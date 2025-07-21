https://ukraina.ru/20250721/oleg-nemenskiy-evropa-gotovit-voynu-s-rossiey-poetomu-sdelaet-vse-chtoby-vsu-derzhali-front-1065701109.html

Олег Неменский: Европа готовит войну с Россией, поэтому сделает все, чтобы ВСУ держали фронт

Олег Неменский: Европа готовит войну с Россией, поэтому сделает все, чтобы ВСУ держали фронт - 21.07.2025 Украина.ру

Олег Неменский: Европа готовит войну с Россией, поэтому сделает все, чтобы ВСУ держали фронт

Судьба Киева во многом зависит не только от той позиции, которую занимает Вашингтон, сколько от тех процессов, которые идут в Европе. Если Европа ориентирована на развитие военного конфликта с Россией, то она сделает все возможное, чтобы украинский фронт не посыпался, а Киев не пошел на мирные переговоры до начала подготавливаемого ею конфликта.

2025-07-21T20:38

2025-07-21T20:38

2025-07-21T20:47

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киев

вашингтон

украина

владимир зеленский

дональд трамп

андрей ермак

ес

кабмин

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.Служба безопасности Украины проводит обыски и задержания детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов.По одной из версий, причиной атаки на НАБУ стало преследование детективами Бюро бывшего тогда министром национального единства Алексея Чернышова, который считается "кошельком Зеленского".- Олег Борисович, будет ли ликвидировано Бюро и как это отразится на силовом блоке Украины?- Новая кампания Зеленского против органов по борьбе с коррупцией, которые де-факто являются органами проведения внешнего управления со стороны США. Они являются результатом новой напряженности, а возможно, и серьёзного кризиса в отношениях между Киевом и Вашингтоном.Есть основания полагать, что в Вашингтоне недовольны политикой Зеленского и хотели бы на его месте видеть другого человека. Идет жесткий торг. Управляемые из Америки антикоррупционные органы начали проводить агрессивное расследование в отношении близких к Зеленскому людей. Его это не устраивает, но вряд ли у него есть возможность подчинить себе эти органы, отказаться от американского наблюдения и влияния.Скорее всего, Зеленский будет стараться выйти на какое-то компромиссное решение. Все зависит от того, насколько серьезно настроены в Вашингтоне в отношении него и приближенных к нему лиц.- Связаны ли недавние перестановки в Кабмине Украины, замена посла, главы минобороны, с попыткой наладить отношения с администрацией Трампа?- Их основная причина – усиление позиций Ермака, на которое дано добро со стороны Зеленского. В связи с этими перестановками отношения с Вашингтоном, скорее, еще более обострятся. В Вашингтоне не очень довольны Ермаком и уровнем его влияния в Киеве, а оно только усиливается.- Недавно The Washington post сообщила о том, что Трамп пытался уговорить Зеленского начать наступление, чтобы изменить ход войны. На Украине эту информацию опровергли. Мог ли Трамп действительно выдвинуть подобные требования?- Маловероятно. Трамп явно не видит возможности завершения конфликта через победу украинской стороны. Уже никто не видит на Западе такой возможности, даже наиболее рьяные сторонники поддержки Киева в Америке и Евросоюзе. Они аргументируют свою позицию необходимостью большей цены, которую должна заплатить Россия за свою победу на Украине.А вопрос о победе над Россией через поддержку Украине уже никто серьезно не ставит с 2024 года. И стремления продвинуть переговорный процесс через давление на фронте также нет.Американский интерес проявляется в том, что Вашингтон давит на Киев, чтобы пойти на реальные переговоры и уступки. А Киев хочет добиться максимально сильной для себя позиции или лучше сказать. Минимально слабой позиции для себя в случае начала таких переговоров. Для этого предпринимаются различные военные операции, вроде вторжения в Курскую область.Но это игра на усиление своих позиций в случае начала переговоров, а не выполнение прямых американских требований.- Депутаты Рады продвигают инициативу, которая должна закрыть дыру в военном бюджете на 412 млрд гривен. Предполагается взять эти деньги из столичного бюджета, направляя из него 10% на военные нужды. Насколько это обострит отношения между мэром Киева Кличко и Зеленским?- Принципиально это конфликт не обострит. Необходимость снимать с Киева дополнительные деньги на общегосударственные и военные нужды обсуждается постоянно. Да, Киев стараются трогать меньше любой области или крупного города в стране. Считается, что благополучие Киева является залогом политического спокойствия.Но потребность в новых средствах растет в связи с военной необходимостью. Тут у киевских властей нет сильных аргументов оспаривать такую политику. Несмотря на очень сложную ситуацию в стране, центральной власти удается сохранять в Киеве спокойную и во многом благополучную жизнь.- Названы предварительные даты встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. Что, помимо обменов пленными и телами погибшими, стороны могут обсуждать на этих встречах, учитывая критическую разность позиций по поводу окончания конфликта?- Переговоры могут продолжиться, но вряд ли изменится их характер. Воюющим сторонам всегда есть о чем поговорить друг с другом, но я не вижу возможности переключения Киева на мирную повестку. Для этого в Киеве не сложились условия во властных элитах, ни в общественном мнении. И в ближайшее время они не сложатся.Несмотря на все проблемы во взаимоотношениях между командами Зеленского и Трампа можно наблюдать явные успехи Киева во взаимоотношениях с США.И за Киевом стоят значительные силы поддержки со стороны европейских государств и транснациональных компаний. Поэтому я не думаю, что у Киева столь плачевная ситуация, чтобы он решился на мирные переговоры с Москвой. - То есть эти силы могут подпитывать киевский режим сколь угодно долго?- По крайней мере, еще продолжительное время. Уже не идет речь о помощи Киеву, чтобы он одерживал значимые успехи на фронте. Но этой помощи может хватать. Чтобы сдерживать наступление России, не давая фронту обрушиться.Именно этого требуют покровители Украины, выступающие за продолжение конфликта. Судьба Киева во многом зависит не только от той позиции, которую занимает Вашингтон, сколько от тех процессов, которые идут в Европе, причем не только в Евросоюзе, но и в Британии, по стратегическому выбору отношений с Россией.Если Европа ориентирована на развитие военного конфликта с Россией, то она сделает все возможное, чтобы украинский фронт не посыпался, а Киев не пошел на мирные переговоры до начала подготавливаемого Европой конфликта.Действительно мощные силы, к сожалению, держат курс на подготовку военного столкновения с Россией.О политике США на украинском направлении: Трамп увяз в чавкающей трясине украинского конфликта: стратегия президента США рискует обострить ситуацию

https://ukraina.ru/20250721/zagovor-sozrel-na-ukraine-formiruetsya-antizelenskaya-politicheskaya-koalitsiya-1065653687.html

https://ukraina.ru/20250721/1065649221.html

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Денис Рудометов

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интервью, киев, вашингтон, украина, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, ес, кабмин, the washington post