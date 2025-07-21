"Остановят Покровск – рухнут Сумы": военный историк рассказал о безвыходной ситуации украинской армии - 21.07.2025 Украина.ру
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"Остановят Покровск – рухнут Сумы": военный историк рассказал о безвыходной ситуации украинской армии
"Остановят Покровск – рухнут Сумы": военный историк рассказал о безвыходной ситуации украинской армии - 21.07.2025 Украина.ру
"Остановят Покровск – рухнут Сумы": военный историк рассказал о безвыходной ситуации украинской армии
Украинская армия оказалась в стратегической ловушке, где попытки закрыть одну брешь на фронте неизбежно открывают другую. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин
2025-07-21T06:00
2025-07-21T06:00
новости
украина
сумы
киев
евгений норин
украина.ру
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
орехов
всу
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Эксперт описал текущую ситуацию как цепь взаимосвязанных кризисов. "У Украины серьезный кризис под Покровском (Красноармейск. — Ред.). Причем множество кризисов по всему фронту у противника происходит по принципу "хвост вытащил – нос увяз"", — отметил Норин.По его словам, любые попытки стабилизировать фронт ведут к новым проблемам. "Они [гипотетически] могут остановить наше наступление под Покровском, но тогда у них обвалятся Сумы. А если они закроют и Покровск, и Сумы, то тогда у них обвалятся Купянск и Орехов", — пояснил он.При этом ресурсы для парирования угроз у Киева ограничены. "Пик западных поставок вооружений уже пройден. Западники уже передали Украине все, что могли передать без ущерба для себя", — подчеркнул журналист.Норин обратил внимание на временной фактор: "Да, через какое-то время американский и европейский ВПК могут раскрутиться, но это произойдет не завтра. То есть у нас есть окно возможностей, которое мы можем использовать". Это означает, что российские войска имеют шанс добиться перелома до того, как Запад восстановит свои производственные мощности.Полный текст интервью — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.О реальных потерях ВСУ — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250720/1065529785.html
украина
сумы
киев
покровск/красноармейск
орехов
наступление на сумы
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новости, украина, сумы, киев, евгений норин, украина.ру, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, орехов, всу, оружие, кризис, наступление, наступление на сумы, наступление вс рф, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво россия, спецоперация, главные новости, аналитика, украина аналитика, военный эксперт, эксперты
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"Остановят Покровск – рухнут Сумы": военный историк рассказал о безвыходной ситуации украинской армии

06:00 21.07.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Украинская армия оказалась в стратегической ловушке, где попытки закрыть одну брешь на фронте неизбежно открывают другую. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин
Эксперт описал текущую ситуацию как цепь взаимосвязанных кризисов. "У Украины серьезный кризис под Покровском (Красноармейск. — Ред.). Причем множество кризисов по всему фронту у противника происходит по принципу "хвост вытащил – нос увяз"", — отметил Норин.
По его словам, любые попытки стабилизировать фронт ведут к новым проблемам. "Они [гипотетически] могут остановить наше наступление под Покровском, но тогда у них обвалятся Сумы. А если они закроют и Покровск, и Сумы, то тогда у них обвалятся Купянск и Орехов", — пояснил он.
При этом ресурсы для парирования угроз у Киева ограничены. "Пик западных поставок вооружений уже пройден. Западники уже передали Украине все, что могли передать без ущерба для себя", — подчеркнул журналист.
Норин обратил внимание на временной фактор: "Да, через какое-то время американский и европейский ВПК могут раскрутиться, но это произойдет не завтра. То есть у нас есть окно возможностей, которое мы можем использовать".
Это означает, что российские войска имеют шанс добиться перелома до того, как Запад восстановит свои производственные мощности.
Полный текст интервью — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.
О реальных потерях ВСУ — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ на сайте Украина.ру.
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