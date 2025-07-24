Действительно ли Трамп требовал от Украины наступления на фронте — разбор политолога - 24.07.2025 Украина.ру
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Действительно ли Трамп требовал от Украины наступления на фронте — разбор политолога
Действительно ли Трамп требовал от Украины наступления на фронте — разбор политолога - 24.07.2025 Украина.ру
Действительно ли Трамп требовал от Украины наступления на фронте — разбор политолога
Публикации The Washington Post о том, что Дональд Трамп якобы требовал от Владимира Зеленского начать масштабное наступление, не соответствуют действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2025-07-24T05:20
2025-07-24T05:20
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По его словам, на Западе уже давно никто не рассматривает сценарий военного поражения России. "Уже никто не видит на Западе такой возможности, даже наиболее рьяные сторонники поддержки Киева в Америке и Евросоюзе", — отметил Неменский.Сейчас западная помощь Украине направлена не на достижение победы, а на увеличение цены, которую Россия заплатит за свой успех. "Они аргументируют свою позицию необходимостью большей цены, которую должна заплатить Россия за свою победу на Украине", — пояснил политолог."А вопрос о победе над Россией через поддержку Украине уже никто серьезно не ставит с 2024 года", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.О том, чем рискует Трамп, оставляя нерешенным конфликт на Украине — в статье Евгении Кондаковой "Трамп нашёл способ отказаться от ультиматума в 50 дней, при помощи давления пришлось привлечь Зеленского".
https://ukraina.ru/20250722/antikorruptsionnyy-front-pal-kiev-beret-nabu-pod-polnyy-kontrol-1065742640.html
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новости, украина, россия, сво, дзен новости сво, наступление, сша, дональд трамп, победа, евросоюз, главные новости
Новости, Украина, Россия, СВО, дзен новости СВО, наступление, США, Дональд Трамп, победа, Евросоюз, Главные новости

Действительно ли Трамп требовал от Украины наступления на фронте — разбор политолога

05:20 24.07.2025
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP
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Публикации The Washington Post о том, что Дональд Трамп якобы требовал от Владимира Зеленского начать масштабное наступление, не соответствуют действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
"Маловероятно. Трамп явно не видит возможности завершения конфликта через победу украинской стороны", — заявил эксперт.
По его словам, на Западе уже давно никто не рассматривает сценарий военного поражения России. "Уже никто не видит на Западе такой возможности, даже наиболее рьяные сторонники поддержки Киева в Америке и Евросоюзе", — отметил Неменский.
Сейчас западная помощь Украине направлена не на достижение победы, а на увеличение цены, которую Россия заплатит за свой успех. "Они аргументируют свою позицию необходимостью большей цены, которую должна заплатить Россия за свою победу на Украине", — пояснил политолог.
"А вопрос о победе над Россией через поддержку Украине уже никто серьезно не ставит с 2024 года", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
О том, чем рискует Трамп, оставляя нерешенным конфликт на Украине — в статье Евгении Кондаковой "Трамп нашёл способ отказаться от ультиматума в 50 дней, при помощи давления пришлось привлечь Зеленского".
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