https://ukraina.ru/20250723/politolog-nemenskiy-ataka-na-nabu--sledstvie-krizisa-mezhdu-zelenskim-i-vashingtonom-1065817661.html

Политолог Неменский: Атака на НАБУ — следствие кризиса между Зеленским и Вашингтоном

Политолог Неменский: Атака на НАБУ — следствие кризиса между Зеленским и Вашингтоном - 23.07.2025 Украина.ру

Политолог Неменский: Атака на НАБУ — следствие кризиса между Зеленским и Вашингтоном

Конфликт между Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) отражает углубляющийся кризис в отношениях Киева и Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

2025-07-23T16:41

2025-07-23T16:41

2025-07-23T16:41

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По словам эксперта, антикоррупционные структуры Украины де-факто являются инструментами внешнего управления со стороны США. "Есть основания полагать, что в Вашингтоне недовольны политикой Зеленского и хотели бы на его месте видеть другого человека", — отметил Неменский.Политолог считает, что антикоррупционные органы, управляемые из США, начали агрессивные расследования против окружения президента Украины. "Его это не устраивает, но вряд ли у него есть возможность подчинить себе эти органы", — добавил он.Скорее всего, Зеленский попытается найти компромисс, но итог зависит от позиции Вашингтона. "Все зависит от того, насколько серьезно настроены в Вашингтоне в отношении него и приближенных к нему лиц", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Неменский: Европа готовит войну с Россией, поэтому сделает все, чтобы ВСУ держали фронт" на сайте Украина.ру.О политике США на украинском направлении — в статье Евгении Кондаковой Трамп увяз в чавкающей трясине украинского конфликта: стратегия президента США рискует обострить ситуацию.

https://ukraina.ru/20250723/1065816346.html

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