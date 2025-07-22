https://ukraina.ru/20250722/ukraintsy-ne-mogut-osoznat-chto-oni--stado-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-kontslagere-zelenskogo-1065717207.html

Украинцы не могут осознать, что они — "стадо". Украинские эксперты и политики о концлагере Зеленского

Украинцы не могут осознать, что они — "стадо". Украинские эксперты и политики о концлагере Зеленского - 22.07.2025 Украина.ру

Украинцы не могут осознать, что они — "стадо". Украинские эксперты и политики о концлагере Зеленского

Боевые действия на Украине продолжаются, люди гибнут, а Запад получает время, необходимое ему для подготовки к открытому столкновению с Россией. В том, что такая подготовка идёт, многие эксперты не сомневаются.

2025-07-22T05:13

2025-07-22T05:13

2025-07-22T05:13

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снежана егорова

татьяна монтян

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эксклюзив

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Так, живущая в Донецке украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян отметила в эфире одного из ютуб-каналов, что не стоит обращать внимания на те или иные заявления президента США Дональда Трампа, в частности, на его заявления о "приостановке" помощи Киеву."Трамп — генератор случайной болтовни. На самом деле ни на секунду никакие поставки (вооружений — Ред.) не прекращались", - заявила Монтян, добавив, что максимум, что может быть в США в связи с этим — "это регулирование перетоков баблопотоков от торговли оружием, возможно, у кого-то забрали и кому-то дали".По её словам, на фронтах ВС РФ продолжают наступать, однако темпы этого наступления пока ещё недостаточно высокие, "плюс-минус 20 кв. км. в сутки", ВСУ пятятся, но медленно, вследствие чего Запад получает время для подготовки к войне с Россией. И подготовка эта идёт за счёт жизней украинцев."Да, Орбан сказал: "Украина проиграла". И плевать им на ту Украину, Украина им выиграла кучу времени, Салорейх, вернее. А за это время они (страны коллективного Запада — Ред.) вовсю готовятся к войне", - сказала Монтян, подчеркнув, что это будет уже непосредственное столкновение Запада с РФ, которое произойдет "после того как Салорейх падёт — и плевать им на тот Салорейх...".По мнению эксперта, киевский режим изначально рассматривался Западом как "FPV-дрон, который убьётся об Россию, нанеся России максимальный ущерб".При этом на Западе не скрывают, что Украина используется как полигон для испытания систем вооружений и для отработки методов ведения современной войны в самых разных сферах.Сами же украинцы до сих пор не могут в полной мере осознать, что они во всей этой истории играют роль "индейцев", со всеми вытекающими печальными последствиями, считает покинувшая страну украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова. Об этом она сказала в интервью журналисту Александру Шелесту*.По её словам, перестановки во власти и многие прочие действия производятся лишь для того, чтобы отвлечь внимание народа от "генеральной линии"."А генеральная линия, не забываем, это украденная у украинского народа страна и замещение населения — с украинского белого славянского православного населения на всевозможные другие генетические коктейли, которым будут выдаваться паспорта. У других паспорта будут забираться...", - сказала Егорова.Она напомнила, что одновременно Верховная Рада принимает законы "по уничтожению Православия, по уничтожению церквей, по уничтожению образования, по уничтожению русского языка, по уничтожению связей с центром Русского мира — с Москвой, и наоборот, ещё и установлению вот таких вот агрессивных отношений на века, это всё фиксируется в документах".Егорова подчеркнула, что украинский народ может и не замечать этих процессов, поскольку внимание людей сосредоточено на задачах элементарного выживания. Кроме того, их постоянно и системно отвлекают от действительно серьезных проблем всяческими инфоповодами.Между тем, продолжила она, проблема в том, что миром - и Украиной в том числе - "управляют психопаты под предводительством букингемских крыс, которые испокон веков всегда были пиратами, у них всегда были технологии — как прийти на чужую землю и завоевать её".Эти технологии сначала отрабатывались на примитивных племенах, которые планомерно стравливали друг с другом, находя предателей внутри этих племён. затем этот опыт был масштабирован, всё это давно и много раз подробно описано и доказано, отметила Егорова."Собственно, мы сейчас это всё и переживаем, украинцы всё никак не могут осознать, что они - "индейцы", - добавила она, напомнив, что настоящие индейцы когда-то "жили десятками миллионов на своих континентах, а теперь их вообще - ищи-свищи, от них остались только ловцы снов и красивые шапки из перьев".По мнению украинской журналистки, сейчас с украинцами всё происходит именно по этому сценарию. Украина — это уже сейчас ограждённая территория, где местное население запугано телевизором, запугано генераторами страха — и в результате граждане "сами построили вокруг себя все эти стены, закрылись на все ключи… для того, чтобы их планомерно вырезали, уничтожали, разрушали связи, разрушали семьи, чтобы не рождались дети, а те, которые рождаются — становились послушными рабами".При этом Зеленский выполняет функции коменданта этого уже функционирующего концлагеря, с которым его ничего не связывает, все его капиталы находятся в Лондоне, подчеркнула Егорова. По её словам, ситуация на Украине сейчас такова, что "стадо покорно склонило головы", о чём свидетельствует, например, распространившееся в сети видео со сценой избиения молодой женщины в киевском метро - её заподозрили в том, что она будто бы "за Россию".В заполненном вагоне никто за женщину не заступился. Что ж, это и есть "европейская Украина", с сарказмом прокомментировал ситуацию покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, разместивший в своем канале видеозапись инцидента.А Егорова сделала такой вывод: "Киев перестал быть цивилизованным городом, это конченный хутор", где хозяйничает "рагульё, которое скатилось с гор, которое книжек не читало...". Сейчас эти "горцы" (и не только они) просто выполняют функции полицаев в концлагере. Но они не понимают, что скоро придёт и их очередь умирать.Война продолжается на фронте, война разгорается и внутри страны. Единый телемарафон успокаивает граждан обещаниями скорых побед. Но, что касается истинных масштабов потерь, то даже французское издание Le Monde пишет, что на кладбищах по всей Украине не хватает участков для новых могил.Если конфликт будет разворачиваться по планам Запада, то земли для могил не будет хватать не только на Украине, но и в Европе… И не только там.Не пора ли одуматься и остановиться?* Признан в РФ иноагентомПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в статье Натальи Мареевой "Европа готовится к большой войне. Политики и эксперты обсуждают, как Запад приближает крах Украины"

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Сергей Зуев

украина, запад, россия, снежана егорова, татьяна монтян, дональд трамп, вооруженные силы украины, верховная рада, эксклюзив