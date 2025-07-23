https://ukraina.ru/20250723/politolog-nemenskiy-ataka-na-nabu--sledstvie-krizisa-mezhdu-zelenskim-i-vashingtonom-1065817661.html
Политолог Неменский: Атака на НАБУ — следствие кризиса между Зеленским и Вашингтоном
Политолог Неменский: Атака на НАБУ — следствие кризиса между Зеленским и Вашингтоном - 23.07.2025 Украина.ру
Политолог Неменский: Атака на НАБУ — следствие кризиса между Зеленским и Вашингтоном
Конфликт между Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) отражает углубляющийся кризис в отношениях Киева и Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2025-07-23T16:41
2025-07-23T16:41
2025-07-23T16:41
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По словам эксперта, антикоррупционные структуры Украины де-факто являются инструментами внешнего управления со стороны США. "Есть основания полагать, что в Вашингтоне недовольны политикой Зеленского и хотели бы на его месте видеть другого человека", — отметил Неменский.Политолог считает, что антикоррупционные органы, управляемые из США, начали агрессивные расследования против окружения президента Украины. "Его это не устраивает, но вряд ли у него есть возможность подчинить себе эти органы", — добавил он.Скорее всего, Зеленский попытается найти компромисс, но итог зависит от позиции Вашингтона. "Все зависит от того, насколько серьезно настроены в Вашингтоне в отношении него и приближенных к нему лиц", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Неменский: Европа готовит войну с Россией, поэтому сделает все, чтобы ВСУ держали фронт" на сайте Украина.ру.О политике США на украинском направлении — в статье Евгении Кондаковой Трамп увяз в чавкающей трясине украинского конфликта: стратегия президента США рискует обострить ситуацию.
https://ukraina.ru/20250723/1065816346.html
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новости, вашингтон, сша, украина, олег неменский, владимир зеленский, дональд трамп, набу, украина.ру, киевский режим, власти украины, антикоррупционеры, кризис, главные новости
Новости, Вашингтон, США, Украина, Олег Неменский, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАБУ, Украина.ру, киевский режим, власти Украины, антикоррупционеры, кризис, Главные новости
Политолог Неменский: Атака на НАБУ — следствие кризиса между Зеленским и Вашингтоном
Конфликт между Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) отражает углубляющийся кризис в отношениях Киева и Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский