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Какое будущее ждёт Ермака на Украине и к чему пора готовиться Зеленскому — Гаспарян
Какое будущее ждёт Ермака на Украине и к чему пора готовиться Зеленскому — Гаспарян - 29.07.2025 Украина.ру
Какое будущее ждёт Ермака на Украине и к чему пора готовиться Зеленскому — Гаспарян
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, что будет с Зеленским, если Запад добьётся... Украина.ру, 29.07.2025
2025-07-29T13:11
2025-07-29T13:11
2025-07-29T13:11
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, что будет с Зеленским, если Запад добьётся отставки главы его офиса Ермака, и рассказал о том, какую форму примет эта отставка. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Видео, Украина, Россия, Запад, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Армен Гаспарян, общественная палата, эксперты, кадровые перестановки, Кабмин, Офис президента, президентские выборы