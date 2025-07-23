https://ukraina.ru/20250723/ekonomika-ukrainy-i-voyna-dolgi-po-pensiyam-massovaya-nischeta-i-peredacha-portovogo-terminala-1065789076.html

Экономика Украины и война: долги по пенсиям, массовая нищета и передача портового терминала американцам

Экономика Украины и война: долги по пенсиям, массовая нищета и передача портового терминала американцам - 23.07.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: долги по пенсиям, массовая нищета и передача портового терминала американцам

Верховный суд Украины буднично передал портовый терминал американским бизнесменам, глава налогового комитета Рады отчитался о росте уровня бедности, а пенсионный фонд признался о многомиллиардной задолженности перед пенсионерами.

2025-07-23T05:09

2025-07-23T05:09

2025-07-23T05:09

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Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Передача портового терминала американцамОфис Зеленского помог американским фондам Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners взыскать долг в размере 95 млн долларов с одесских предпринимателей. Они владели зерновым терминалом Olimpex и не выполнили свои обязательства по кредитам и продали зерно, которое должно было служить залогом. Проще говоря, владельцы терминала решили "кинуть" кредиторов на деньги. Как итог — уголовное дело и передача терминала кредиторам по решению Верховного суда.С одной стороны, история является чистым уголовным делом без какого-либо политического подтекста. С другой стороны, она прекрасно ложится в тему "минеральной сделки", которая — в силу засекречивания приложений к договору — может оказаться не только минеральной, но и инфраструктурной. Если в ближайшее время подобных новостей о передаче активов по решениям суда, аннулировании лицензий на добычу полезных ископаемых с их последующей передачей в разработку американским компаниям, станет больше, то это будет свидетельствовать в пользу комбинированного характера "ресурсной сделки".Заодно глава Администрации морских портов Украины Александр Семирга сообщил, что Украина вложит 100 млн долларов в ремонт причалов, железнодорожной инфраструктуры в портах, дорог, строений и прочих объектов на территории портов. Связано ли это с какими-либо обязательствами перед США пока не ясно.Как видно, вопросов пока больше, чем ответов, но тайное рано или поздно становится явным.Провоцирование ударов по объектам энергетикиНа минувшей неделе западные СМИ сообщали о проведенном Украиной теракте на российской газовой инфраструктуре в Ханты-Мансийском автономном округе мощностью в 2,6 млрд м3, заодно украинский ГУР заявил о масштабной хакерской атаке на сервера "Газпрома" и 400 его дочерних компаний, якобы приведшей к масштабному уничтожению данных.Россия публикации о теракте и хакерских атаках не комментировала, поэтому сложно сказать, были ли они на самом деле или речь идёт о пиаре/покушении на теракт/хакерскую атаку. А вот что достоверно зафиксировано, так это удары по объектам электроснабжения в Запорожской области, которая дважды за неделю оказывалась обесточенной.Никакого стратегического смысла в этих атаках нет, но киевская власть в этом и не нуждается — она провоцирует Россию возобновить удары по объектам украинской электроэнергетики, исходя из логики "чем хуже, тем лучше". Можно не сомневаться, что при должном упорстве от России удастся добиться реакции, страдать от чего вновь придётся обычным гражданам, а не военно-политическому руководству страны.Ужесточение режима пребывания беженцевСовет ЕС принял окончательное решение о продлении действия временной защиты для беженцев из Украины до 4 марта 2027 года, что позволяет гражданам Украины проживать, работать, учиться и получать базовую социальную помощь в Европе без получения убежища. Для миллионов уехавших в Европу граждан Украины решение евробюрократии означает возможность и дальше жить в безопасности, избегая необходимости возвращаться на Украину.Тем не менее, евробюрократы, как и анонсировалось ранее, продолжают работу над стратегией постепенного прекращения предоставления временной защиты украинцев, а в отдельных странах ЕС власти "оптимизируют" затраты на содержание украинских беженцев.Первыми по этому пути пошли в Чехии, Словакии и Венгрии, где ещё в 2023 году стали переводить беженцев в режим самоокупаемости. Теперь по этому пути идут Польша, Германия и Великобритания.С 1 ноября польские центры коллективного размещения беженцев будут принимать только представителей защищённых групп, в которые входят пенсионеры, беременные женщины и люди с инвалидностью. Это как раз те, кому ЕС будет субсидировать аренду квартир и курсы польского языка.В Великобритании рассмотрение заявок на предоставление статуса беженцев поручили ИИ, который их массово отклоняет. За последние два года только 47 украинцев получили статус беженца, а 724 получили гуманитарную защиту. Еще сотням было отказано в убежище на том основании, что они могли бы переехать в безопасные регионы Украины.В Германии планируют снизить выплаты новым беженцам с Украины с 563 до 441 евро, уравняв украинцев с беженцами из других стран.Каждый третий нищенствуетГлава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что уровень бедности на Украине с 2022 года вырос почти вдвое: с 20% до 37%. При этом размер прожиточного минимума — 3 тыс. гривен безнадёжно занижен примерно и должен быть в три раза выше.К слову, о еде: в прошлом году все продукты питания на Украине существенно подорожали: яблоки выросли в цене на 195%, капуста на 150%, морковь на 67%, яйца на 62%, а курятина на 35%. Закупочные цены на яблоки нового урожая и вовсе на 2,9 раз дороже, чем в прошлом году и доходят до 60–70 гривен, но к осени цены на яблоки снизятся.Но если сравнивать цены на продукты в 2025 году с 2022 годом, что позволяет как раз нивелировать фактор сезонности, то всё ещё печальнее. Картофель подорожал в 3,6 раза, свекла в 2,6 раза, лук в 2,2 раза. Цены на свинину и сливочное масло выросли вдвое, филе стало дороже в 1,7 раза, хлеб в полтора раза.Как итог, продуктовая корзина теперь стоит в 1,5–2 раза дороже, чем до начала боевых действий. И в отрыве от статистики теми, кто живёт за пределами Украины, эти цифры могут восприниматься спокойно. Для понимания масштабов бедствия необходимо вспомнить данные ООН за 2021 год, которая установила, что тогда 1 млн украинцев голодал, а 10 млн недоедали.Проще говоря, голод возможен не только из-за физического отсутствия еды, но и в силу её дороговизны, а несбалансированный рацион рано или поздно приведёт к возникновению дефицитных состояний и серьёзным проблемам со здоровьем, лечение которых для многих окажется недоступным в силу отсутствия денег и квалифицированных врачей. Поэтому война с Россией вносит свой вклад в смертность не только в виде погибших на поле боя, но в виде сокращения продолжительности жизни из-за экономических проблем.Пенсионная задолженность85 млрд гривен должна выплатить киевская власть украинским пенсионерам по итогам проигранных с ноября 2020 года судебных процессов. Денег на погашение всей задолженности сразу нет, но первый заместитель министра социальной политики Украины Дарина Марчак заявила, что правительство утвердило единый порядок выплат пенсий и доплат, а гасить задолженность Пенсионный Фонд Украины будет по мере поступления денег.Тем временем, благодаря главе налогового комитета Гетманцеву, стало известно, что наибольшая пенсия на Украине составляет 390 тыс. гривен и выплачивается кому-то из судей. Это в 160 раз больше минимальной пенсии (2310 гривен или 4620 рублей) и в 16 раз больше максимально разрешённой государством. Формально такая выплата украинским законодательством пенсией не является и считается денежным довольствием судьи, но по факту это пенсия. А шестеро сотрудников прокуратуры, которые на пенсию могут выйти при наличии 25 лет трудового стажа (при этом 15 лет на прокурорских должностях), стали пенсионерами, не достигнув 40 лет. К слову, почти 400 тыс. украинских пенсионеров получают пенсии размером до 3 тыс. гривен (6 тыс. рублей), а 3,7 млн человек получают от 3 до 4 тыс. гривен.Гетманцев предлагает урезать пенсии прокурорам и повысить им пенсионный возраст, но Офис Генерального прокурора подобную инициативу не поддерживает. Поэтому глава комитета констатирует, что пенсионная система Украины крайне несправедлива так как огромные пенсии избранным госслужащим оплачиваются из взносов тех, кто будет получать те самые 3–4 тыс. гривен. И в данном случае крайне сложно не согласиться с Гетманцевым.Прочие новостиФинансовая группа Euroclear, в которую входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank, в первом полугодии 2025 года получила 2,7 млрд евро от инвестирования российских активов, которые были заморожены в центральном депозитарии из-за санкций ЕС. Это на 21% меньше, чем в первом полугодии 2024 года. Сокращение доходов объясняется снижением ключевой ставки Европейским центробанком.Отставка Кабмина Дениса Шмыгаля приведёт к ряду приятных для граждан Украины последствий. Из парламента будут отозваны все законопроекты, поданные прошлым правительством, которые депутаты не успели принять в первом чтении за основу. Среди таких законопроектов создание реестра всех банковских счетов и сейфов, налог на "старые туфли", увеличение штрафов по результатам проверки финмониторингом, узаконивание введения санкций против граждан Украины. Также под "нож" пошёл законопроект о повышении выплат за рождение ребёнка с 10,3 до 50 тыс. гривен — соответствующий законопроект придётся вносить уже новому главе правительства. Вместе с этим был отменён указ минобразования №1112, в соответствии с которым дистанционные классы, в которых менее 20 учеников, должны быть закрыты, что грозило закрытием уже целым школам, особенно в прифронтовых районах.Из 1300 украинских грузовиков до 30% простаивают из-за дефицита водителей, который оценивается в 30–40 тыс. человек.За первое полугодие украинцы открыли 137 тыс. ИП и закрыли свыше 157 тыс. Сказывается ужесточение налогового бремени, а также необходимость платить налоги круглогодично даже для тех ИП, которые работают сезонно. Поэтому выгоднее закрывать ИП и открывать их при необходимости. Также стало больше ИП-однодневок, которые работают не более двух недель: в 2021 году таковых было 96, а теперь 5323. Лидеры по закрытию — ИП в сфере образования, медицины, права и бухучёта.Впервые с начала СВО в порт Черноморска (он же Ильичевск) зашёл линейный контейнеровоз.Запасы газа в украинских ПХГ к 17 июля достигли 9 млрд м3. Хранилища заполнены лишь на 29,2% от своего объёма и по сравнению с прошлым годом в них хранится на 13,9% или 1,45 млрд м3 газа меньше. Это самый низкий показатель за последние 12 лет.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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