"Остановят Покровск – рухнут Сумы": военный историк рассказал о безвыходной ситуации украинской армии
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Украинская армия оказалась в стратегической ловушке, где попытки закрыть одну брешь на фронте неизбежно открывают другую. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин
Эксперт описал текущую ситуацию как цепь взаимосвязанных кризисов. "У Украины серьезный кризис под Покровском (Красноармейск. — Ред.). Причем множество кризисов по всему фронту у противника происходит по принципу "хвост вытащил – нос увяз"", — отметил Норин.
По его словам, любые попытки стабилизировать фронт ведут к новым проблемам. "Они [гипотетически] могут остановить наше наступление под Покровском, но тогда у них обвалятся Сумы. А если они закроют и Покровск, и Сумы, то тогда у них обвалятся Купянск и Орехов", — пояснил он.
При этом ресурсы для парирования угроз у Киева ограничены. "Пик западных поставок вооружений уже пройден. Западники уже передали Украине все, что могли передать без ущерба для себя", — подчеркнул журналист.
Норин обратил внимание на временной фактор: "Да, через какое-то время американский и европейский ВПК могут раскрутиться, но это произойдет не завтра. То есть у нас есть окно возможностей, которое мы можем использовать".
Это означает, что российские войска имеют шанс добиться перелома до того, как Запад восстановит свои производственные мощности.
Полный текст интервью — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.
О реальных потерях ВСУ — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ на сайте Украина.ру.
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