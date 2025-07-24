https://ukraina.ru/20250724/konets-palestiny-izrail-gotovit-anneksiyu-zapadnogo-berega-reki-iordan-1065874160.html

Конец Палестины? Израиль готовит аннексию Западного берега реки Иордан

Конец Палестины? Израиль готовит аннексию Западного берега реки Иордан - 24.07.2025 Украина.ру

Конец Палестины? Израиль готовит аннексию Западного берега реки Иордан

Парламент Израиля проголосовал за аннексию Западного берега реки Иордан, которая находится под контролем Палестинской национальной администрации – в соответствии с международными соглашениями, достигнутыми в 1993 году под эгидой Организации Объединенных Наций.

2025-07-24T15:43

2025-07-24T15:43

2025-07-24T15:43

эксклюзив

израиль

газа

палестина

джеффри сакс

оон

министерство здравоохранения

биньямин нетаньяху

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065881274_0:162:1280:882_1920x0_80_0_0_8a7cf9611becae8331ab528afc8e001d.jpg

В резолюции израильского кнессета утверждается, что данные территории являются "неотъемлемой частью исторической, культурной и духовной родины еврейского народа".То, что эта земля является родиной для проживающих там палестинских арабов, в принципе не интересует израильских политиков консервативного и либерального толка. Поэтому за аннексию Палестинской автономии проголосовал 71 депутат, а против высказалось только 13 израильских народных избранников.Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, должен был стать ядром палестинского арабского государства – согласно решению Совета Безопасности ООН, которое было принято ещё в далёком 1947 году. Израиль силой захватил этот регион в 1967-м, однако столкнулся с ожесточённым сопротивлением местного населения, которым руководила Организация освобождения Палестины во главе с харизматичным Ясиром Арафатом.ООП была политической организацией светского толка, которая конфликтовала с исламистами и опиралась на поддержку Советского Союза. Во второй половине восьмидесятых она противопоставила израильской оккупации стратегию интифады – "мирного восстания", когда палестинцы выходили на массовые демонстрации во всех населённых пунктах Западного берега и демонстративно отказывались повиноваться захватчикам.Израильские солдаты неоднократно открывали по ним огонь, однако волна протеста нарастала, и в итоге Тель-Авиву пришлось пойти с Арафатом на политический компромисс.Соглашения 1993 года, заключённые в норвежской столице Осло при участии израильского премьер-министра Ицхака Рабина, предоставляли оккупированным территориям частичное самоуправление под эгидой Палестинской национальной администрации. При этом израильское военное присутствие на автономных палестинских территориях по-прежнему сохранялось, а Западный берег реки Иордан постепенно огородили по периметру высокими бетонными стенами.Однако Рабин был застрелен в 1995 году израильским религиозным фанатиком, который заявил, что "защищал народ Израиля от соглашений в Осло". А Тель-Авив уже вскоре приступил к нарушению с трудом согласованных политических договорённостей с палестинцами.На землях Палестинской автономии развернулось строительство израильских поселений, в которых доминировали религиозные ортодоксы. Проживавших на этих территориях палестинцев изгнали, а их дома снесли с помощью специальных военных бульдозеров – несмотря на вялые протесты со стороны западных правозащитных организаций.В результате под контролем у палестинской администрации остались небольшие изолированные анклавы, окруженные со всех сторон израильскими силами безопасности и вооруженными до зубов поселенцами.Палестинское руководство во главе с Махмудом Аббасом отказалось от активных протестов против властей Израиля. Это кардинальным образом отличалось от ситуации в Секторе Газа, где с 2006 года у власти находилась организация ХАМАС. Однако правые израильские политики посчитали уступчивость Аббаса признаком слабости и стали призывать к официальной аннексии Западного берега реки Иордан – чтобы ликвидировать даже видимость автономии местного палестинского населения.Теперь в Тель-Авиве полагают, что для этого наконец-то наступил удобный момент. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху зависит от позиции своих ультраправых партнёров по коалиции. А они давно продвигают идею об упразднении Палестинской автономии, требуя активизировать процесс строительства новых израильских поселений на оккупированных территориях "Иудеи, Самарии и Иорданской долины".Кроме того, израильские ультраправые добиваются повторной поселенческой колонизации Газы, откуда планомерно выдавливают палестинских арабов. А ситуация в блокадном секторе продолжает оставаться в топе мировых новостей, привлекая к себе все больше внимания. Израильская армия блокирует Газу со всех сторон, под предлогом продолжающейся борьбы с ХАМАСом. Население включая больных, стариков и детей, страдает в результате этих действий от настоящего голода. Продукты питания поступают в Газу только через четыре распределительных пункта, которые находятся под контролем израильско-американской организации. Люди стоят в длинных очередях, чтобы получить в этих пунктах еду для себя и своих семей. А израильские войска подвергают очереди систематическим обстрелам – в результате чего, согласно данным ООН, всего за два месяца погибло более 900 палестинцев.21 июля израильские танки в очередной раз атаковали собравшуюся возле распределительных пунктов толпу. В ходе этого нападения было убито 38 гражданских лиц. Палестинцы поставлены перед выбором – стоять в очереди за хлебом и водой, рискуя погибнуть на месте, или страдать от недоедания – причём в последние дни эта ситуация стала особенно драматичной.Специальное агентство Организации Объединённых Наций по делам палестинских беженцев в Газе сообщает, что гуманитарная ситуация на территории сектора быстро ухудшается, а голод и жажда используются израильскими властями в качестве "оружия войны".Более ста гуманитарных организаций и правозащитных групп заявили вчера о том, что в Газе распространяется массовый голод. Министерство здравоохранения Газы констатирует: только за последние сутки от голода умерли не менее десяти человек, а директор местной больницы Мохаммед Абу Сальмия рассказал журналистам Би-би-си, что за последние трое суток от недоедания скончались более двадцати детей.Положение в Газе является настолько катастрофическим, что об этом заговорили даже в Соединённых Штатах Америки и Европейском союзе, которые всегда поддерживали израильскую политику в отношении палестинцев. "Израиль намеренно морит голодом жителей Газы. Именно морит – это не преувеличение, я говорю буквально: целенаправленное лишение населения пищи. Израиль ведёт себя как преступник, находящийся в состоянии постоянного совершения военных преступлений. Более того, я считаю, что речь идёт уже о геноциде. И всё это – без стыда, без раскаяния, без правды, без осознания того, что происходит. Это закончится лишь тогда, когда США прекратят поставки вооружений Израилю. Сам Израиль себя не остановит – в нынешнем правительстве нет ни капли самообладания. Это банда убийц", – заявил в видеокомментарии известный американский экономист Джеффри Сакс.Британская газета Daily Express поместила на обложку снимок голодающего палестинского ребёнка – хотя раньше британская пресса предпочитала оставлять гуманитарную трагедию в блокированном секторе без внимания.Однако западные лидеры по-прежнему предпочитают игнорировать происходящий в Газе кошмар. Судя по всему, они спокойно отреагируют на решение об аннексии Западного берега реки Иордан. Несмотря на то, что голосование израильского парламента обнуляет международные соглашения прежних лет, направленные на урегулирование ближневосточного кризиса.А это значит, что в обозримом будущем многострадальный регион ожидают новые потрясения.О других аспектах ближневосточной политики читайте в интервью Фархад Ибрагимов: Ближний Восток накроет хаос от Египта до Пакистана, если Трамп вступит в войну с Ираном

израиль

газа

палестина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, израиль, газа, палестина, джеффри сакс, оон, министерство здравоохранения, биньямин нетаньяху, хамас