https://ukraina.ru/20250730/lyudi-boyatsya-no-aplodiruyut-udaram-po-ttsk--politolog-o-raskole-v-ukrainskom-obschestve-1066167496.html

"Люди боятся, но аплодируют ударам по ТЦК" – политолог о расколе в украинском обществе

"Люди боятся, но аплодируют ударам по ТЦК" – политолог о расколе в украинском обществе - 30.07.2025 Украина.ру

"Люди боятся, но аплодируют ударам по ТЦК" – политолог о расколе в украинском обществе

Украинское общество демонстрирует пассивность перед лицом действующей власти из-за крайней разобщенности и отсутствия организованных структур сопротивления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-30T16:19

2025-07-30T16:19

2025-07-30T16:19

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По словам эксперта, современное украинское общество характеризуется крайней атомизацией. Однако в городах ситуация принципиально иная. "А в большом городе, если кто-то проявит инициативу, то бывает, что отобьют человека, но чаще проходят мимо", - констатирует политолог. По его мнению, это следствие того, что "люди начинают сражаться каждый за себя".Ищенко выделяет несколько типов поведения украинцев: "Кому-то надо решить проблему запаса дров на зиму или продовольствия, кто-то думает, отключат батарею зимой или нет, кто-то думает, как удрать за границу или детей вывезти". Особое внимание обозреватель уделяет проблеме коррупции на Украине: "Кто-то взятки даёт, чтобы его не забрали в армию, кто-то даёт взятки, чтобы пересечь границу".В заключение Ищенко отмечает парадоксальную реакцию населения на российские удары: "Они могут только аплодировать, когда прилетают российские ракеты в ТЦК, которого они боятся. Если прилетит по администрации президента, они тоже будут аплодировать".Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.Про экологические проблемы жителей Украины — в статье Михаила Павлива "Украина, саранча и четыре всадника Апокалипсиса. "Мне отмщение и аз воздам".

https://ukraina.ru/20250730/torgi-u-parlamentskoy-gilotiny-zavtra-v-rade-mozhet-reshitsya-sudba-zelenskogo----1066153375.html

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