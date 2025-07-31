https://ukraina.ru/20250731/diametralno-protivopolozhnye-pozitsii-ischenko-o-tom-pochemu-peregovory-s-ukrainoy-zashli-v-tupik-1066173166.html

"Диаметрально противоположные позиции": Ищенко о том, почему переговоры с Украиной зашли в тупик

"Диаметрально противоположные позиции": Ищенко о том, почему переговоры с Украиной зашли в тупик - 31.07.2025 Украина.ру

"Диаметрально противоположные позиции": Ищенко о том, почему переговоры с Украиной зашли в тупик

Переговорный процесс между Россией и Украиной оказался в тупике из-за принципиальной невозможности найти компромисс между сторонами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-31T04:20

2025-07-31T04:20

2025-07-31T04:20

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Причину он видит в фундаментальных разногласиях между Россией и Украиной: "У нас диаметрально противоположные позиции".Ищенко подчеркивает, что украинская сторона, несмотря на военные поражения, не готова менять свою позицию: "Хотя Украина войну проиграла, но позицию свою все равно не поменяла". По его мнению, сдвиг возможен только под давлением обстоятельств."И до тех пор, пока чья-то позиция не изменится, изменится она может только под давлением военных обстоятельств, переговоры бессмысленны", — резюмирует собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.О том, каких шагов со стороны Трампа следует ждать в ближайшее время — в интервью "Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота".

https://ukraina.ru/20250730/panika-otchayanie-i-neopredelnnost-tsaryat-v-belom-dome-pochemu-strategiya-trampa-po-ukraine-provalilas-1066171668.html

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