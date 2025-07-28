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Все упирается в согласие: дипломат про перспективы встречи в формате "Путин — Трамп — Зеленский"
Все упирается в согласие: дипломат про перспективы встречи в формате "Путин — Трамп — Зеленский" - 28.07.2025 Украина.ру
Все упирается в согласие: дипломат про перспективы встречи в формате "Путин — Трамп — Зеленский"
Встреча президентов России и Украины может состояться после достижения договорённостей и определения путей их реализации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
2025-07-28T05:30
2025-07-28T05:30
2025-07-28T05:30
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Крамаренко подтвердил, что текущие переговоры являются подготовкой к возможному саммиту. "Кремль не скрывает, что все, что сейчас происходит – это подготовка к встрече лидеров", – отметил он.При этом дипломат выразил скепсис относительно формата с участием президента России Владимира Путина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского."Эрдогану льстит, что на его территории проходят переговоры, но я бы не спешил утверждать, что такая встреча состоится", – заявил посол.Ключевым условием он назвал достижение договорённостей по мирному урегулированию. "Как только оно будет достигнуто и определятся пути реализации, такая встреча может состояться", – пояснил Крамаренко."Украинское население должно быть заинтересовано в мире, потому что без него невозможно послевоенное восстановление", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зону" на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский внезапно согласился на переговоры в Стамбуле — в материале Анны Черкасовой "Руслан Панкратов: Пока Киев устраивает очередную профанацию, Британия и Германия создают мини-НАТО".
https://ukraina.ru/20250725/erdogan-zovt-putina-i-trampa-itogi-25-iyulya-1065956814.html
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Все упирается в согласие: дипломат про перспективы встречи в формате "Путин — Трамп — Зеленский"
Встреча президентов России и Украины может состояться после достижения договорённостей и определения путей их реализации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко