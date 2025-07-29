https://ukraina.ru/20250729/kakoe-buduschee-zhdt-ermaka-na-ukraine-i-k-chemu-pora-gotovitsya-zelenskomu--gasparyan-1066105493.html

Какое будущее ждёт Ермака на Украине и к чему пора готовиться Зеленскому — Гаспарян

Какое будущее ждёт Ермака на Украине и к чему пора готовиться Зеленскому — Гаспарян - 29.07.2025 Украина.ру

Какое будущее ждёт Ермака на Украине и к чему пора готовиться Зеленскому — Гаспарян

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, что будет с Зеленским, если Запад добьётся... Украина.ру, 29.07.2025

2025-07-29T13:11

2025-07-29T13:11

2025-07-29T13:11

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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, что будет с Зеленским, если Запад добьётся отставки главы его офиса Ермака, и рассказал о том, какую форму примет эта отставка. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

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