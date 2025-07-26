https://ukraina.ru/20250726/rychagi-upravleniya-bankovoy-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-26-iyulya-1065988038.html

Рычаги управления Банковой, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 июля

Рычаги управления Банковой, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 июля - 26.07.2025 Украина.ру

Рычаги управления Банковой, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 июля

В МИД РФ прокомментировали последние события на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-07-26T13:30

2025-07-26T13:30

2025-07-26T13:32

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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура не имеют отношения к борьбе с коррупцией на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Никакого отношения к борьбе с коррупцией эти институты, прежние или новые, не имеют. Это рычаги управления Банковой, [Владимиром] Зеленским непосредственно, и отмывания тех колоссальных средств, которые поступают на Украину для того, чтобы часть из них опять возвращалась на прежние позиции, в западные же банки, фонды и так далее", — заявила Захарова журналистам.По её словам, никакой реальной борьбы с коррупцией на Украине не происходит."Никакой реальный или даже "квази", похожий, приближающийся к настоящей борьбе с коррупцией — никакой подобный процесс на Украине не происходил и не происходит", — подчеркнула Захарова.Тем временем западные СМИ сообщили о том, что связанные с властью народные депутаты Украины не хотят голосовать за возвращение полномочий НАБУ и САП, т. к. опасаются мести этих органов после того, как последние вернут свои полномочия. Как написало издание The Financial Times 70 депутатов от "Слуги народа" по этой причине не хотят поддерживать новый законопроект Зеленского.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" уточнил, что отказываются голосовать не только члены "Слуги народа"."По информации источников отказываются голосовать за возврат полномочий САП/НАБУ все депутатские группы, которые дали голоса. Сейчас депутаты понимают, что они станут крайними, их начнут первыми догонять особенно ОПЗЖ", — указывалось в публикации канала от 26 июля.По информации "Резидента", данный вопрос настолько токсичный, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак лично пытается убедить нардепов поддержать инициативу Зеленского, "но все понимают последствия".Обстрелы и налётыУтром 26 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 24 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Ростовской области, 6 – над территорией Республики Крым, 4 – над акваторией Азовского моря, 3 – над акваторией Черного моря, 2 – над территорией Орловской области, 2 – над территорией Тульской области, 1 – над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новой атаке."С 08:00 до 09:40 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: четыре – над территорией Республики Северная Осетия и два – над Московским регионом", — заявило министерство обороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 32 удара.На горловском направлении ВСУ нанесли 31 удар, на донецком направлении — 1 удар, выпустив всего 35 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 20 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каиры — 4; Каховка — 6; Малая Лепетиха — 3; Алёшки — 4; Старая Маячка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Алёшки, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны, Новая Каховка и Старая Маячка.Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев сообщил о жертвах украинских ударов за сутки."Киевский режим продолжает терроризировать мирное население Алёшек. Каждый день я нахожусь на связи с руководством Алёшковской ЦРБ, чтобы оперативно реагировать на последствия обстрелов. В результате удара БПЛА за минувшие сутки пострадали трое местных жителей Алёшек, двое из которых – сотрудники Центральной районной больницы", — отметил Георгиев.Так, пострадала женщина 1981 года рождения — сотрудница больницы, которая находилась на улице во время атаки дрона. С черепно-мозговой травмой она госпитализирована в неврологическое отделение Алёшковской ЦРБ.Ещё одна сотрудница больницы — женщина 1966 года рождения — также находилась на улице во время атаки дрона. С осколочным ранением головы её госпитализировали в хирургическое отделение Алёшковской ЦРБ.Мужчина 1974 года рождения во время одной из атак находился на улице, снаряд разорвался возле его двора. С черепно-мозговой травмой и контузией головного мозга легкой степени он госпитализирован в неврологическое отделение Алёшковской ЦРБ."Удар по мирным жителям и персоналу больницы – военное преступление. Мы делаем все необходимое для оказания помощи пострадавшим и поддержки медучреждения. Ситуация остается на моем личном контроле", — подчеркнул Георгиев.Утром 26 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Никольское, Стрелецкое и Черемошное совершены атаки 5 беспилотников, один из которых сбит. В селе Никольское повреждён частный дом."В Борисовском районе по одному беспилотнику атаковали сёла Байцуры и Грузское. В селе Грузское вследствие удара FPV-дрона по автомобилю ранен мирный житель. Мужчина продолжает лечение в городской больнице №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. Транспортное средство повреждено. В селе Байцуры повреждены 3 частных дома", — сообщил Гладков.В Валуйском муниципальном округегород Валуйки, посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Долгое, Карабаново, а также хутора Бабка и Леоновка подверглись атакам 25 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты."В посёлке Уразово в результате атаки дрона на гараж ранен мужчина. Пострадавшему оказана медицинская помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно", — рассказал губернатор.В посёлке повреждены гараж, 2 частных дома, 2 надворные постройки, 2 автомобиля и линия электропередачи, в селе Борки повреждены трактор и 2 автомобиля, в селе Долгое — ангар предприятия, в селе Двулучное — частный дом и надворная постройка, также загорелась сухая трава, возгорание которой ликвидировали жители и добровольная пожарная дружина.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дорогощь, Дунайка, Козинка, Косилово, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Вторая, Пороз и Почаево в ходе 2 обстрелов выпущено 12 боеприпасов и нанесены удары 15 беспилотников. В селе Дорогощь повреждён частный дом, в селе Мощеное — автомобиль, в селе Дунайка — 2 частных дома, в посёлке Горьковский огнём уничтожено здание предприятия. Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с беспилотников в селе Почаево загорелся гараж — возгорание ликвидировано, также повреждён частный дом. В селе Косилово повреждены 3 ангара и 5 единиц техники."В Красногвардейском районе после подворового обхода в результате падения обломков сбитых беспилотников 24 июля в хуторе Ендовицкий выявлены повреждения 13 частных домов, 2 социальных объектов и 4 транспортных средств", — указывалось в сводкеВ Краснояружском районе посёлок Степное, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье, Теребрено и хутор Высокий подверглись 9 обстрелам с применением 49 боеприпасов и атакам 15 беспилотников, один из которых сбит. Информация о последствиях уточняется.В Новооскольском муниципальном округе хутор Мирошники атакован беспилотником самолётного типа — повреждены забор домовладения и легковой автомобиль.В Ракитянском районе посёлок Ракитное и село Бобрава подверглись атакам 5 беспилотников, один из которых сбит. Обошлось без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлкам Маслова Пристань, Первомайский и Шамино, сёлам Архангельское, Белянка, Вознесеновка, Графовка, Коровино, Мешковое, Нежеголь, Новая Таволжанка, Пристень и хутору Бондаренков выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 24 беспилотников, 20 из которых подавлены и сбиты. В селе Коровино повреждён грузовой автомобиль, в селе Белянка — линия электропередачи, в селе Новая Таволжанка огнём уничтожен легковой автомобиль.Яковлевский муниципальный округ атакован одним беспилотником. Последствий нет.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О ситуации с законом о НАБУ и САП — в статье Ивана Лизана "Свинопасов и гречкосеев не спрашивали: что показал бунт Зеленского против НАБУ".

https://ukraina.ru/20250726/vs-dlya-uderzhaniya-vlasti-i-pomoschi-zapadu-glavnoe-na-utro-26-iyulya-1065980385.html

https://ukraina.ru/20250725/erdogan-zovt-putina-i-trampa-itogi-25-iyulya-1065956814.html

https://ukraina.ru/20250725/zelenskiy-reshil-ne-riskovat-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-25-iyulya-1065940668.html

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хроники, эксклюзив, мария захарова, вооруженные силы украины, набу, слуга народа, херсонская область, россия, украина, владимир зеленский