Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области. Сводка по другим регионам на 3:30 - 26.07.2025 Украина.ру
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области. Сводка по другим регионам на 3:30
Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области. Сводка по другим регионам на 3:30 - 26.07.2025 Украина.ру
Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области. Сводка по другим регионам на 3:30
Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области. Об этом в ночь на 26 июля сообщается в приложении МЧС России
2025-07-26T03:43
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"Воздушная тревога" — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие!" — говорится в сообщении ведомства.К настоящему времени наибольшая активность вражеских БПЛА наблюдается в Брянской области. Опасность по БПЛА объявлена в Белгородской области, Краснодарском крае."Желтый уровень" опасности по БПЛА действует в Московской, Тульской, Волгоградской, Пензенской областях, в Мордовии, Ставропольском крае.Сообщается о пролёте украинских БПЛА в сторону Смоленской области.Ранее опасность атаки БПЛА объявлялась в Ростовской, Воронежской, Орловской, Липецкой, Брянской, Запорожской, Херсонской областях, в Краснодарском крае, ЛНР и ДНР.Также под угрозой ударов украинских БПЛА находились Крым и Севастополь. В связи с этим временно перекрывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, БПЛА, ВСУ, Брянская область, Белгородская область, краснодарский край, Московская область, Волгоградская область, Пенза, Ставропольский край, Ростовская область, Воронежская область, Орловская область, Липецк, Запорожская область, Херсон, ЛНР, ДНР, Крым, Севастополь

Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области. Сводка по другим регионам на 3:30

03:43 26.07.2025 (обновлено: 03:44 26.07.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области. Об этом в ночь на 26 июля сообщается в приложении МЧС России
"Воздушная тревога" — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие!" — говорится в сообщении ведомства.
К настоящему времени наибольшая активность вражеских БПЛА наблюдается в Брянской области. Опасность по БПЛА объявлена в Белгородской области, Краснодарском крае.
"Желтый уровень" опасности по БПЛА действует в Московской, Тульской, Волгоградской, Пензенской областях, в Мордовии, Ставропольском крае.
Сообщается о пролёте украинских БПЛА в сторону Смоленской области.
Ранее опасность атаки БПЛА объявлялась в Ростовской, Воронежской, Орловской, Липецкой, Брянской, Запорожской, Херсонской областях, в Краснодарском крае, ЛНР и ДНР.
Также под угрозой ударов украинских БПЛА находились Крым и Севастополь. В связи с этим временно перекрывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту.
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