https://ukraina.ru/20261024/matey-machey-sryykovskiy-khronikr-pridumavshiy-kievskuyu-rus--1083973103.html

Матей (Мачей) Срыйковский: хроникёр, придумавший "Киевскую Русь"

Матей (Мачей) Срыйковский: хроникёр, придумавший "Киевскую Русь" - 24.10.2026 Украина.ру

Матей (Мачей) Срыйковский: хроникёр, придумавший "Киевскую Русь"

21 октября 1586 года зафиксировано последнее упоминание об известном польском хронисте Мачее Стрыйковском. В его книге "Хроника польская, литовская, жемайтийская и всея Руси" впервые появился термин "Киевская Русь"

2026-10-24T08:00

2026-10-24T08:00

2026-10-24T08:00

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Мачей Стрыйковский происходил из обедневшей шляхетской семьи герба Лелива. Он родился в 1547 году в городке Стрыков (собственно, отсюда и пошёл род Стрыйковских) неподалёку от Лодзи. Его отец Якуб, вероятно, был возным (приставом) в местном суде.В 1553 году Мачея отдали на обучение в католическую школу в городке Бжезины, в 15 км от Стрыкова. Через восемь лет он окончил обучение и в течение некоторого времени находился, по его собственным словам, "среди многих известных людей". Польские историки пишут, что жил "при дворах магнатов", видимо исполняя обязанности писаря.В это время он переводил с латыни на польский "Хронику" Яна Длугоша, что было прервано поступлением на военную службу. В 1563 году Стрыйковский перебрался в Великое княжество Литовское, и почти 10 лет служил в его армии. Параллельно он собирал материалы для своих будущих произведений и посещал памятники прошлого – руины замков, курганы, поля битв. Он делал не только записи, но и зарисовки. В 1567-70 годах Стрыйковский также посещал лекции на теологическом факультете Краковской академии (ныне Ягеллонский университет), однако диплом не защищал.Всё это время он готовил книгу на латинском языке "Commentarius de rebus Litwaniensibus" ("Заметки о Литовских деяниях"), которую позже переименовал в "De Sarmatia Europaea" ("О Европейской Сарматии"). Как известно, польская шляхта, чтобы отделить себя от массы славянского населения – как польского, так и русского, – считала себя потомками древних сарматов (кочевые ираноязычные племена, населявшие степи от Южного Урала и Поволжья до Дуная примерно с IV века до н.э. до первых веков н.э.)Собранные им материалы использовал его непосредственный начальник, ротмистр Алессандро Гваньини, и издал под собственным именем книгу "Sarmatiae Europeae descriptio" ("Описание Европейской Сарматии"). Стрыйковский в поздних работах жаловался на кражу своего произведения, и даже добыл у польского короля Стефана Батория привилегию, признававшую за ним право печати и продажи книги Гваньини. Однако произведение последнего трудно считать плагиатом: он действительно использовал собранные Стрыйковским материалы, но самостоятельно упорядочил их и обогатил информацией из других источников.В армии Стрыйковский был "рыскуном" (разведчиком) и в сентябре 1568 года под командованием Витебского воеводы Станислава Паца участвовал в обороне Витебска от московских войск под командованием Ивана Шереметьева. В 1572 году Стрыйковский окончательно распрощался с воинской службой и решил посвятить себя написанию истории Речи Посполитой.Он несколько раз побывал в Люблине и Кракове, где работал в архивах, а в феврале 1574 года в Кракове стал свидетелем коронации Генриха Валуа как короля Польши, чему посвятил поэму. Также в Кракове он написал и издал генеалогическую поэму "Гонец добродетели", посвященную правителям Польши и Великого княжества Литовского.В 1574-75 годах Стрыйковский входил в состав польского посольства в Стамбуле под руководством Анджея Тарановского в качестве художника и секретаря. Считается, что он получал тайные поручения относительно сбора информации, подготовки планов и карт местности.После возвращения из Стамбула Стрыйковский переехал в Литву, где в 1575-79 годах жил под опекой князя Слуцкого Ежи Олельковича. Это время стало самым плодотворным во всём его творчестве. Именно в Слуцком замке в 1578 году Стрыйковский закончил первую версию своего главного и самого известного труда – "Хроники польской, литовской, жемайтийской и всея Руси".Этой книгой Стрыйковский пытался решить сразу две важные задачи. Во-первых – вписать историю Речи Посполитой во всемирную ("Хроника…" выделяется широтой охвата событий – от библейских времён до конца 1570-х включительно). Во-вторых – объединить два исторических мифа шляхты Речи Посполитой: упомянутый выше польский "сарматский" и литовский "римский" (о прибытии жемайтийской знати из Рима). Совмещение произошло следующим образом: по мнению автора, группа знати, которая прибыла из Рима, встретилась с местным сарматским населением и была им ассимилирована.Типичный представитель историографии XVI века, Мачей Стрыйковский широко пользовался народными сказаниями, которые стремился увязать с Библией и высказываниями авторитетных учёных древности. При написания "Хроники..." он использовал данные археологии, большое количество устных и письменных источников польского, литовского, русского, византийского, римского, западноевропейского происхождения, дополнив их собственными заключениями. Стрыйковский также был одним из первых хронистов, начавший привлекать древние памятники как серьёзный исторический источник, и с их помощью объяснить тёмные моменты истории (место битвы, к примеру).Главное внимание в "Хронике..." уделено истории Великого княжества Литовского, а события русской истории киевского периода выделены Стрыйковским в особый раздел. Своим компиляционным характером, особенностями изложения и жанровой формы "Хроника…" напоминает летописный свод, обработанный под беллетризованную историческую повесть.Книга Стрыйковского впервые была издана в 1582 году на польском языке в Кенигсберге под названием "Хроника польская, литовская, жемайтийская и всея Руси Киевской, Московской, Северской, Волынской, Подольской, Подгорской, Подляской и других. И различные военные и внутренние события в Прусских, Мазовецких, Поморских и других землях, принадлежащих к Королевству Польскому и Великому княжеству Литовскому". Произведение состояло из пяти частей: рифмованной автобиографии Стрыйковского, предисловия с обращением к шляхте, самой "Хроники..." (25 книг, разделённых на главы), списка опечаток, а также реестра собственных имён.Стрыйковский впервые использовал термин "Киевская Русь", однако не применительно к средневековому государству Рюриковичей в целом. Для хрониста это был географический термин, актуальный для современной ему эпохи. Он использовал его для обозначения конкретной территории с центром в Киеве, отделяя её от других частей бывшей Руси, например – Московской и Волынской Руси.Куда более интересным является отсутствие в заголовке "Хроники..." Стрыйковского Руси Галицкой (Червонной), хотя события на её территории описаны подробно и весьма достоверно. Польские историки считают, что всё дело в политической позиции автора. В эпоху Речи Посполитой бывшие земли Галицкой Руси достаточно давно были неотъемлемой частью польской короны – в качестве Русского воеводства с центром во Львове. Вследствие этого Стрыйковский не рассматривал их как самостоятельную политическую единицу, а воспринимал как территории, исторически интегрированные в состав Польши. Основное же внимание он уделил истории Литвы и тех русских земель, которые впоследствии перешли под контроль Литвы, а потом Польши (например, Киевщины или Волыни).В 1579 году Стрыйковский принял сан католического священника, и стал помощником епископа в Медниках (ныне городок Варняй в Литве). 21 октября 1586 года отец Мачей был назначен главой прихода в городке Юрбург (ныне Юрабаркас в Литве). К сожалению, это последнее упоминание о хронисте: книг он больше не писал, считается, что Стрыйковский умер между 1586 и 1593 годами, место смерти и могилы неизвестны.Его "Хроника..." зажила собственной жизнью, оказавшись весьма популярной не столько в Польше и Литве, сколько на землях нынешней Белоруссии и Украины. Киевский историк Алексей Толочко считал, что первый перевод "Хроники..." на русский язык, употреблявшийся на этих землях, был осуществлён в 1610-20 годах. Влияние "Хроники..." Стрыйковского заметно в Густинской летописи, "Хронографе" второй редакции (1617), "Хронике из древних летописцев" Софоновича, "Скифской истории" Лизлова, "Летописи Грабянки". Среди авторов печатных работ пользовались "Хроникой...", в частности, Мелетий Смотрицкий, Захария Копистенский, Сильвестр Косив, Симеон Полоцкий. В 1668-88 годах "Хроника..." четырежды переводилась на русский язык в Москве.Однако на протяжении столетий никто не акцентировал внимание на употреблённый Стрыйковским термин "Киевская Русь", поскольку все воспринимали его точно так же, как автор – в качестве географического понятия. Именно в этом смысле о "Киевской Руси" написал в 1837 году историк Михаил Максимович в работе "Откуда идёт Русская земля. По сказанию Несторовой повести и другим старинным писаниям русским".Уже в трудах позднейших российских историков – Николая Карамзина, Сергея Соловьёва, Василия Ключевского, – этот термин приобрёл значение того периода Древней Руси, когда её столица находилась Киеве. И лишь Михаил Грушевский в конце XIX века стал рассматривать "Киевскую Русь" исключительно как первый этап истории украинского народа и украинской государственности, а не общерусской колыбели.Общеупотребимым термин "Киевская Русь" стал только в средине XX века благодаря классическим трудам сталинского академика Бориса Рыбакова. При этом русские и советские классики отлично понимали, что речь идёт именно о научном термине, а не о самоназвании – князья в Киеве, Галиче, Владимире и Москве именовали себя исключительно русскими.В современной же Украине, особенно после 2014 года, полное название "Хроники..." на полном серьёзе считается доказательством существования Киевской Руси как государства в раннем средневековье, а Московской Руси – как совершенно нового государства с центром в Москве, которое к исторической Руси отношения не имеет. Вопрос о других частях Руси в названии книги Стрыйковского вызывает у киевских "историков" реакцию, близкую к истерии.

https://ukraina.ru/20251109/1050781378.html

https://ukraina.ru/20251128/kievskiy-aristotel-innokentiy-gizel-i-ego-sinopsis-1072060401.html

https://ukraina.ru/20240915/1057460720.html

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Олег Хавич

история, литва, польша, речь посполитая, николай карамзин, xvi век, историк, русь, хроники