Кулак для удара на Сумы: Алексей Живов о перспективах наступления ВС России - 30.07.2025 Украина.ру
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Кулак для удара на Сумы: Алексей Живов о перспективах наступления ВС России
Кулак для удара на Сумы: Алексей Живов о перспективах наступления ВС России - 30.07.2025 Украина.ру
Кулак для удара на Сумы: Алексей Живов о перспективах наступления ВС России
Сумское направление остается одним из наиболее перспективных для возможного наступления российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-07-30T06:00
2025-07-30T06:00
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Живов отметил текущие успехи российских войск: "Разве что - Курская область. Там мы ликвидировали крупную украинскую группировку, освободили территории и начали наступать в Сумской области. Хотя нынешнее наше продвижение в Сумской области тоже притормаживается".Эксперт выделил Сумское направление как стратегически важное: "То есть гипотетически мы можем использовать этот кулак для удара на Сумы, а потом наше наступление будет развиваться в разных направлениях. Это оттянет силы врага с Донбасса, что облегчит нам жизнь со Славянском и Краматорском".Особое внимание Живов уделил состоянию украинской обороны: "Наименьшее сопротивление ВСУ будет в Сумах". Однако он отметил, что пока не видит признаков подготовки масштабного наступления: "Лично я, постоянно находясь в зоне СВО, не вижу никаких подготовительных мероприятий к такому полномасштабному наступлению. Хотя, может быть, наша армия сильно поднаторела в области маскировки"."Надо преодолевать то, что сейчас называют 'позиционным тупиком из-за прозрачного фронта'", - заключил собеседник издания, подчеркивая необходимость качественного, а не количественного превосходства.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления.
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Кулак для удара на Сумы: Алексей Живов о перспективах наступления ВС России

06:00 30.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сумское направление остается одним из наиболее перспективных для возможного наступления российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
Живов отметил текущие успехи российских войск: "Разве что - Курская область. Там мы ликвидировали крупную украинскую группировку, освободили территории и начали наступать в Сумской области. Хотя нынешнее наше продвижение в Сумской области тоже притормаживается".
Эксперт выделил Сумское направление как стратегически важное: "То есть гипотетически мы можем использовать этот кулак для удара на Сумы, а потом наше наступление будет развиваться в разных направлениях. Это оттянет силы врага с Донбасса, что облегчит нам жизнь со Славянском и Краматорском".
Особое внимание Живов уделил состоянию украинской обороны: "Наименьшее сопротивление ВСУ будет в Сумах".
Однако он отметил, что пока не видит признаков подготовки масштабного наступления: "Лично я, постоянно находясь в зоне СВО, не вижу никаких подготовительных мероприятий к такому полномасштабному наступлению. Хотя, может быть, наша армия сильно поднаторела в области маскировки".
"Надо преодолевать то, что сейчас называют 'позиционным тупиком из-за прозрачного фронта'", - заключил собеседник издания, подчеркивая необходимость качественного, а не количественного превосходства.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления.
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