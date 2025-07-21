https://ukraina.ru/20250721/ostanovyat-pokrovsk--rukhnut-sumy-voennyy-istorik-rasskazal-o-bezvykhodnoy-situatsii-ukrainskoy-armii-1065603082.html

"Остановят Покровск – рухнут Сумы": военный историк рассказал о безвыходной ситуации украинской армии

"Остановят Покровск – рухнут Сумы": военный историк рассказал о безвыходной ситуации украинской армии - 21.07.2025 Украина.ру

"Остановят Покровск – рухнут Сумы": военный историк рассказал о безвыходной ситуации украинской армии

Украинская армия оказалась в стратегической ловушке, где попытки закрыть одну брешь на фронте неизбежно открывают другую. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин

2025-07-21T06:00

2025-07-21T06:00

2025-07-21T06:00

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сумы

киев

евгений норин

украина.ру

вооруженные силы украины

покровск/красноармейск

орехов

всу

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Эксперт описал текущую ситуацию как цепь взаимосвязанных кризисов. "У Украины серьезный кризис под Покровском (Красноармейск. — Ред.). Причем множество кризисов по всему фронту у противника происходит по принципу "хвост вытащил – нос увяз"", — отметил Норин.По его словам, любые попытки стабилизировать фронт ведут к новым проблемам. "Они [гипотетически] могут остановить наше наступление под Покровском, но тогда у них обвалятся Сумы. А если они закроют и Покровск, и Сумы, то тогда у них обвалятся Купянск и Орехов", — пояснил он.При этом ресурсы для парирования угроз у Киева ограничены. "Пик западных поставок вооружений уже пройден. Западники уже передали Украине все, что могли передать без ущерба для себя", — подчеркнул журналист.Норин обратил внимание на временной фактор: "Да, через какое-то время американский и европейский ВПК могут раскрутиться, но это произойдет не завтра. То есть у нас есть окно возможностей, которое мы можем использовать". Это означает, что российские войска имеют шанс добиться перелома до того, как Запад восстановит свои производственные мощности.Полный текст интервью — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.О реальных потерях ВСУ — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250720/1065529785.html

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киев

покровск/красноармейск

орехов

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