https://ukraina.ru/20250726/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-na-vsey-territorii-tambovskoy-oblasti-svodka-po-drugim-regionam-na-330-1065972202.html

Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области. Сводка по другим регионам на 3:30

Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области. Сводка по другим регионам на 3:30 - 26.07.2025 Украина.ру

Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области. Сводка по другим регионам на 3:30

Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области. Об этом в ночь на 26 июля сообщается в приложении МЧС России

2025-07-26T03:43

2025-07-26T03:43

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"Воздушная тревога" — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие!" — говорится в сообщении ведомства.К настоящему времени наибольшая активность вражеских БПЛА наблюдается в Брянской области. Опасность по БПЛА объявлена в Белгородской области, Краснодарском крае."Желтый уровень" опасности по БПЛА действует в Московской, Тульской, Волгоградской, Пензенской областях, в Мордовии, Ставропольском крае.Сообщается о пролёте украинских БПЛА в сторону Смоленской области.Ранее опасность атаки БПЛА объявлялась в Ростовской, Воронежской, Орловской, Липецкой, Брянской, Запорожской, Херсонской областях, в Краснодарском крае, ЛНР и ДНР.Также под угрозой ударов украинских БПЛА находились Крым и Севастополь. В связи с этим временно перекрывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, россия, бпла, всу, брянская область, белгородская область, краснодарский край, московская область, волгоградская область, пенза, ставропольский край, ростовская область, воронежская область, орловская область, липецк, запорожская область, херсон, лнр, днр, крым, севастополь