 Украина.ру
"Диаметрально противоположные позиции": Ищенко о том, почему переговоры с Украиной зашли в тупик
Переговорный процесс между Россией и Украиной оказался в тупике из-за принципиальной невозможности найти компромисс между сторонами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-31T04:20
2025-07-31T04:20
новости
украина
россия
стамбул
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
переговоры
новости переговоров
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063187645_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_0363f964e790f6a801346c02623ae440.jpg.webp
Причину он видит в фундаментальных разногласиях между Россией и Украиной: "У нас диаметрально противоположные позиции".Ищенко подчеркивает, что украинская сторона, несмотря на военные поражения, не готова менять свою позицию: "Хотя Украина войну проиграла, но позицию свою все равно не поменяла". По его мнению, сдвиг возможен только под давлением обстоятельств."И до тех пор, пока чья-то позиция не изменится, изменится она может только под давлением военных обстоятельств, переговоры бессмысленны", — резюмирует собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.О том, каких шагов со стороны Трампа следует ждать в ближайшее время — в интервью "Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота".
https://ukraina.ru/20250730/panika-otchayanie-i-neopredelnnost-tsaryat-v-belom-dome-pochemu-strategiya-trampa-po-ukraine-provalilas-1066171668.html
украина
россия
стамбул
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063187645_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_160a347c73132160adb227eb110121db.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, стамбул, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, итоги переговоров, новости о переговорах россии и украины, главные новости
Новости, Украина, Россия, Стамбул, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, итоги переговоров, новости о переговорах России и Украины, Главные новости

"Диаметрально противоположные позиции": Ищенко о том, почему переговоры с Украиной зашли в тупик

04:20 31.07.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Переговорный процесс между Россией и Украиной оказался в тупике из-за принципиальной невозможности найти компромисс между сторонами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Можем вести переговоры в Стамбуле, можем не вести переговоры в Стамбуле, но договориться ни в Стамбуле, ни в Женеве, ни в Москве ни о чём всё равно не можем", — констатирует эксперт.
Причину он видит в фундаментальных разногласиях между Россией и Украиной: "У нас диаметрально противоположные позиции".
Ищенко подчеркивает, что украинская сторона, несмотря на военные поражения, не готова менять свою позицию: "Хотя Украина войну проиграла, но позицию свою все равно не поменяла". По его мнению, сдвиг возможен только под давлением обстоятельств.
"И до тех пор, пока чья-то позиция не изменится, изменится она может только под давлением военных обстоятельств, переговоры бессмысленны", — резюмирует собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.
О том, каких шагов со стороны Трампа следует ждать в ближайшее время — в интервью "Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота".
- РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Вчера, 17:28
Паника, отчаяние и неопределённость царят в Белом доме: почему стратегия Трампа по Украине провалиласьВ плане урегулирования украинского конфликта американский лидер Дональд Трамп просчитался по целому ряду причин
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСтамбулРостислав ИщенкоДональд ТрампУкраина.рупереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025итоги переговоровновости о переговорах России и УкраиныГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:20Запад готовит большую войну с Россией к 2030 году – Багдасарян
06:00Сталинская мобилизация: политолог объяснил, почему опыт 1930-х снова становится актуальным
05:40Техника ВСУ горит в считанные минуты: Алехин раскрыл, как "Герани" и "Черники" молотят ВСУ под Купянском
05:25Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину
05:20"Можем стереть их с лица земли": Ищенко рассказал, почему США избегают прямой конфронтации с Россией
05:16Руководство Никарагуа выразило поддержку России в борьбе с украинским неонацизмом
05:13Зеленский уходит, конец войны близится? Украина в международном контексте
05:04Суета вокруг Кароля. Польша опять в ожидании госпереворота, точнее – его продолжения
05:00Безвозвратные потери — 722 тысячи человек: Павлив о том, почему "бумажный миллион" не спасет фронт ВСУ
04:52"Герани" всегда возвращаются: воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и 6 областях Украины
04:40Цифровая мобилизация: Багдасарян раскрыл, как новейшие технологии изменят будущие войны
04:36День независимости НАБУ от Зеленского
04:30В СБУ готовят списки недовольных. Украинские эксперты о "плёнках Миндича" и "картонном Майдане"
04:29ВС РФ ночью продолжили удары по целям на Украине
04:20"Диаметрально противоположные позиции": Ищенко о том, почему переговоры с Украиной зашли в тупик
04:00"Украина – это раковая опухоль, которая будет расширяться на всю Европу" - Багдасарян
03:40Зачем платить смертникам: молодых людей, подписавших контракт с ВСУ, кинули на деньги
03:19Опасность атаки беспилотников объявлена в Дагестане и Рязанской области
03:08Порошенко, 2015 год: у нас дети пойдут в школы и детские сады — у них они будут сидеть в подвалах
02:41Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем
Лента новостейМолния