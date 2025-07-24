Действительно ли Трамп требовал от Украины наступления на фронте — разбор политолога
© AP
© AP
Публикации The Washington Post о том, что Дональд Трамп якобы требовал от Владимира Зеленского начать масштабное наступление, не соответствуют действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
"Маловероятно. Трамп явно не видит возможности завершения конфликта через победу украинской стороны", — заявил эксперт.
По его словам, на Западе уже давно никто не рассматривает сценарий военного поражения России. "Уже никто не видит на Западе такой возможности, даже наиболее рьяные сторонники поддержки Киева в Америке и Евросоюзе", — отметил Неменский.
Сейчас западная помощь Украине направлена не на достижение победы, а на увеличение цены, которую Россия заплатит за свой успех. "Они аргументируют свою позицию необходимостью большей цены, которую должна заплатить Россия за свою победу на Украине", — пояснил политолог.
"А вопрос о победе над Россией через поддержку Украине уже никто серьезно не ставит с 2024 года", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
О том, чем рискует Трамп, оставляя нерешенным конфликт на Украине — в статье Евгении Кондаковой "Трамп нашёл способ отказаться от ультиматума в 50 дней, при помощи давления пришлось привлечь Зеленского".
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