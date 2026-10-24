Матей (Мачей) Срыйковский: хроникёр, придумавший "Киевскую Русь" - 24.10.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20261024/matey-machey-sryykovskiy-khronikr-pridumavshiy-kievskuyu-rus--1083973103.html
Матей (Мачей) Срыйковский: хроникёр, придумавший "Киевскую Русь"
Матей (Мачей) Срыйковский: хроникёр, придумавший "Киевскую Русь" - 24.10.2026 Украина.ру
Матей (Мачей) Срыйковский: хроникёр, придумавший "Киевскую Русь"
21 октября 1586 года зафиксировано последнее упоминание об известном польском хронисте Мачее Стрыйковском. В его книге "Хроника польская, литовская, жемайтийская и всея Руси" впервые появился термин "Киевская Русь"
2026-10-24T08:00
2026-10-24T08:00
история
история
литва
польша
речь посполитая
николай карамзин
xvi век
историк
русь
хроники
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Мачей Стрыйковский происходил из обедневшей шляхетской семьи герба Лелива. Он родился в 1547 году в городке Стрыков (собственно, отсюда и пошёл род Стрыйковских) неподалёку от Лодзи. Его отец Якуб, вероятно, был возным (приставом) в местном суде.В 1553 году Мачея отдали на обучение в католическую школу в городке Бжезины, в 15 км от Стрыкова. Через восемь лет он окончил обучение и в течение некоторого времени находился, по его собственным словам, "среди многих известных людей". Польские историки пишут, что жил "при дворах магнатов", видимо исполняя обязанности писаря.В это время он переводил с латыни на польский "Хронику" Яна Длугоша, что было прервано поступлением на военную службу. В 1563 году Стрыйковский перебрался в Великое княжество Литовское, и почти 10 лет служил в его армии. Параллельно он собирал материалы для своих будущих произведений и посещал памятники прошлого – руины замков, курганы, поля битв. Он делал не только записи, но и зарисовки. В 1567-70 годах Стрыйковский также посещал лекции на теологическом факультете Краковской академии (ныне Ягеллонский университет), однако диплом не защищал.Всё это время он готовил книгу на латинском языке "Commentarius de rebus Litwaniensibus" ("Заметки о Литовских деяниях"), которую позже переименовал в "De Sarmatia Europaea" ("О Европейской Сарматии"). Как известно, польская шляхта, чтобы отделить себя от массы славянского населения – как польского, так и русского, – считала себя потомками древних сарматов (кочевые ираноязычные племена, населявшие степи от Южного Урала и Поволжья до Дуная примерно с IV века до н.э. до первых веков н.э.)Собранные им материалы использовал его непосредственный начальник, ротмистр Алессандро Гваньини, и издал под собственным именем книгу "Sarmatiae Europeae descriptio" ("Описание Европейской Сарматии"). Стрыйковский в поздних работах жаловался на кражу своего произведения, и даже добыл у польского короля Стефана Батория привилегию, признававшую за ним право печати и продажи книги Гваньини. Однако произведение последнего трудно считать плагиатом: он действительно использовал собранные Стрыйковским материалы, но самостоятельно упорядочил их и обогатил информацией из других источников.В армии Стрыйковский был "рыскуном" (разведчиком) и в сентябре 1568 года под командованием Витебского воеводы Станислава Паца участвовал в обороне Витебска от московских войск под командованием Ивана Шереметьева. В 1572 году Стрыйковский окончательно распрощался с воинской службой и решил посвятить себя написанию истории Речи Посполитой.Он несколько раз побывал в Люблине и Кракове, где работал в архивах, а в феврале 1574 года в Кракове стал свидетелем коронации Генриха Валуа как короля Польши, чему посвятил поэму. Также в Кракове он написал и издал генеалогическую поэму "Гонец добродетели", посвященную правителям Польши и Великого княжества Литовского.В 1574-75 годах Стрыйковский входил в состав польского посольства в Стамбуле под руководством Анджея Тарановского в качестве художника и секретаря. Считается, что он получал тайные поручения относительно сбора информации, подготовки планов и карт местности.После возвращения из Стамбула Стрыйковский переехал в Литву, где в 1575-79 годах жил под опекой князя Слуцкого Ежи Олельковича. Это время стало самым плодотворным во всём его творчестве. Именно в Слуцком замке в 1578 году Стрыйковский закончил первую версию своего главного и самого известного труда – "Хроники польской, литовской, жемайтийской и всея Руси".Этой книгой Стрыйковский пытался решить сразу две важные задачи. Во-первых – вписать историю Речи Посполитой во всемирную ("Хроника…" выделяется широтой охвата событий – от библейских времён до конца 1570-х включительно). Во-вторых – объединить два исторических мифа шляхты Речи Посполитой: упомянутый выше польский "сарматский" и литовский "римский" (о прибытии жемайтийской знати из Рима). Совмещение произошло следующим образом: по мнению автора, группа знати, которая прибыла из Рима, встретилась с местным сарматским населением и была им ассимилирована.Типичный представитель историографии XVI века, Мачей Стрыйковский широко пользовался народными сказаниями, которые стремился увязать с Библией и высказываниями авторитетных учёных древности. При написания "Хроники..." он использовал данные археологии, большое количество устных и письменных источников польского, литовского, русского, византийского, римского, западноевропейского происхождения, дополнив их собственными заключениями. Стрыйковский также был одним из первых хронистов, начавший привлекать древние памятники как серьёзный исторический источник, и с их помощью объяснить тёмные моменты истории (место битвы, к примеру).Главное внимание в "Хронике..." уделено истории Великого княжества Литовского, а события русской истории киевского периода выделены Стрыйковским в особый раздел. Своим компиляционным характером, особенностями изложения и жанровой формы "Хроника…" напоминает летописный свод, обработанный под беллетризованную историческую повесть.Книга Стрыйковского впервые была издана в 1582 году на польском языке в Кенигсберге под названием "Хроника польская, литовская, жемайтийская и всея Руси Киевской, Московской, Северской, Волынской, Подольской, Подгорской, Подляской и других. И различные военные и внутренние события в Прусских, Мазовецких, Поморских и других землях, принадлежащих к Королевству Польскому и Великому княжеству Литовскому". Произведение состояло из пяти частей: рифмованной автобиографии Стрыйковского, предисловия с обращением к шляхте, самой "Хроники..." (25 книг, разделённых на главы), списка опечаток, а также реестра собственных имён.Стрыйковский впервые использовал термин "Киевская Русь", однако не применительно к средневековому государству Рюриковичей в целом. Для хрониста это был географический термин, актуальный для современной ему эпохи. Он использовал его для обозначения конкретной территории с центром в Киеве, отделяя её от других частей бывшей Руси, например – Московской и Волынской Руси.Куда более интересным является отсутствие в заголовке "Хроники..." Стрыйковского Руси Галицкой (Червонной), хотя события на её территории описаны подробно и весьма достоверно. Польские историки считают, что всё дело в политической позиции автора. В эпоху Речи Посполитой бывшие земли Галицкой Руси достаточно давно были неотъемлемой частью польской короны – в качестве Русского воеводства с центром во Львове. Вследствие этого Стрыйковский не рассматривал их как самостоятельную политическую единицу, а воспринимал как территории, исторически интегрированные в состав Польши. Основное же внимание он уделил истории Литвы и тех русских земель, которые впоследствии перешли под контроль Литвы, а потом Польши (например, Киевщины или Волыни).В 1579 году Стрыйковский принял сан католического священника, и стал помощником епископа в Медниках (ныне городок Варняй в Литве). 21 октября 1586 года отец Мачей был назначен главой прихода в городке Юрбург (ныне Юрабаркас в Литве). К сожалению, это последнее упоминание о хронисте: книг он больше не писал, считается, что Стрыйковский умер между 1586 и 1593 годами, место смерти и могилы неизвестны.Его "Хроника..." зажила собственной жизнью, оказавшись весьма популярной не столько в Польше и Литве, сколько на землях нынешней Белоруссии и Украины. Киевский историк Алексей Толочко считал, что первый перевод "Хроники..." на русский язык, употреблявшийся на этих землях, был осуществлён в 1610-20 годах. Влияние "Хроники..." Стрыйковского заметно в Густинской летописи, "Хронографе" второй редакции (1617), "Хронике из древних летописцев" Софоновича, "Скифской истории" Лизлова, "Летописи Грабянки". Среди авторов печатных работ пользовались "Хроникой...", в частности, Мелетий Смотрицкий, Захария Копистенский, Сильвестр Косив, Симеон Полоцкий. В 1668-88 годах "Хроника..." четырежды переводилась на русский язык в Москве.Однако на протяжении столетий никто не акцентировал внимание на употреблённый Стрыйковским термин "Киевская Русь", поскольку все воспринимали его точно так же, как автор – в качестве географического понятия. Именно в этом смысле о "Киевской Руси" написал в 1837 году историк Михаил Максимович в работе "Откуда идёт Русская земля. По сказанию Несторовой повести и другим старинным писаниям русским".Уже в трудах позднейших российских историков – Николая Карамзина, Сергея Соловьёва, Василия Ключевского, – этот термин приобрёл значение того периода Древней Руси, когда её столица находилась Киеве. И лишь Михаил Грушевский в конце XIX века стал рассматривать "Киевскую Русь" исключительно как первый этап истории украинского народа и украинской государственности, а не общерусской колыбели.Общеупотребимым термин "Киевская Русь" стал только в средине XX века благодаря классическим трудам сталинского академика Бориса Рыбакова. При этом русские и советские классики отлично понимали, что речь идёт именно о научном термине, а не о самоназвании – князья в Киеве, Галиче, Владимире и Москве именовали себя исключительно русскими.В современной же Украине, особенно после 2014 года, полное название "Хроники..." на полном серьёзе считается доказательством существования Киевской Руси как государства в раннем средневековье, а Московской Руси – как совершенно нового государства с центром в Москве, которое к исторической Руси отношения не имеет. Вопрос о других частях Руси в названии книги Стрыйковского вызывает у киевских "историков" реакцию, близкую к истерии.
https://ukraina.ru/20251109/1050781378.html
https://ukraina.ru/20251128/kievskiy-aristotel-innokentiy-gizel-i-ego-sinopsis-1072060401.html
https://ukraina.ru/20240915/1057460720.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, литва, польша, речь посполитая, николай карамзин, xvi век, историк, русь, хроники
История, История, Литва, Польша, Речь Посполитая, Николай Карамзин, XVI век, историк, Русь, Хроники

Матей (Мачей) Срыйковский: хроникёр, придумавший "Киевскую Русь"

08:00 24.10.2026
 
© commons.wikimedia.orgМатей Стрыйковский. Гравюра в первом издании его Хроники (Кенигсберг, 1582 год)
Матей Стрыйковский. Гравюра в первом издании его Хроники (Кенигсберг, 1582 год) - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© commons.wikimedia.org
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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21 октября 1586 года зафиксировано последнее упоминание об известном польском хронисте Мачее Стрыйковском. В его книге "Хроника польская, литовская, жемайтийская и всея Руси" впервые появился термин "Киевская Русь"
Мачей Стрыйковский происходил из обедневшей шляхетской семьи герба Лелива. Он родился в 1547 году в городке Стрыков (собственно, отсюда и пошёл род Стрыйковских) неподалёку от Лодзи. Его отец Якуб, вероятно, был возным (приставом) в местном суде.
В 1553 году Мачея отдали на обучение в католическую школу в городке Бжезины, в 15 км от Стрыкова. Через восемь лет он окончил обучение и в течение некоторого времени находился, по его собственным словам, "среди многих известных людей". Польские историки пишут, что жил "при дворах магнатов", видимо исполняя обязанности писаря.
В это время он переводил с латыни на польский "Хронику" Яна Длугоша, что было прервано поступлением на военную службу. В 1563 году Стрыйковский перебрался в Великое княжество Литовское, и почти 10 лет служил в его армии. Параллельно он собирал материалы для своих будущих произведений и посещал памятники прошлого – руины замков, курганы, поля битв. Он делал не только записи, но и зарисовки. В 1567-70 годах Стрыйковский также посещал лекции на теологическом факультете Краковской академии (ныне Ягеллонский университет), однако диплом не защищал.
Всё это время он готовил книгу на латинском языке "Commentarius de rebus Litwaniensibus" ("Заметки о Литовских деяниях"), которую позже переименовал в "De Sarmatia Europaea" ("О Европейской Сарматии"). Как известно, польская шляхта, чтобы отделить себя от массы славянского населения – как польского, так и русского, – считала себя потомками древних сарматов (кочевые ираноязычные племена, населявшие степи от Южного Урала и Поволжья до Дуная примерно с IV века до н.э. до первых веков н.э.)
Собранные им материалы использовал его непосредственный начальник, ротмистр Алессандро Гваньини, и издал под собственным именем книгу "Sarmatiae Europeae descriptio" ("Описание Европейской Сарматии"). Стрыйковский в поздних работах жаловался на кражу своего произведения, и даже добыл у польского короля Стефана Батория привилегию, признававшую за ним право печати и продажи книги Гваньини. Однако произведение последнего трудно считать плагиатом: он действительно использовал собранные Стрыйковским материалы, но самостоятельно упорядочил их и обогатил информацией из других источников.
Виктор Васнецов Нестор Летописец. Эскиз росписи пилона главного нефа Владимирского собора, 1885-93 года, ГТГ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
9 ноября 2025, 08:00История
Нестор-летописец — первый русский историк9 ноября по новому стилю Православная церковь отмечает день памяти Святого преподобного Нестора-летописца*. Нестор – одна из самых ярких личностей Древней Руси, но о нём самом мы почти ничего не знаем. Зато со школы знаем его труд – "Повесть временных лет" (ПВЛ)
В армии Стрыйковский был "рыскуном" (разведчиком) и в сентябре 1568 года под командованием Витебского воеводы Станислава Паца участвовал в обороне Витебска от московских войск под командованием Ивана Шереметьева. В 1572 году Стрыйковский окончательно распрощался с воинской службой и решил посвятить себя написанию истории Речи Посполитой.
Он несколько раз побывал в Люблине и Кракове, где работал в архивах, а в феврале 1574 года в Кракове стал свидетелем коронации Генриха Валуа как короля Польши, чему посвятил поэму. Также в Кракове он написал и издал генеалогическую поэму "Гонец добродетели", посвященную правителям Польши и Великого княжества Литовского.
В 1574-75 годах Стрыйковский входил в состав польского посольства в Стамбуле под руководством Анджея Тарановского в качестве художника и секретаря. Считается, что он получал тайные поручения относительно сбора информации, подготовки планов и карт местности.
© Фото : Открытый источникЯн Матейко. Одежда польской шляхты в XVII веке. Литография из альбома "Ubiory w Polsce 1200–1795" (Краков, 1860 год)
Ян Матейко. Одежда польской шляхты в XVII веке. Литография из альбома Ubiory w Polsce 1200–1795 (Краков, 1860 год) - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© Фото : Открытый источник
Ян Матейко. Одежда польской шляхты в XVII веке. Литография из альбома "Ubiory w Polsce 1200–1795" (Краков, 1860 год)
После возвращения из Стамбула Стрыйковский переехал в Литву, где в 1575-79 годах жил под опекой князя Слуцкого Ежи Олельковича. Это время стало самым плодотворным во всём его творчестве. Именно в Слуцком замке в 1578 году Стрыйковский закончил первую версию своего главного и самого известного труда – "Хроники польской, литовской, жемайтийской и всея Руси".
Этой книгой Стрыйковский пытался решить сразу две важные задачи. Во-первых – вписать историю Речи Посполитой во всемирную ("Хроника…" выделяется широтой охвата событий – от библейских времён до конца 1570-х включительно). Во-вторых – объединить два исторических мифа шляхты Речи Посполитой: упомянутый выше польский "сарматский" и литовский "римский" (о прибытии жемайтийской знати из Рима). Совмещение произошло следующим образом: по мнению автора, группа знати, которая прибыла из Рима, встретилась с местным сарматским населением и была им ассимилирована.
Типичный представитель историографии XVI века, Мачей Стрыйковский широко пользовался народными сказаниями, которые стремился увязать с Библией и высказываниями авторитетных учёных древности. При написания "Хроники..." он использовал данные археологии, большое количество устных и письменных источников польского, литовского, русского, византийского, римского, западноевропейского происхождения, дополнив их собственными заключениями. Стрыйковский также был одним из первых хронистов, начавший привлекать древние памятники как серьёзный исторический источник, и с их помощью объяснить тёмные моменты истории (место битвы, к примеру).
Архимандрит Иннокентий (Гизель) - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
28 ноября 2025, 16:00История
Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"Всем известно, что первое сочинение по русской истории, "Повесть временных лет", была написана в Киево-Печерской лавре. Но далеко не все помнят, что там же было написано и издано первое печатное сочинение по русской истории – "Синопсис". Его автор, архимандрит Лавры преподобный Иннокентий (Гизель), скончался 28 ноября 1683 года
Главное внимание в "Хронике..." уделено истории Великого княжества Литовского, а события русской истории киевского периода выделены Стрыйковским в особый раздел. Своим компиляционным характером, особенностями изложения и жанровой формы "Хроника…" напоминает летописный свод, обработанный под беллетризованную историческую повесть.
Книга Стрыйковского впервые была издана в 1582 году на польском языке в Кенигсберге под названием "Хроника польская, литовская, жемайтийская и всея Руси Киевской, Московской, Северской, Волынской, Подольской, Подгорской, Подляской и других. И различные военные и внутренние события в Прусских, Мазовецких, Поморских и других землях, принадлежащих к Королевству Польскому и Великому княжеству Литовскому". Произведение состояло из пяти частей: рифмованной автобиографии Стрыйковского, предисловия с обращением к шляхте, самой "Хроники..." (25 книг, разделённых на главы), списка опечаток, а также реестра собственных имён.
Стрыйковский впервые использовал термин "Киевская Русь", однако не применительно к средневековому государству Рюриковичей в целом. Для хрониста это был географический термин, актуальный для современной ему эпохи. Он использовал его для обозначения конкретной территории с центром в Киеве, отделяя её от других частей бывшей Руси, например – Московской и Волынской Руси.
© commons.wikimedia.orgЛист "Хроники..." Стрыйковского на русском языке
Лист Хроники... Стрыйковского на русском языке - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© commons.wikimedia.org
Лист "Хроники..." Стрыйковского на русском языке
Куда более интересным является отсутствие в заголовке "Хроники..." Стрыйковского Руси Галицкой (Червонной), хотя события на её территории описаны подробно и весьма достоверно. Польские историки считают, что всё дело в политической позиции автора. В эпоху Речи Посполитой бывшие земли Галицкой Руси достаточно давно были неотъемлемой частью польской короны – в качестве Русского воеводства с центром во Львове. Вследствие этого Стрыйковский не рассматривал их как самостоятельную политическую единицу, а воспринимал как территории, исторически интегрированные в состав Польши. Основное же внимание он уделил истории Литвы и тех русских земель, которые впоследствии перешли под контроль Литвы, а потом Польши (например, Киевщины или Волыни).
В 1579 году Стрыйковский принял сан католического священника, и стал помощником епископа в Медниках (ныне городок Варняй в Литве). 21 октября 1586 года отец Мачей был назначен главой прихода в городке Юрбург (ныне Юрабаркас в Литве). К сожалению, это последнее упоминание о хронисте: книг он больше не писал, считается, что Стрыйковский умер между 1586 и 1593 годами, место смерти и могилы неизвестны.
Его "Хроника..." зажила собственной жизнью, оказавшись весьма популярной не столько в Польше и Литве, сколько на землях нынешней Белоруссии и Украины. Киевский историк Алексей Толочко считал, что первый перевод "Хроники..." на русский язык, употреблявшийся на этих землях, был осуществлён в 1610-20 годах. Влияние "Хроники..." Стрыйковского заметно в Густинской летописи, "Хронографе" второй редакции (1617), "Хронике из древних летописцев" Софоновича, "Скифской истории" Лизлова, "Летописи Грабянки". Среди авторов печатных работ пользовались "Хроникой...", в частности, Мелетий Смотрицкий, Захария Копистенский, Сильвестр Косив, Симеон Полоцкий. В 1668-88 годах "Хроника..." четырежды переводилась на русский язык в Москве.
Историк Михаил Максимович - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
15 сентября 2024, 16:00История
"Крестный отец" Киевской Руси: 220 лет Михаилу МаксимовичуМихаил Александрович Максимович был одним из последних представителей поколения энциклопедистов – знаменитый ботаник, этнограф, филолог, историк, издатель и даже администратор. Причём свои лучшие профессиональные качества ему удалось проявить и в Москве, и в Киеве
Однако на протяжении столетий никто не акцентировал внимание на употреблённый Стрыйковским термин "Киевская Русь", поскольку все воспринимали его точно так же, как автор – в качестве географического понятия. Именно в этом смысле о "Киевской Руси" написал в 1837 году историк Михаил Максимович в работе "Откуда идёт Русская земля. По сказанию Несторовой повести и другим старинным писаниям русским".
Уже в трудах позднейших российских историков – Николая Карамзина, Сергея Соловьёва, Василия Ключевского, – этот термин приобрёл значение того периода Древней Руси, когда её столица находилась Киеве. И лишь Михаил Грушевский в конце XIX века стал рассматривать "Киевскую Русь" исключительно как первый этап истории украинского народа и украинской государственности, а не общерусской колыбели.
Общеупотребимым термин "Киевская Русь" стал только в средине XX века благодаря классическим трудам сталинского академика Бориса Рыбакова. При этом русские и советские классики отлично понимали, что речь идёт именно о научном термине, а не о самоназвании – князья в Киеве, Галиче, Владимире и Москве именовали себя исключительно русскими.
© Фото : Открытый источникКнига Бориса Рыбакова "Киевская Русь"
Книга Бориса Рыбакова Киевская Русь - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© Фото : Открытый источник
Книга Бориса Рыбакова "Киевская Русь"
В современной же Украине, особенно после 2014 года, полное название "Хроники..." на полном серьёзе считается доказательством существования Киевской Руси как государства в раннем средневековье, а Московской Руси – как совершенно нового государства с центром в Москве, которое к исторической Руси отношения не имеет. Вопрос о других частях Руси в названии книги Стрыйковского вызывает у киевских "историков" реакцию, близкую к истерии.
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