ВС РФ атаковали объекты ВСУ в нескольких регионах Украины - 29.07.2025 Украина.ру
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ВС РФ атаковали объекты ВСУ в нескольких регионах Украины
ВС РФ атаковали объекты ВСУ в нескольких регионах Украины - 29.07.2025 Украина.ру
ВС РФ атаковали объекты ВСУ в нескольких регионах Украины
В ночь на вторник воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, передает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
2025-07-29T07:20
2025-07-29T07:22
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Российские военные нанесли удары по целям врага в Сумской области, в районе Павлограда Днепропетровской области, в оккупированном Славянске, в Изюме Харьковской области, перечислили в посте. В Минобороны РФ также сообщили, что расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, блиндажи, артиллерийские орудия, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ на Краснолиманском участке фронта в Донбассе.Уточняется, что поражение целей было зафиксировано разведывательными беспилотниками группировки.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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452
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новости, россия, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины

ВС РФ атаковали объекты ВСУ в нескольких регионах Украины

07:20 29.07.2025 (обновлено: 07:22 29.07.2025)
 
© Украина.руГлавное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Украина.ру
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В ночь на вторник воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, передает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
Российские военные нанесли удары по целям врага в Сумской области, в районе Павлограда Днепропетровской области, в оккупированном Славянске, в Изюме Харьковской области, перечислили в посте.
В Минобороны РФ также сообщили, что расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, блиндажи, артиллерийские орудия, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ на Краснолиманском участке фронта в Донбассе.

"Военнослужащие группировки войск "Запад" получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов 169-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, блиндажи, артиллерийские орудия, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ", - отметили в МО РФ.

Уточняется, что поражение целей было зафиксировано разведывательными беспилотниками группировки.
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Заголовок открываемого материала
07:20ВС РФ атаковали объекты ВСУ в нескольких регионах Украины
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