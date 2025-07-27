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О планах НАТО на Калининград. Противники России очень хотят победить, но совсем не хотят умереть

О планах НАТО на Калининград. Противники России очень хотят победить, но совсем не хотят умереть - 27.07.2025 Украина.ру

О планах НАТО на Калининград. Противники России очень хотят победить, но совсем не хотят умереть

В пятницу, 26-го июля, было опубликовано заявление помощника президента России Николая Патрушева, в котором он пообещал НАТО сокрушительный ответ всеми имеющимися у России средствами, в случае военного посягательства на Калининградскую область.

2025-07-27T12:13

2025-07-27T12:13

2025-07-27T12:19

россия

прибалтика

калининградская область

николай патрушев

си цзиньпин

владимир путин

нато

впк

совбез

мнения

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Заявление сделано в ответ на сообщение командующего силами США в Европе и сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью, из которого следует, что альянс разработал план разгрома российской группировки в Калининградской области, оккупации региона и его последующей аннексии.По мнению Донахью, только таким образом можно гарантировать безопасность прибалтийских членов НАТО. Несмотря на то, что главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Алексис Гринкевич поправил Донахью, уточнив, что план сугубо оборонительный (на случай если Россия вдруг, ни с того, ни с сего, решит напасть на Прибалтику), тот же Гринкевич заявил, что по его мнению Россия на Прибалтику таки нападёт, причём уже в 2027 году (начинается через 17 месяцев), потому, что якобы её об этом "попросит Си Цзиньпин", чтобы отвлечь внимание от "нападения Китая на Тайвань".Не надо смеяться над уровнем НАТОвского "прогнозирования", не допускающего и мысли о том, что тайваньский кризис может разгореться ещё в 2026-м году и даже в 2025-м. Опустим и предположение, что Китаю будет выгодна война его союзника со всем НАТО, что исключит возможность массированной военно-технической и прямой военной помощи России Китаю. Так как всё произведённое российским ВПК понадобится для Западного фронта. Они знают о чём говорят, так как любая война в современном мире (включая мелкие внутриафриканские разборки) начинается только тогда, когда Запад её начинает или провоцирует.То есть, в планах НАТО есть война с Россией в 2027 году на Балтике. Планы эти могут не реализоваться и война не состоится, но планы такие есть.Россия в этом убедилась. Иначе ничем невозможно объяснить запаздывание более чем на неделю ответа Патрушева, по сравнению с высказыванием Донахью. Патрушев не сказал ничего нового, сделав акцент на вещах вполне очевидных. Всё это в той или иной форме и раньше звучало в высказываниях российских политиков всех уровней, вплоть до президента. Следовательно, речь шла не о формулировках ответа, а о том стоит ли вообще отвечать и если стоит, то кто должен это сделать.То, что ответ прозвучал означает, что Россия, проведя непубличное зондирование (на которое и ушло время), убедилась, что заявление Донахью – не пустая похвальба очередного генерала (генералы во всех странах любят бахвалиться своей "способностью" захватить всю солнечную систему с окрестностями и ещё чуть-чуть сверху), но реальные серьёзные планы, подготовка к реализации которых уже началась. Поэтому в очередной раз Патрушев ненавязчиво напомнил, что ответ Россия даст "всеми имеющимися у неё средствами". Все – это включая межконтинентальные ядерные. Ни советская, ни российская военная доктрина никогда не витали в опасных заблуждениях возможности "ограниченной ядерной войны" или "демонстрационного ядерного удара" - "стрелять, так стрелять", всем и сразу – только так можно надеяться на победу и выживание.В то же время, Россия старается не облегчать западным "ястребам" путь к войне, поэтому, определяя политическую позицию Патрушева, отечественные СМИ настойчиво позиционировали его не столько как помощника президента, сколько как председателя Морской коллегии РФ. Путин преобразовал Морскую коллегию при правительстве РФ в Морскую коллегию РФ (повысив, таки образом её статус) год назад – в августе 2024 года. Тогда же её председателем был назначен Николай Патрушев, 12 мая того же года, оставивший пост секретаря Совета безопасности. Год о деятельности коллегии никто ничего не слышал, так же как и о её предшественнице "при правительстве РФ", что не удивительно, так как главная задача коллегии – координация работы всех государственных (ране правительственных) ведомств в части, связанной с морской деятельностью. Работа это сложная, объёмная, но как и работа аппарата Совбеза, непубличная.Настойчивое позиционирование Патрушева именно как председателя Морской коллегии, оставляет российскому руководству больше пространства для манёвра. С одной стороны всем понятно, что один из старейших и влиятельнейших членов путинской команды просто так слова не скажет. С другой – жёсткое заявление сделано председателем Морской коллегии, вроде бы в пределах компетенции: Калининград – морской порт, а коллегия координирует всё, связанное с морем, с другой – Патрушев внешнюю и военную политику России в данный момент не определяет и не осуществляет. МИД в любой момент на любой вопрос может ответить, что не в курсе и что обязательно сообщит о своей позиции по этому вопросу, но потом.Таким образом, Кремль всё, что требовалось, сказал, но обвинить Россию в занятии чрезмерно жёсткой позиции невозможно: у вас генерал поделился своим мнением, у нас председатель Морской коллегии. Ну да, он ещё и помощник президента, так и Донахью очень не простой генерал – именно он должен будет отдать непосредственный приказ сухопутным силам НАТО в Европе на начало боевых действий.Ещё раз подчеркну, что жёсткость заявления Патрушева свидетельствует об отсутствии у российского руководства сомнений в реальности подготовки НАТО к войне на Балтике, в реальности угрозы, нависающей над Калининградом и в реальности обозначенных Донахью сроков. Почему 2027 год, почему НАТО так торопится, если они сами утверждают, что смогут более-менее подготовиться не раньше 2029-2030 года, а пессимисты из чиста НАТОвских экспертов, которых я лично отношу к реалистам, считают, что раньше 2032-2035 года о какой-либо готовности к войне с Россией говорить не приходится?О причине Донахью в своём заявлении сказал открыто. В НАТО считают (кстати правильно считают), что какие-либо бои за Прибалтику будут иметь смысл лишь в том случае, если в самом начале конфликта силы альянса смогут быстро, почти моментально, ликвидировать калининградский эксклав. Калининградская область окружена странами НАТО, но и Прибалтика окружена территорией России и Белоруссии (кроме узкого Сувалкинского коридора). В такой конфигурации не только НАТО может полностью блокировать Калининградскую область, но и Россия в состоянии перекрыть любые (сухопутные, морские и воздушные) пути снабжения Прибалтики, превращая её территорию в один большой лагерь военнопленных (сколько войск там не размести).Следовательно, гипотетический конфликт России с НАТО в Прибалтике, в рамках конвенционных боевых действий, должен будет протекать, как две альтернативные деблокирующие операции: российская, по прорыву блокады Калининградской области (с занятием всей Прибалтики) и НАТОвская по деблокаде Прибалтики, путём полного занятия Калининградской области. Чья операция пройдёт, тот и победитель.Но в НАТО считают, что их позиция лучше. Во-первых, они исходят их того, что в Калининградской области есть российское ядерное оружие и в случае создания угрозы ему, Москва должна будет решать – задействовать его или смириться с поражением, в обмен на отсутствие препятствий в выводе войск и вывозе ядерных вооружений. Во-вторых, в НАТО исходят из того, что для России утрата Калининграда будет однозначным поражением и соответственно будет воспринята народом. Что же касается потери Прибалтики, то это будет поражение НАТО, а не США, Великобритании, Франции и т.д.Нет "народа НАТО", есть народы отдельных стран. Мало кому в Лондоне, Париже или Вашингтоне придёт в голову переживать из-за того, что "Прибалтика вернулась в родную российскую гавань". Это никак не помешает им вести против России экономическую, информационную и прочие войны и искать новых прокси для горячего конвенционного конфликта с Москвой.Запад настолько уверен в своей неуязвимости, что прёт к войне, не считаясь с тем, что не может обеспечить достаточное для длительного конфликта производство расходных материалов (прежде всего боеприпасов). Они ориентируются на то, что в нынешних условиях могут создать на конкретном калининградском направлении подавляющий перевес в силах и средствах и провести блицкриг, после чего, России будет крайне трудно рассчитывать нас обратное отвоевание Калининграда в рамках конвенционной войны. На массированный ядерный удар в локальном конфликте (моментально превращающий его в Третью мировую), как считают на Западе, Москва не пойдёт.Отсюда и сроки – 2027 год. Западу надо успеть, пока основные силы ВС РФ заняты на Украине: либо ещё ведут боевые действия, либо недавно закончили и пока не передислоцированы на другие направления, так как обеспечивают военный контроль бывших украинских территорий. Если у России будут развязаны руки в плане развёртывания на границах Прибалтики только что победившей на Украине армии – единственной в мире имеющей опыт полномасштабной современной войны, то никакие операции НАТО не просто не проходят – Прибалтику сметут раньше, чем население Калининграда успеет понять, что началась война.Я весь последний год, если не дольше, пишу о том, что НАТО готовит нам серьёзную провокацию на Балтике. Нынешнее выступление Донахью должно помимо всего прочего ещё и успокоить, и мотивировать прибалтов, которые тем больше теряют кураж, чем очевиднее становится украинская катастрофа. Без США с Россией уже не только поляки, но даже эстонцы, опасаются воевать. Заявление Донахью должно показать испуганным лимитрофам (и полякам тоже), что США с ними, что НАТО будет воевать (хоть это и не факт, всё зависит от того как будут развиваться события). На самом деле, США и другие "старые члены" НАТО обязательно придут поучаствовать в победе, но ни в коем случае не вступят в войну пока ситуация окончательно не прояснилась, пока чаши весов колеблются.Тем не менее, ситуация сейчас для России опасная – при самом благоприятном исходе украинского кризиса – полном разгроме Украины и ликвидации её государственности до конца текущего года, высвободить и перебросить на прибалтийское направление основную массу войск удастся не раньше конца весны. Это только по расчёту: вывод из операции, отдых и пополнение, логистика. Дополнительные трудности, а значит и задержку с новым развёртыванием может представить отсутствие достаточных жилых мощностей для размещения крупной группировки войск. Если войны нет, то армию нельзя вечно держать в окопах и палатках.То есть, до средины, а то и до конца 2026 года Россия в Прибалтике будет находиться в уязвимом положении. Правда надо понимать, что и у НАТО ресурсы не бесконечные, а потенциальные прокси – расходный материал конфликта – боятся остаться один на один с Россией. Но надо понимать и то, что нет такой войны, которую нельзя было бы спровоцировать при желании.Как сказано выше, за ситуацией в Прибалтике я наблюдаю уже больше года. Всё это время она деградирует. Рассмотрев за это время массу потенциальных вариантов развёртывания, я пришёл к выводу, что если не удастся дипломатическими средствами хотя бы оттянуть потенциальный конфликт за пределы 2027 года, когда он становится для НАТО проблематичным, у России есть всего два варианта его военного разрешения в свою пользу:1. В момент, когда становится понятно, что НАТО принято окончательно решение на войну, не дожидаясь полноценного развёртывания НАТОвских сил, нанести превентивный удар по Прибалтике, силами, имеющимися вне украинского ТВД (без полноценного развёртывания сил НАТО их должно хватить для быстрого разгрома прибалтийских армий и занятия всей территории Прибалтики). Политические и дипломатические издержки будут серьёзными, но решать стоит ли начинать ядерный конфликт придётся НАТО. Этот вариант уязвим в том смысле, что можно ошибиться с расчётом сил и средств, увязнуть в борьбе (хватит даже месяца) и дать НАТО не только повод, но и время развернуть силы для полноценной конвенционной войны.2. Второй вариант беспроигрышен, но и выигрышным его назвать трудно. О нём вчера предупредил Патрушев. Как только НАТОвские провокации перейдут в стадию прямой агрессии против территории России – нанести в ответ полномасштабный ядерный удар, не думая о последствиях и надеясь, что НАТО либо не успеет, либо не сможет полноценно ответить. Победа не гарантирована, но ниже ядерной ничьей точно не опустимся.Ну и чтобы не завершать на пессимистической ноте, прошу помнить, что возможности дипломатического решения (оттягивания) навязываемого нам прибалтийского кризиса пока не исчерпаны, о чём тоже говорит заявление Патрушева. Наконец, есть шанс, что НАТО просто не сможет собраться с силами и с духом, чтобы рискнуть прямым столкновением с Россией, хоть и через польско-прибалтийскую прокладку. Да и сами прибалты с поляками, конечно, очень хотят победить, но очень не хотят умереть. И противников войны с Россией в США и Европе довольно много, в том числе и в элитах. В общем, Западу далеко не просто развязать конфликт просто по своему хотению.И всё же гарантировать победу могут только собственные усилия, а не надежда, даже обоснованная, что у врага что-то не получится.Об особенностях украинской военной кампании - в статье Михаила Павлива "Война будущего наступила. Но это не то, о чём вы подумали"

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россия, прибалтика, калининградская область, николай патрушев, си цзиньпин, владимир путин, нато, впк, совбез, мнения