https://ukraina.ru/20250722/ruslan-pankratov-poka-kiev-ustraivaet-ocherednuyu-profanatsiyu-britaniya-i-germaniya-sozdayut-mini-nato-1065708386.html

Руслан Панкратов: Пока Киев устраивает очередную профанацию, Британия и Германия создают мини-НАТО

Руслан Панкратов: Пока Киев устраивает очередную профанацию, Британия и Германия создают мини-НАТО - 22.07.2025 Украина.ру

Руслан Панкратов: Пока Киев устраивает очередную профанацию, Британия и Германия создают мини-НАТО

Желание Зеленского вести переговоры с Россией — чистая профанация. Националистическая Европа, опьяненная американским бурбоном на легкую победу, заинтересована в военном конфликте с РФ и перестраивает свою экономику на военные рельсы. Для нас факт остается фактом: переговариваться не с кем.

2025-07-22T08:30

2025-07-22T08:30

2025-07-22T08:30

интервью

дональд трамп

европа

киев

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владимир зеленский

трамп и зеленский

нато

вооруженные силы украины

британия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.Переговоры между Россией и Украиной могут состояться на этой неделе в Стамбуле. Напомним, что Владимир Зеленский 19 июля заявил, что Киев направил Москве предложение провести новый раунд переговоров.— Руслан, почему Зеленский внезапно согласился на переговоры в Стамбуле, хотя почти месяц отказывался? Или это хитрая комбинация Зеленского и Европы, чтобы обмануть Трампа и манипулировать им?— Необходимо понимать, что Зеленский не столько карикатурен, сколько является ставленником [Запада]. Соответственно, он выполняет директивы своих кураторов. Поэтому говорить о его самостоятельных умозаключениях слишком высокопарно.У Зеленского одна задача — как можно дольше удержаться на плаву на геополитической площадке, а для этого ему нужно своим спонсорам показать какие-то победы: что он что-то еще может, чтобы финансовая и военная помощь продолжалась.Готов ли он? Он изначально, в общем-то, был не готов к переговорам и сейчас не готов. Пауза в переговорах, о которой вы упомянули — действительно результат давления некоторых европейских лидеров на Киев. Что касается срыва Стамбульских переговоров, Германия, Франция, Великобритания и Польша, как без нее, на Зеленского надавили с точки зрения хитрой комбинации — отобрать инициативу у России. Они хотят показать мировому сообществу и Дональду Трампу, что именно Европа выступает миротворцем. А потом, когда это все сорвется, им удобно будет обвинить в Москву, что она была не готова к миру.Перед этим, конечно, нам выставят заведомо невыполнимые требования, либо устроят очередную профанацию: приедут и устроят разговоры ни о чем. Здесь я вижу только максимальное затягивание конфликта для того, чтобы помощь Запада ВСУ продолжилась. И с точки зрения пиара европейцы хотят показать, что они тоже на что-то способны — вне зависимости от поддержки США. То есть, мы сами с усами.— Как пишут западные СМИ, Лондон намерен объявить 50-дневную кампанию по вооружению Киева и вместе с Германией планирует договориться о закупке дополнительных ракет для систем ПВО, чтобы передать их Украине. Еще один подвох?— Да, конечно. Буквально на днях Германия заключила военный договор с Великобританией [так называемый Кенсингтонский союзный договор]. Кстати, раз Британия из Европейского Союза вышла, значит ей известно гораздо больше, чем мы с вами знаем или нам показывают.Я ознакомился с этим договором. Там есть интересные моменты, которые натолкнули меня на мысль, что создается мини-НАТО. Британия пытается взять на себя бразды правления: отдельно выстраивает отношения с Францией, давит на Польшу и Румынию, отдельно воздействует на ФРГ.В частности, этом договоре написано, что Лондон и Берлин будут обмениваться разведданными и иной информацией в сфере безопасности и обороны, а Германия будет производить еще больше вооружений.То есть скорее всего идеология будет британская. Куда направлять оружие? В Киев, понятно. Команды будет отдавать Лондон. А ФРГ опять становится на военные рельсы, как когда-то в 1933 году. Сейчас начнёт вооружаться и всячески потворствовать продолжению военного конфликта на Украине.Конечно, здесь есть провокация, даже диверсия, я бы сказал, потому что именно Лондон и бывший премьер-министр Борис Джонсон стали инициатором того, что война на Украине не закончилась. Для Британии война на Украине — вопрос выживаемости как государства. Если конфликт закончится и победа России будет неотвратимой, Британия как государство может либо прекратить свое существование, либо уйти в дефолт.Да возможно такие заявления выглядят крайне футуристично, но на самом деле британцы бьются крайне агрессивно, и это не связано с имиджевыми потерями или выгодой. Они в эту ситуацию вкладывают глубокий смысл — именно для себя.— А как “50 дней Британии” коррелируются с “50 днями Трампа”. Англичане противодействуют Трампу?— Как я упомянул, они пытаются играть собственную игру, и очевидно, что так нагло на сегодняшний день себя могут вести только две страны: Великобритания и Израиль, которые, видимо, раскусили и поняли психотип Трампа, который склонен к эпатажу и перемене своих решений. Большинство экспертов и политологов в Европе опасаются того, что Трамп может в любой момент поменять свои решения. И когда мы говорим о том, почему Зеленский согласился на переговоры, в эту канву также заложена идея показать, что европейская дипломатия хоть что-то может и чтобы не допустить прямого разговора между Трампом и Путиным. Дескать, смотрите, мы, Европа и Киев, сами налаживаем мир. Они это делают в надежде, возможно, чтобы ослабить контроль или хватку Трампа.И, вы абсолютно правы: когда Трамп заявляет одно, а Европейский Союз начинает делать другое — получается либо дублирование системы, либо Европа пытается вставить палки в колеса США, что чревато последствиями.И здесь мы, конечно, можем только удивляться действиям Европы. В любом случае, США никогда не прощают такого, а Дональд Трамп со своей порывистостью может достаточно жестко ответить. Он итак не в восторге от европейской дипломатии.То есть явно Европа играет свою игру, явно создается мини-НАТО, где будет главенствовать Лондон. Хотя все равно оружие они будет покупать у США и свои действия согласовывать с американцами.У Америки, в свою очередь, появляется некий люфт для разговоров с Россией: мы что могли, сделали, а теперь договаривайтесь с Европой. То есть для ВСУ будут закупать американское оружие и лоббировать интересы США в конфликте на Украине, а ответственность нести будет ЕС. Это очень удобно.Не знаю, на кого это рассчитано, но американским политологам, политтехнологам кажется, что официальный Кремль это все “съест”.— В международных СМИ между тем обсуждают, что сейчас Киеву дается последний шанс договориться с Россией. Вы согласны с этим?— На мой взгляд, никакого последнего шанса нет, потому что изначально со стороны Киева весь переговорный процесс был профанацией. Российские войска уверенно продвигаются вперед. Шансы на какое-то перемирие у Киева все меньше. Оптимизма у европейцев и у тех же США тоже все меньше.Они опять же заинтересованы не в мире, а лишь в продолжении эскалации. Ни Европа, ни США, ни Зеленский физически не готовы к перемирию.Сейчас Киев свою задержку объясняет тем, что завязаны на гуманитарном аспекте — обмене пленными, имитируют там бурную деятельность. Но первопричину происходящего на Украине никто устранять не собирается, как и наши условия.Европа заинтересована именно в военном конфликте с Россией, она перестраивает свою экономику на военные рельсы. Им кажется, что они способны нанести стратегическое поражение нам. Да, это откровенно маргинальная идея, утопическая, но тем не менее они все-таки двигаются в этом направлении.Европа крайне националистическая, маски все сброшены. То ли они желают взять реванш за нашу Великую Победу в 1945 году, то ли забыли свою историю, то ли опьянены каким-то американским бурбоном на легкую победу. Но для нас факт остаётся фактом: нам не с кем переговариваться.Если Европа ориентирована на развитие военного конфликта с Россией, то она сделает все возможное, чтобы украинский фронт не посыпался, а Киев не пошел на мирные переговоры до начала подготавливаемого ею конфликта. Об этом в интервью Олег Неменский: Европа готовит войну с Россией, поэтому сделает все, чтобы ВСУ держали фронт.

https://ukraina.ru/20250523/ruslan-pankratov-kak-tolko-rossiya-razberetsya-s-ukrainoy-ona-zaymetsya-pribaltikoy-1063346519.html

https://ukraina.ru/20250721/tretiy-i-ne-posledniy-1065706259.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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