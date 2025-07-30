"Люди боятся, но аплодируют ударам по ТЦК" – политолог о расколе в украинском обществе
© Фото : ГСЧС Киева
© Фото : ГСЧС Киева
Украинское общество демонстрирует пассивность перед лицом действующей власти из-за крайней разобщенности и отсутствия организованных структур сопротивления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, современное украинское общество характеризуется крайней атомизацией.
"Для того, чтобы любой режим свергнуть, нужна организованность. Например, когда ТЦК приезжает в какое-то село, там, где люди друг друга знают, там, где они друг за друга стоят, они вполне могут прогнать их пинками", - отмечает Ищенко.
Однако в городах ситуация принципиально иная. "А в большом городе, если кто-то проявит инициативу, то бывает, что отобьют человека, но чаще проходят мимо", - констатирует политолог. По его мнению, это следствие того, что "люди начинают сражаться каждый за себя".
Ищенко выделяет несколько типов поведения украинцев: "Кому-то надо решить проблему запаса дров на зиму или продовольствия, кто-то думает, отключат батарею зимой или нет, кто-то думает, как удрать за границу или детей вывезти".
Особое внимание обозреватель уделяет проблеме коррупции на Украине: "Кто-то взятки даёт, чтобы его не забрали в армию, кто-то даёт взятки, чтобы пересечь границу".
В заключение Ищенко отмечает парадоксальную реакцию населения на российские удары: "Они могут только аплодировать, когда прилетают российские ракеты в ТЦК, которого они боятся. Если прилетит по администрации президента, они тоже будут аплодировать".
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.
Про экологические проблемы жителей Украины — в статье Михаила Павлива "Украина, саранча и четыре всадника Апокалипсиса. "Мне отмщение и аз воздам".
13:31Торги у парламентской гильотины. Завтра в Раде может решиться судьба Зеленского Три последних дня 29-31 июля 2025 года выдаются в Верховной Раде Украины крайне насыщенными и драматичными. Парламент превращается одновременно в место для политических и чисто денежных торгов и в политический эшафот. Причем судьба решается для главных – парламента и президента.
Подписывайся на