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ВС РФ атаковали объекты ВСУ в нескольких регионах Украины

ВС РФ атаковали объекты ВСУ в нескольких регионах Украины - 29.07.2025 Украина.ру

ВС РФ атаковали объекты ВСУ в нескольких регионах Украины

В ночь на вторник воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, передает 29 июля телеграм-канал Украина.ру

2025-07-29T07:20

2025-07-29T07:20

2025-07-29T07:22

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Российские военные нанесли удары по целям врага в Сумской области, в районе Павлограда Днепропетровской области, в оккупированном Славянске, в Изюме Харьковской области, перечислили в посте. В Минобороны РФ также сообщили, что расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, блиндажи, артиллерийские орудия, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ на Краснолиманском участке фронта в Донбассе.Уточняется, что поражение целей было зафиксировано разведывательными беспилотниками группировки.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины