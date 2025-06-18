https://ukraina.ru/20250618/farkhad-ibragimov-blizhniy-vostok-nakroet-khaos-ot-egipta-do-pakistana-esli-tramp-vstupit-v-voynu-s-1064011101.html

Фархад Ибрагимов: Ближний Восток накроет хаос от Египта до Пакистана, если Трамп вступит в войну с Ираном

Фархад Ибрагимов: Ближний Восток накроет хаос от Египта до Пакистана, если Трамп вступит в войну с Ираном - 18.06.2025 Украина.ру

Фархад Ибрагимов: Ближний Восток накроет хаос от Египта до Пакистана, если Трамп вступит в войну с Ираном

Сейчас повторяется история ирано-иракской войны 80-х годов, когда Ирак надеялся разгромить Иран в считанные дни. Тем более Багдаду помогали США, СССР, Европа. Застигнутый врасплох после Исламской революции Иран смог переломить хребет противнику. Война завершилась ничьей, но ее можно записать на счет Ирану, который сохранил свою территорию.

2025-06-18T19:00

2025-06-18T19:00

2025-06-18T19:09

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иран

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по Ирану и Среднему Востоку, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает с последним ультиматумом Тегерану на фоне не прекращающихся взаимных ракетных обстрелов между Ираном и Израилем. Трамп также допустил возможность нанесения удара силами США по ядерным объектам Ирана.- Фархад, хватит ли политической воли у Тегерана не согласиться с предложением Трампа о капитуляции?- Если бы не слово "капитуляция", то Иран согласился бы пойти на компромисс. Но Иран ставят в очень унизительное положение, которое подразумевает распад его политической системы. В Иране понимают, что на "капитуляции" Трамп не остановится. Вместо переговоров Трамп решил пойти ва-банк на поводу у израильских интересов, которые подразумевают уничтожение Ирана.Дело вовсе не в ядерной программе. Это лишь повод для агрессии. Разговоры о войне США и Ирана идут уже около 20 лет. Об этом заговорили после вторжения США в Ирак. Они хотят разгромить восточный мусульманский мир. Более радикальный сценарий – сделать главным доминионом в регионе Израиль. После того, как Иран откажется от мирного атома, должна прекратить существование сама Исламская республика, а затем и сам Иран должен распасться на несколько частей. Поэтому Иран будет сражаться до последнего.- Но ведь и среди американских элит нет единого мнения по поводу войны с Ираном.- Против военной кампании выступают как раз MAGA-республиканцы, понимая, что это полное безумие. А поддерживают Трампа те республиканцы, которые находились к нему в оппозиции русофобы и иранофобы. Тот же Линдси Грэм*. Такое впечатление, что они Трампа подставляют. Другие республиканцы Такер Карлсон, Тулси Габбард, Марджори Тейлор Грин понимают, что США будут воевать ради Израиля.За войну с Ираном выступает госсекретарь Марко Рубио. Он считает, что с Тегераном не очень говорить. Против выступает глава Пентагона Пит Хексет, его позиция гораздо мягче, чем у главы дипломатического ведомства.Против войны выступает Джей Ди Вэнс, вице-президент США, который понимает, что рушится вся комбинация, которая выстраивалась вокруг того, что ни одна война при Трампе не будет развязана. Выступает против войны и глава переговорной группы с Ираном Стивен Уиткофф.Иранцы готовы были идти на уступки, но начавшаяся 13 июня агрессия Израиля перечеркнула все. До сих пор иранская сторона проявляет определенную политическую мудрость и гибкость. Они демонстрируют стремление диалог с Америкой. Пока еще какие-то минимальные шансы есть. Потому что, если эта война начнется, то она повлечет за собой гибель тысяч людей, гуманитарную катастрофу, беженцев.- На уровне слухов появилась информация, что землетрясение на границе с Пакистаном было ничем иным, как подземным испытанием ядерного оружия, которое провела иранская сторона. Как вы полагаете, в силах ли Ирана создать в такой короткий срок ядерное оружие? Или гиперзвуковая ракета "Фаттах", которая сегодня упала в центре Тель-Авива, была последним аргументом Тегерана?- Я думаю, что у Ирана ядерных технологий, которые позволяют получить ядерное оружие нет. То, что произошло на границе, было скорее всего испытанием гиперзвукового оружия. Иран еще не все продемонстрировал, на что он способен.Сейчас повторяется история ирано-иракской войны 80-х годов, когда Ирак надеялся разгромить Иран в считанные дни. Тем более Багдаду помогали США, СССР, Европа. Застигнутый врасплох после Исламской революции Иран смог переломить хребет противнику. Война завершилась ничьей, но ее можно записать на счет Ирану, который сохранил свою территорию.США, конечно, не Ирак, но для полноценной войны нужна сухопутная операция. Вряд ли США на нее пойдут. Откуда они могут зайти на территорию Ирана? Турция, арабские страны и страны Закавказья не разрешат пройти через свою территорию.Иранцам нужно филигранно сыграть в эту военную кампанию, чтобы Израиль угомонился. Речь о его уничтожении не идет. Сейчас Израиль — это задира, который терроризирует соседние страны.- Иран спешно ратифицировал договор о сотрудничестве с Российской Федерацией, который был подписан еще в январе этого года. В какой мере Россия может оказывать военную помощь Исламской Республике, если конфликт будет эскалироваться дальше?- Не совсем поспешно, потому что процесс ратификации длился на протяжении трех месяцев. Ратифицировал парламент Ирана этот договор еще в апреле этого года. На подпись президенту его поставили в мае этого года. А обратно отправили этот документ в парламент для окончательного закрепления бюрократических протоколов.Но этот договор не подразумевает военно-политического взаимодействия. Там есть пункт, согласно которому Россия в случае агрессии какой-либо страны против Ирана обязуется не помогать и не поддерживать отношения с этой страной. И также наоборот. Поэтому я думаю, что на дипломатическом уровне Россия прилагает все свои усилия.Уже были соответствующие заявления МИД России. Наш президент провел телефонный разговор и с премьером Израиля, и с президентом Ирана. И подчеркну, что он осуждает действия Израиля в отношении Ирана. МИД России осудил агрессию Израиля в отношении Ирана. На площадке ООН Россия безоговорочно поддерживает Иран. И Россия здесь в данном случае может выступить в качестве реального арбитра, имеющего нормальные отношения с Израилем и стратегические отношения с Ираном.Эту мысль высказал и президент США Дональд Трамп, недавно проведя телефонный разговор с президентом России.Но все, что сейчас мы можем сделать, это призывать Израиль успокоиться. Потому что если мы призовем к этому Иран, я уверен, что Иран от ответного удара откажется. Но Иран заявляет, что единственное условие — это прекращение атак со стороны Израиля. Эту агрессию начал Израиль, он должен ее прекратить.- Трамп в спешном порядке покинул саммит G7 в Канаде, чтобы решать проблему ближневосточного конфликта, это стало болезненным ударом для Киева, как пишут СМИ. Означает ли это, что поставле6на последняя точка в поддержке Вашингтоном киевского режима?- Трамп, как человек, который любит устраивать шоу, еще к этому вопросу вернется. Его слова могут ничего не значить. Потому что не он один принимает решение. У него есть свита, которая на него влияние оказывает. А свита у него самая разнообразная.Пока Киев продолжает при поддержке Лондона и европейских столиц свою агрессию. Обратите внимание, как похожи в этом Израиль и киевский режим. Но основной фронт разворачивается на Ближнем Востоке. И Трамп, уехав с саммита G7, показал, что ему не о чем разговаривать с лидерами стран Большой семерки. И как только он уехал, моментально актуальность группы семи исчезла. То есть Трамп показал, что без США G7 и прочие другие европейские форматы – ничто. И поэтому Зеленский заистерил и уехал сразу же.- Все же насколько велика вероятность самого неблагоприятного сценария на Ближнем Востоке с вовлечением в конфликт других акторов, в том числе Китая как наиболее близкого союзника Тегерана?- Самый неблагоприятный сценарий — это прямая интервенция американских войск. Или нанесение ударов противобункерными бомбами по ядерным объектам, которые находятся под землей. Тогда на иранской ядерной программе можно будет поставить крест. Далее убийство аятоллы Хаменеи. Эту цель они уже поставили перед собой. Если в медиа эта информация циркулирует, значит, такой план уже есть.Но Хаменеи не боится смерти. Несмотря на то, что он исповедует ислам шиитского толка, для мусульман всего мира он останется жертвой Израиля. Они увидят, что Израиль, который ведет антиисламскую политику в регионе, уничтожил видного мусульманского священнослужителя.Даже если Израилю не объявят войну, ситуация для него будет крайне сложной. С несколькими мусульманскими странами отношения у Израиля сохраняются, но мусульманский арабский мир значительно больше.И если это случится, то Ближний Восток просто взорвется. Пакистан же объявил, что если Израиль ударит по территории Ирана ядерным оружием, то Пакистан ударит в ответ. Но тут подключилась и Индия, которая сказала, что она ударит по Пакистану тогда ядерным оружием, потому что Индия является сторонницей Израиля. Это будет полномасштабная военно-политическая катастрофа от Египта до Пакистана. Весь Ближний и Средний Восток погрузится в хаос.В экономическом смысле будет ослаблен Китай. У него не хватит ресурсов покупать нефть по 250-300 долларов, как некоторые прогнозируют.- А иранское общество консолидировано сейчас?- Израиль рассчитывает на то, что иранское общество устало от исламских властей. И израильская пропаганда открыто говорит, что сейчас может воспользоваться уникальным моментом расшатать Иран изнутри, чтобы страна распалась на Курдистан, Белуджистан, Азербайджан.Часть населения в Иране имеет сепаратистские взгляды. Но абсолютное большинство людей, невзирая на разное отношение к системе Исламской Республики, выступают за свою страну.*Признан в РФ террористом и экстремистомО перспективах ирано-израильского конфликта читайте в интервью Александр Зимовский: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один

https://ukraina.ru/20250618/1063996736.html

https://ukraina.ru/20250617/aleksandr-frolov-voyna-na-blizhnem-vostoke-zastavit-evropu-tyazhelo-konkurirovat-za-postavki-gaza-s-1063969906.html

https://ukraina.ru/20250618/goryachaya-noch-iran-i-tsakhal-obmenyalis-udarami-i-postami-v-sotssetyakh-tramp-dal-48-chasov--1063985801.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, иран, израиль, сша, дональд трамп, линдси грэм, такер карлсон, пентагон, рудн, украина.ру