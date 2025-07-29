Какое будущее ждёт Ермака на Украине и к чему пора готовиться Зеленскому — Гаспарян - 29.07.2025 Украина.ру
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Какое будущее ждёт Ермака на Украине и к чему пора готовиться Зеленскому — Гаспарян
Какое будущее ждёт Ермака на Украине и к чему пора готовиться Зеленскому — Гаспарян - 29.07.2025 Украина.ру
Какое будущее ждёт Ермака на Украине и к чему пора готовиться Зеленскому — Гаспарян
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, что будет с Зеленским, если Запад добьётся... Украина.ру, 29.07.2025
2025-07-29T13:11
2025-07-29T13:11
видео
украина
россия
запад
андрей ермак
владимир зеленский
армен гаспарян
общественная палата
эксперты
кадровые перестановки
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, что будет с Зеленским, если Запад добьётся отставки главы его офиса Ермака, и рассказал о том, какую форму примет эта отставка. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
украина
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видео, украина, россия, запад, андрей ермак, владимир зеленский, армен гаспарян, общественная палата, эксперты, кадровые перестановки, кабмин, офис президента, президентские выборы, видео
Видео, Украина, Россия, Запад, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Армен Гаспарян, общественная палата, эксперты, кадровые перестановки, Кабмин, Офис президента, президентские выборы

Какое будущее ждёт Ермака на Украине и к чему пора готовиться Зеленскому — Гаспарян

13:11 29.07.2025
 
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, что будет с Зеленским, если Запад добьётся отставки главы его офиса Ермака, и рассказал о том, какую форму примет эта отставка.
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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