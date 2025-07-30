https://ukraina.ru/20250730/ekonomika-ukrainy-i-voyna-zhizn-v-kredit-proverki-dlya-biznesa-i-vozvraschenie-dikogo-polya-1066137154.html

Экономика Украины и война: жизнь в кредит, проверки для бизнеса и возвращение Дикого поля

Экономика Украины и война: жизнь в кредит, проверки для бизнеса и возвращение Дикого поля - 30.07.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: жизнь в кредит, проверки для бизнеса и возвращение Дикого поля

На минувшей неделе киевская власть показала мастер-класс по введению моратория на проверки бизнеса с одновременным ужесточением проверок, саранча сожрала посевы на юге страны. Параллельно газ приходится закупать в кредит, а у Европы вновь клянчить деньги.

2025-07-30T05:58

2025-07-30T05:58

2025-07-30T05:58

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владимир зеленский

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Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Газ в кредитСостоявшиеся на позапрошлой неделе две украино-азербайджанские встречи уже принесли Баку конкретные результаты: "Нафтогаз" подписал с компанией SOCAR Energy Ukraine контракт на тестовую поставку природного газа. Топливо прокачают из Азербайджана на Украину через Турцию, Болгарию и Румынию. От соглашения выиграют обе стороны: Баку заработает на острой потребности Украины в закупках газа, а заодно вновь пошлёт соответствующие сигналы в Москву, а киевская власть сможет быстрее наполнить опустошённые зимой ПХГ.Оплачивать всё в итоге будут граждане Украины как конечные потребители газа и продукции, изготовленной с его применением поэтому повышение тарифов на природный газ неизбежно. А пока же топливо "Нафтогаз" закупает за счёт кредита размером в 4,7 млрд гривен, выданного "Приватбанком", а также займа в 430 млн евро от ЕБРР и Норвегии, которая поставит 1 млрд м3 газа. Участие ЕБРР в данном проекте не должно удивлять: банк в 2014 году свернул реализацию проектов в России и политизировал свою деятельность, активно поддерживая любые антироссийские инициативы в сфере энергетики. Поэтому ЕБРР кредитует закупки газа для Украины и Молдавии, а также финансирует работы по строительству электросетевой инфраструктуры, позволяющей Кишинёву обойтись без Приднестровья.Энергетический кризисВ прошлом году автор писал о кризисе в украинской металлургии и отмечал, что приближение линии фронта к Красноармейску (он же Покровск) приведёт к остановке добычи коксующегося угля и вместе с другими проблемами в металлургии (кадры, дороговизна энергоносителей) запустит новый виток кризиса в отрасли.И вот этот момент наступил. ArcelorMittal, владеющая комбинатом "Криворожсталь" заявила о желании пересмотреть своё будущее на Украине из-за дороговизны электроэнергии. В июне электроэнергия для "Криворожстали" обходилась на 35% дороже, чем у аналогичных предприятий в среднем по Евросоюзу и больше чем в три раза дороже, чем во Франции. Долго в таком режиме гигант металлургии работать не будет, и менеджеры начнут сворачивать производство, сокращая издержки. При этом СМИ отмечают, что у "Метинвеста" Ахметова всё куда лучше из-за наличия своей генерации.К слову, власти приняли решение о повышении цен на рынке электроэнергии в вечерние часы в 1,6 раза: с 9 тыс. до 11–15 тыс. гривен за МВт*ч. Вечерние часы — это с 17 до 23 часов. Таким образом, кВт*ч для бизнеса с конца июля будет стоить в диапазоне от 11 до 15 гривен. Естественно, оплачивать всё будет также конечный потребитель. Деньги получит ДТЭК Рината Ахметова, так как в вечерние часы именно ТЭС включаются в работу для покрытия пика потребления. Формально средства направят на восстановление энергосистемы так как страны ЕС недодали в Фонд поддержки энергетики Украины 617 млн евро, а реально куда придётся. Так что на этом фоне работать "Криворожстали" будет ещё тяжелее.Больше доить и меньше кормитьЗеленский своим указом утвердил решение Совбеза о введении моратория на проверки бизнеса, однако никакого запрета в нём нет, есть лишь рекомендации по снижению количества проверок в рамках реализации риск-ориентированного подхода.В целом, с учётом критической потребности киевской власти в финансировании, отмены проверок ожидать не приходится. Напротив, бизнес будут активно "обилечивать", пополняя казну. Об этом как раз и заявил глава комитета Рады по финансам и налогам Даниил Гетманцев, спрогнозировав ужесточение проверок для компаний, внесённых в перечень рисковых. А его заместитель по комитету Ярослав Железняк опубликовал письмо МЧС, где дано указание проверить до 30 сентября промышленные объекты в части соблюдений правил пожарной безопасности.Проще говоря, бизнес заставят "поделиться" и раскошелиться. Денег в казне станет больше, а вот бизнеса меньше — количество ИП на Украине сокращается с конца прошлого года и закрытий в два раза больше, чем открытий. Но это и немудрено, если власти реализуют применительно к предпринимателям политику, укладывающуюся в принцип "Больше доить и меньше кормить".Европа, раскошельсяBloomberg сообщает о желании Зеленского просить Европу о выделении дополнительного финансирования для повышения размера денежного довольствия украинским военнослужащим. Последних Зеленский прямо позиционирует в качестве оружия. Логика в подобных заявлениях и действиях у Зеленского есть.Во-первых, Зеленского (и ЕС тоже) война с Россией до последнего украинца устраивает. Во-вторых, страны НАТО подписались на повышение военных расходов с 2% до 3,5% ВВП (плюс 1,5% на инфраструктуру и кибербезопасность), а на фоне вечных проблем с содержанием Украины, рассматривается вариант по зачёту финансовой помощи киевской власти в качестве военных трат стран НАТО. Логика в этом также просматривается: пока воюет Украина, чьё руководство готово отлавливать и убивать своих граждан, евробюрократы могут и дальше крепить ЕС внешней угрозой и отказываться признавать реальность, в которой блицкриг против России в очередной раз превратился в длительную борьбу на истощение.К слову, о деньгах. Не так давно глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа оценивала потребность Украины во внешнем финансировании в 42 млрд долларов, из которых 19 млрд долларов пока непонятно кем и как закрывать. Зеленский уточнил данные Пидласы. По его словам, Украине нужно 40 млрд долларов на покрытие бюджетного дефицита (в том числе и выплату денежного довольствия военнослужащим), а ещё 25 млрд долларов требуется для производства дронов, которыми ВСУ планируют останавливать продвижение российской армии. Таким образом, общая потребность в финансировании составляет не 42, а 65 млрд долларов. На этом фоне возникает логичный вопрос: если Украине нужно 25 млрд долларов на дроны, то как она может при этом выполнить задачу Зеленского по поставкам в США дронов на 10–30 млрд долларов, собираемых из китайских комплектующих, которые ввозятся на Украину через Польшу?Возвращаясь к финансам, стоит отметить, что ключевой вопрос уже даже не в том, кто покроет 19 млрд долларов дефицита (ответ уже есть — проценты от золото-валютных запасов РФ,Ю которые по сути украдены Европой у России и страны ЕС в зачёт военных расходов по линии НАТО), а в том, кто покроет дополнительные 25 млрд военных расходов и как долго ЕС будет тащить на себе это бремя, прежде чем не столкнётся с непреодолимым кризисом. А таковые — судя по тому, как в 2023–2024 годах сраны Восточной Европы блокировали украинскую аграрную продукцию и как в 2025 году ЕС её централизованно запретил — порой случаются.А история про войну с НАБУ, САП, ВАКС (то есть система антикоррупционных организаций Украины, ранее независимая от украинской власти - Ред.), антикоррупционными чиновниками на зарплате Запада показывает, насколько критической является зависимость Зеленского от внешнего давления, в том числе финансового. И ЕС готов давить: СМИ сообщают о приостановке Евросоюзом финансирования Украины до тех пор, пока НАБУ не вернут независимость от киевской власти.Саранча в Диком полеХерсонскую, Запорожскую и часть Днепропетровской области накрыли полчища саранчи, которая, как считается, расплодилась на территории бывшего Каховского водохранилища. Вредители съедают всё на своём пути, нанося колоссальный вред посевам. Для аграриев происходящее является ещё одной катастрофой: ранее они жаловались на засуху и возвратные заморозки, погубившие солидную часть посевов. Теперь же то, что не успели убрать, сожрёт саранча на площади, как минимум в 30 тыс. гектар, что составляет 0,15% от всех украинских с/х угодий. Но если для страны в целом 0,15% не критичны, то для отдельных фермеров это значимые площади и даже дело их жизни.Впрочем, к саранче вопросов нет, а вот к тому, что принято называть Украиной их хватает. Каховское море стало пустошью из-за действий ВСУ, а украинская бесхозяйственность, наложившись на изменение климата, делает последствия засухи ещё разрушительнее. Не Россия 30 лет уничтожала посадки вокруг полей, защищавших почву от эрозии, не Россия 30 лет уничтожала системы орошения, не Россия мешала киевской власти чистить русла рек и следить за соблюдением водного режима на водоёмах.В общем, на фоне руинизации Украины как государства, Украина как страна возвращается в состояние Дикого поля со всеми вытекающими экономическими, экологическими, фитосанитарными и ветеринарными последствиями.Прочие новостиВ июне экспорт кукурузы из Украины сократился до 1,2 млн тонн против 2,9 млн тонн месяцем ранее — сказалось введение квот Евросоюзом на продукцию украинского АПК. Подобных данных о сокращении экспорта будет становиться всё больше, и подобная картина вновь станет для Украины новой нормой.За последние полтора года из вузов отчислили более 50 тыс. мужчин старше 25 лет — так власти осваивают доступный им мобилизационный резерв из числа тех, кто попытался уклониться от мобилизации и верной гибели через получение высшего образования.На Украине сократились объёмы заготовки металлолома. В 2000 году собрали 11 млн тонн, а в 2024 году лишь 1,7 млн тонн. Остаётся лишь констатировать успехи киевской власти в уничтожении промышленности и вновь поругать советскую власть за то, что построила на Украине слишком мало предприятий, не обеспечив потомков возможностью грабить их бесконечно долго.Средняя зарплата чиновников почти втрое выше средней по Украине, а у руководителей госорганов почти в 6 раз. Лидируют по размерам агентство по противодействию коррупции, ЦИК и Счётная палата.Президент Украинской плодовоовощной ассоциации Тарас Баштанник сообщил, что Украина является нетто-импортёром овощей, особенно в зимний период. Впрочем, для внимательного читателя это уже давно не новость.Нацбанк Украины выразил желание изъять из оборота монеты номиналом 10 и 50 копеек (монеты номиналом 1,2,5 и 25 копеек из оборота уже изъяты). Логика в этом есть: чеканка таких монет уже давно обходится дороже их самих. Но в случае принятия такого решения глава НБУ может попрощаться с идеей переименования копеек в шаги так как переименовывать будет нечего.О ситуации на энергорынке - в статье Олега Хавича "Хроника энергетической войны: Несбыточные обещания ЕС и реальные угрозы Катара"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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украина, россия, европа, владимир зеленский, ринат ахметов, эксклюзив