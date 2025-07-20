https://ukraina.ru/20250720/vladimir-videmann-pryamo-na-nashikh-glazakh-razvorachivaetsya-neveroyatnyy-kasting-za-rol-tsarya-gory--1065591766.html

Владимир Видеманн: Прямо на наших глазах разворачивается невероятный кастинг на роль "царя горы"

Владимир Видеманн: Прямо на наших глазах разворачивается невероятный кастинг на роль "царя горы" - 20.07.2025 Украина.ру

Владимир Видеманн: Прямо на наших глазах разворачивается невероятный кастинг на роль "царя горы"

Один из главных вопросов, который мало обсуждается впрямую, но подспудно присутствует в политическом анализе - роль личности в современной политике, которая определяет и экономику и, в конечном счете, исторический процесс и иные функции общества

2025-07-20T16:23

2025-07-20T16:23

2025-07-20T23:13

украина

европа

россия

иосиф сталин

владимир зеленский

карл маркс

коммунистическая партия

кпсс

нато

трамп и зеленский

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О том, какова роль личности в политике и что определяет ее, личности, конечный выбор, об ответственности такого выбора, будь то. Сталин или Зеленский, Черчилль или артист Ефремов - беседа шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова с философом, политологом Владимиром Видеманном.- Владимир, известна идея Плеханова о том, что "личность, – как сказано в одной из монографий, посвященных этому вопросу, – может лишь наложить индивидуальный отпечаток на неизбежный ход событий, ускорить или замедлить реализацию исторического закона, но не в состоянии ни при каких обстоятельствах изменить запрограммированный ход истории. И если бы не было одной личности, то ее непременно бы заменила другая, которая выполнила бы ровно ту же историческую роль". Вместе с тем, мы видим, как в современной, или как ее называют постмодернистской реальности меняется роль личности. Скажем, при Байдене усиливались именно антироссийские настроения в американском обществе и в Европе в целом. Но стоило смениться президенту в США и уже при Трампе эти тенденции ослабевают и нарастают другие – скорее прагматичные в отношении и Европы, и Украины (как пример). Так что же, во время интернета, ИИ, когда информацию и ее распространение почти невозможно контролировать с точки зрения режима, роль личности меняется? Или это все наносное? И личность не играет столь существенного значения в политике, которая определяет остальные процессы – экономические, исторические и т.д.- С моей точки зрения на разных этапах исторического развития общества в нем доминируют разные типы личности. Некоторые антропологи считают, что в древности, у архаичных людей, диверсификация психологических типов на доминирующих и подчиненных была выше, чем у современных. К примеру, суггестивная власть шамана над племенем или фараона над поддаными была несравнимо выше уровня психологического влияния лидера демократического государства над гражданами.В современном социуме, по умолчанию, исповедуется модель "психического равноправия", отсюда – свобода смены элиты, ибо ни у кого не может быть каких-то исключительных способностей повелевать другими. Но еще 100 лет назад, не говоря о временах средневековья, люди разделялись по сословным достоинствам, когда низшие должны не просто физически, но и морально подчиняться высшим. Это есть особая форма социального гипноза, внушения, непосредственно действующая на психику.Эта установка даже сегодня может быть заметна в сравнении демократических режимов "психического равноправия" и авторитарных, где автократ (монарх, вождь, кормчий) и его окружение выступают в роли элиты, аристократии, обладающих не просто властью, но и навыками психического принуждения подданных к исполнению воли вышестоящих.Модель Плеханова исходит из марксистского понимания истории, где фактор психической силы, или интердикции (моральное принуждение к исполнению), выносится за скобки ради научной модели объективных процессов истории, лишенных всякого субъективизма. Т.е. для Плеханова и сторонников аналогичной модели колесо истории движется подобно колесу телеги, по объективно проложенной трассе, и в этом смысле всякая историческая личность – это просто некая игра воображения в сознании не овладевших азами исторического материализма обывателей. Отсюда, презумпция отсутствия великих личностей при коммунизме, где "психическое равенство" достигает своего максимума как онтологическое равенство свободного человека. Поэтому коммунистическое общество не нуждается в государстве как иерархической системе авторитетов, обличенных политическими и управленческими полномочиями.Такая модель всеобщего равенства является продуктом идеологии модерна, причем не только в коммунистическом, но и либеральном формате. Права человека и гражданина, права трудящихся и даже работников обслуживающего сектора предполагают моральное равенство банкира и сапожника, первой леди государства и прачки. Этот регламент является психологически доминирующим в западных демократиях, особенно в странах протестантской культуры, где авторитет клириков и самого папы римского тоже был поставлен под сомнение уже в эпоху реформации и буржуазных революций.Поэтому всякое появление на Западе "мистического вождя", готового силой личной харизмы изменить ход истории, воспринимается широкой общественностью как нонсенс. Отсюда – озабоченность риторикой Трампа и широкий консенсус по поводу его невменяемости. И даже люди, присягнувшие ему из каких-то своих соображений, остаются внутренне автономными личностями, будучи, в крайнем случае, приспособленцами, но никак не загипнотизированными кроликами.Иное дело – Восток. Тут суггестивное влияние авторитета, намного сильнее, и даже президенты формально демократических государств могут сохранять полномочия монархов, в том числе – наследственных. Соответственно ведет себя и окружающая их камарилья, всячески подчеркивая свою сословную роль через демонстративное статусное потребление.Сегодня, в эпоху ИИ, мы переживаем парадоксальный процесс. С одной стороны, мы видим беспрецедентный рост состояний и появление класса сверхбогатых олигархов, способных скупать не только бизнесы, но и целые страны, вместе с их правящим классом. Казалось бы, вот они, боги арены! Но при этом их власть над собственными активами зависит не столько от их личной воли, сколько от расторопности работающих на аутсорсе бухгалтеров, и все больше – от цифровых алгоритмов, которые прописаны программистами и математиками, понимающими во всей этой машинерии намного больше, чем сами держатели капиталов.- К современным вождям и политикам мы еще вернемся. А мне бы все-таки хотелось до конца понять вашу мысль относительно так называемого вами "мистического вождя". Вы отрицаете их наличие, как я понимаю, считая, что в индустриальном обществе существует некая форма "психического равенства" банкира и кухарки. Но возьмем совсем недавние по масштабам истории события. До сих пор остается загадочной фигура Сталина. Он не был даже формально главой государства. И даже не был генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза. По воспоминаниям его современников, от него осталась только одна шинель, заношенная и старая. Вообще никакой собственности, счетов в банке и тем более на Западе у него не было. Все его наследники стали никем. Старший сын погиб в немецком концлагере, по некоторым данным это было самоубийство, дочь после его смерти сбежала из Советской России и умерла недавно в США в нищете и забвении. Второй сын, Василий, спился, сидел в советском лагере, куда его отправили бывший коллеги Сталина и умер в Казани тоже в безвестности. И, кстати, ему запретили носить фамилию "Сталин"... То есть никаким монархом, хотя огромной страной он правил 30 лет, он не был – не оставил ни наследства, ни наследников. И при этом его влияние на события в мире было огромным, что даже признавали его враги, не только друзья. Черчилль вспоминал, что на Ялтинской конференции он решил не вставать в присутствии Сталина, но когда тот вошел в комнату какая-то сила заставила его подняться со стула и приветствовать его стоя. И при этом сам Сталин был окружен интриганами, хищниками, которые были его коллегами, но которые при этом ради власти были готовы на все, что и проявилось после его смерти, когда они создавали группы, распадались на фракции, убивали друг друга (например, Берию – первого) и так далее. Но при нем, при его власти даже помыслить об этом не могли. Я вспоминаю в связи с этим одного своего польского коллегу, семья которого после войны сильно пострадала от сталинских репрессий. Он рассказывал, что был мальчиком, когда умер Сталин и, узнав о смерти вождя в Советском Союзе, он плакал, а когда вышел на улицу, он обнаружил, что сотни людей вокруг, в Варшаве, плакали. Это был 1953-год. Всего лишь 8 лет прошло после окончания Второй мировой воны. И когда я спросил его, почему вы плакали, его ответ был потрясающим: как и все остальные я плакал, потому что мы вдруг осознали, что потеряли будущее. Мы просто не знали, сказал он мне, как жить без Сталина дальше. И еще раз подчеркиваю, его семья пострадала в годы сталинских репрессий, и он был поляком, жил в Варшаве, а не в СССР. Моё личное отношение к Сталину – резко негативное и тоже по личным причинам, мой дед, в честь которого я ношу свое имя, был расстрелян в Одессе в 1938 году по совершенно надуманному предлогу, я читал его дело – там нет ничего, кроме самооговора. Он подтвердил, что якобы готовил покушение на Сталина, которого никогда в жизни не видел (коме как на портретах в кабинетах обкома) и даже не имел возможности к нему приблизиться на пушечный выстрел, хотя был заведующим отделом пропаганды и агитации Одесского обкома КПСС. И все же, была какая-то магия в его личности, заставлявшая людей подчиняться ему, и тех коммунистических хищников, которые были рядом, и его врагов, таких как Черчилль, и даже маленького польского мальчишку на улице в Варшаве. Что же это такое было? И что это за феномен личности, разгадать до конца которую мы не можем до сегодняшнего дня?- Вспомним, что до Первой мировой войны вся Европа, за исключением Франции и Швейцарии, управлялась монархами. И даже после падения Германской, Австрийской и Российской империй ментальность большей части европейского населения оставалась заточенной на автократические модели управления. Достаточно вспомнить, какие там политические режимы были у власти до конца Второй мировой войны. Что касается России, то тот же Маркс писал в статье "Восточная война" (1854):"Россия — оплот мировой реакции и угроза свободному человечеству, является единственной причиной существования милитаризма в Европе… Россия — последний резерв и становой хребет объединённого деспотизма в Европе, и все враги коммунистической революции сконцентрированы в России".Не удивительно, что здесь не прижились идеалы прозападных интеллигентов типа Ленина, Троцкого или Бухарина, даже при всей их спорности. А вот Сталин был понятен, как и выстраиваемая им вертикаль административно-командной системы: никакой самодеятельности, все четко по канону. Была ли система сталинизма эффективной? В краткосрочной перспективе, в условиях мобилизационной экономики – была. Так же как эффективным, до поры до времени, был Третий рейх. Но если Германия потерпела военное поражение, то СССР развалился сам. А если его развалили недруги, то как они смогли оказаться во власти в такой передовой стране?Сталин, безусловно, воспринимался широкими народными массами, вчерашними крестьянами, как "мистический вождь", от которого зависят судьбы всего человечества. Думаю, что примерно так же воспринимают своего вождя жители Северной Кореи. Кроме того, человек харизмы обладает повышенным суггестивным влиянием на массы. Часто такая харизма сопровождает талантливых артистов и ораторов. Она же присуще верховным жрецам, типа папы римского или далай-ламы, а также иным персонам, вокруг которых выстраивается культ исключительности. Тут могут быть и врожденные таланты, и ловкие имитаторы. История знает разные типы.Вот что о феномене авторитета пишет советский историк Борис Поршнев в статье "Контрсугестия и история" (1971):"Авторитет правителя, лидера, вождя, старейшего, органов власти, правящих групп и классов на протяжении тысячелетий человеческой истории есть блокада несогласия, блокада непослушания, блокада непокорности. Этот авторитет поддерживался и насилием, и верой. Власть, с одной стороны, олицетворяла данное "мы", с другой стороны, противостояла ему как недосягаемая и тем более неоспоримая, чем более она была несменяемой. Авторитет был окружен не только силой оружия, но святостью и священностью: все, что относится к нему, расположено в координатах веры, доверия, исключенного недоверия".То, что Черчилль вскочил при появлении Сталина, представляет собой эффект, в чем-то близкий мурмурации, когда вся стая птиц в одно мгновение, не сговариваясь, меняет траекторию полета. Причем исследования показали, что птицы в центре стаи оказывают большее влияние на направление движения, чем те, кто на периферии. Но как это конкретно работает наука пока не выяснила.Что касается варшавского мальчика, то его пример показывает, как работает идеологическая магия (как тонкая форма суггестии) в целом, в обход личной воле. Тут, видимо, тоже работает какая-то "мурмурация". Альтернативой может быть реальный статус Сталина как супер-мага. Причем, скорее черного, чем белого.- С тем, что вы говорите, трудно спорить и трудно согласиться. Потому что вы сами говорите о магии, о непознанном и непонятном науке. Очевидно, что говоря о Сталине, даже сегодня, более 70 лет спустя мы все-таки вступаем в зону непонятного и непознаваемого. Если варшавский мальчик был подвержен идеологической магии, то мы уже точно можем сказать, что такая магия вряд ли могла действовать на его окружение, а оно тоже было, если так можно выразится, подавлено им, хотя сами они и создавали, следуя вашей логике, эту самую магию идеологии, то есть знали ей цену и ее природу, как минимум. Но у нас есть примеры и более близкие. Которые, как мне кажется живут без всякой магии. И оказываются в самом сгустке исторических событий и удивительным образом подчиняют себе и людей, и близкое окружение. И магией это никак не объясняется. О чем я? В отличие от многих моих коллег, я не считаю Владимира Зеленского клоуном, марионеткой и проч. Смотрите, он, с моей точки зрения, воплощение зла, да, он манипулирует массами, постоянно вбрасывая какие-то фантастические идеи. Он, как и его окружение продуцирует чудовищные фейки, как, например, это произошло с Бучей. И при этом он нелегитимен, о чем все знают, в том числе и на Украине. Но ведь при этом он смог подчинить себя сотни, тысячи людей, которые зная его "просроченность", как у нас говорят об истекшем сроке его президентства, тем не менее ему подчиняются. То есть он смог не просто создать систему, заточенную под него, но и подчинить себе спецслужбы, армию, политическую систему. Для нас он - враг, но это сильный враг, и вовсе не клоун. В этом я полностью согласен с нашим главным редактором Искандером Хисамовым. Говоря о нем, как о клоуне, мы тем самым вольно или невольно скрываем силу его личности. Да, он - зло, даже я бы сказал инфернальное зло, но это - мощное зло. Да, он клятвоотступник, потому что когда-то поклялся прекратить войну на Донбассе, но сделал все наоборот. Для того, чтобы не было российско-украинского военного конфликта, ему было достаточно, имея конституционное большинство в парламенте, просто отказаться от статьи в конституции, которой его предшественниками закреплена цель - вступление Украины в НАТО, что было абсолютно не приемлемо для России. Но вместо этого перед самой войной Зеленский потребовал на Мюнхенской конференции от Запада предоставление его стране ядерного оружия. В самой Украине многие понимают, что все эти действия привели к войне, к смерти тысяч людей. И все равно, несмотря на "просроченность", несмотря на все эти очевидные лживые обещания, которые никогда не выполняются, он остается у власти, он держит власть в своих руках, он находит поддержку у "прохаванных" европейских политиков, которые, как им кажется, используют его, а на самом деле он использует их. Значит в этой личности есть какой-то секрет, какая-то непонятная тайная сила? Но какая?- Сначала о Сталине. Но ведь окружение мальчика плакало! С чего бы это? С моей точки зрения, это было проявление массовой истерики на почве неожиданного избавления от стресса. Мальчик плакал по наивности, считывая идеологическую суггестию буквально, а взрослые рыдали вряд ли от большой любви к Сталину. Что касается Зеленского, то я не стал бы романтически демонизировать его образ. Да, он клоун, он артист, и при этом – тонкий артист. Вы не смотрели американский фильм "Джокер"? Это, конечно, не "Квартал-95", а отдельное кино про комика-неудачника, становящегося во главе восстания масс против несправедливого мира. Но дело в том, что этот фильм стал на Западе настоящим хитом, и Зеленский, по своему архетипу, в глазах западной аудитории вполне себе такой джокер, восставший против "московской системы" или "вечной орды". Вспомним Маркса, писавшего в "Тайной дипломатической истории XVIII века":"Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Даже после своего освобождения она продолжала играть роль раба, ставшего господином".Зеленский, сам того изначально не желая, стал центром сборки всей брюссельской политики, включая ее финансовые многоходовки. И поэтому просто так ему никто покинуть свой пост не даст. Не думаю, что он лично очень радуется этой роли, понимая, с чем она связана. Но отступать уже некуда, и он, возможно, пошел ва-банк. И да, СМИ его превратили в харизматичного лидера, а он, как тонкий артист, талантливо подыграл. Одна сцена в Овальном кабинете чего стоит! Щелкнуть Трампа и весь его кабинет по носу – это даже Илону Маску не под силу!Но я не думаю, что Зеленский сам прописывает сценарии. Помните, что сказал российский артист Михаил Ефремов (тот самый, который попал под "веществами" в аварию), отвечая на вопрос журналиста о своей демонстративной оппозиционности Кремлю? "Я артист, мне что напишут – то я и читаю". На мой взгляд, переводить все стрелки на Зеленского – значит серьезно упрощать ситуацию. Я не думаю, что закулисные (назовем их так) переговоры по проблеме Украины между Кремлем и Вашингтоном как-то вообще касаются Зеленского, за исключением вопроса легитимности подписи под вероятным соглашением.Но в массовом сознании (как на Западе, так и на Востоке) – да, он герой или антигерой (нужное подчеркнуть). Не удивлюсь, если скоро появится мистическая литература вокруг его фигуры. Вот книга "Эзотерический трампизм" уже вышла недавно в британском издательстве "Арктос" (том самом, который также публикует английские переводы трудов российского философа Александра Дугина).- Но тогда, получается, вы отрицаете роль личности в истории и политике. Ведь про любого из тех, кто находится на политической сцене можно сказать: он играет ту роль, которую ему написали. Но в том-то и дело, артист тоже имеет право отказаться от той роли, которую ему напишут. У него всегда есть право выбора. А Ефремов все же не стал играть роль в последней своей трагедии и, в конечном итоге, признал, что совершил преступление, за которое понес наказание. Кстати говоря, это ли не итог того, что не любую роль стоит играть в жизни и что жизнь – совсем не театр, в ней по-настоящему, а не по театральному приходится расплачиваться за неправильно избранную роль. И в этом смысле, если вы правы, и Зеленский только подыгрывает тем, кто пишет ему тексты, в конечном счете, он придет к закономерному финалу – понесет наказание за неправильно выбранную роль – жестокое и вполне справедливое. В этом смысле, личность в современной политике и истории и является важнейшим инструментом – выбор есть всегда и от личности зависит то, какую роль она выбирает, а не от того, кто пишет тексты...Что касается Маркса. Я не люблю цитаты, тем более классиков, двухсотлетней давности. Вообще, мне кажется, я не хочу вас обидеть, но апелляция к цитатам – это всегда попытка спрятать свое мнение за мнением классика, или подменить одно другим. В ответ на Маркса я мог бы процитировать Блока, его известное стихотворение "Скифы", которое, на мой взгляд сегодня звучит более современно, чем сто лет назад и наполнено совершенно иным смыслом, но не буду этого делать, хотя когда-то приводил его в одной из своих статей, применительно к Западу, но не был понят коллегами. За те 200 лет, которые прошли после того, что Маркс написал про Россию, Россия пережила две революции, две мировые войны, плюс гражданскую и два крушения - сначала Российской империи, а потом Советского Союза. Ни одно из государств мира за столь короткий исторический период ничего подобного, по моему, не испытывало. И сегодня, пройдя через эти испытания и трагедии Россия - совсем не то царство, угрожающее Европе, каким его видел Маркс. Получается, если встать на вашу точку зрения, Россия изменилась и ушла далеко от того, что о ней говорил и писал Маркс, а Европа – нет.Простая вещь, с которой мы столкнулись, я имею в виду редакцию Украина.ру – с 2018 тогда наше распространение распоряжением бывшего президента Украины Петра Порошенко* запрещена на Украине, провайдерам запрещено распространять в интернете наше издание. Хотя то, что мы писали тогда, потом, после нас, говорили и писали и на Украине (когда это стало разрешено) и, кстати, в Европе. В которой только сегодня начинают прозревать в своих оценках режима. Мы же писали это и в 2020-ом, и в 2022-ом, а на Западе начали только в 2025. И при этом, подчеркну, на Западе нет той свободы слова, которая есть в России. Кстати, простите за ехидство, а в Лондоне можно свободно читать Украину.ру?- Я не отрицаю роли личности в истории, но я против того, чтобы эту тему банализировать. Не исключено, что Зеленский еще проявит себя как настоящая личность. Интрига еще не закончена. Вот Николай Второй проявил себя как личность только после своего свержения. А до этого считался "тряпкой". Соглашусь, что и Сталин был личностью, но окружил себя полными ничтожествами, которые молча терпели даже демонстративные посадки собственных жен. Как-то это напоминает игрища Нерона или Калигулы – тоже, откровенно говоря, незаурядных личностей, оставивших в истории Рима свой неизгладимый отпечаток.Что касается Маркса, то я как раз хотел показать исторический базис европейского взгляда на Россию. Так что тут проблема не в возрождающемся "неонацизме", а в более глубоких материях культурной антропологии. Обратите внимание на парадокс. Такой патриотический политолог, как Андрей Фурсов утверждает, что Россия и есть сегодня настоящая "традиционная Европа". При этом в стране немало патриотических идеологов, выступающих за евразийство и поворот к Востоку, возрождая – если послушать Андрея Девятова – традиции Орды. По-моему, это аналогично отказу американцев от европейской идентичности в пользу индейской. Я даже видел документальный фильм, где на полном серьезе утверждалось, что политическая система США органически вобрала в себя демократические традиции индейских племен.Лично мне ближе варяжская тема, но есть нюансы. Варяги считаются дружиной Рюрика, она же – русь. Но, согласно одному из последних исследований (Этнографическое обозрение, 2021), ближайшие к Рюрику по гаплогруппе костные останки, относящиеся ко второму тысячелетию до н.э., были обнаружены в могильнике на Большом оленьем острове в Кольском заливе (Мурманском фьорде), недалеко от базы подлодок Северного морского флота. Это, фактически, самый север Кольского полуострова, близко к побережью Баренцева моря. Оттуда, по мнению ученых, представители клана Рюрика (генетический анализ показал, что Y-хромосомная гаплогруппа N1a1a1a1a впервые появилась в Европе с людьми из этого памятника) расселились по северу Скандинавии, а одна из ветвей спустились на юг, к Ладоге. Поэтому, возможно, Рюрик принадлежал к автохтонному населению этого края, активно контактировавшего с варягами через факторию Альдейгья (Альдейгьюборг), она же – Старая Ладога. Эти же племена расселились вниз по Волхову, вплоть до озера Ильмень, и были, по всей вероятности, одной из предковых популяций населения Великого Новгорода. Поэтому истоки Руси лежат не на Западе и не на Востоке, но на Севере.Что касается вашего издания, то в Лондоне оно то появляется в открытом доступе, то исчезает. Не могут сказать, с чем связан такой мерцающий график.- Не так давно я познакомился с одним очень интересным человеком. В двух словах. Он служил в Афганистане, где его научили убивать врагов голыми руками, после демобилизации прожил непростую жизнь. Во время драк убил сначала одного человека, получил пять лет, потом, после возвращения из зоны, второго. Опять пять лет зоны. Оба случая – убийства по неосторожности, в которых он защищался. Потом женился, остепенился, жил в тайге охотничьим промыслом, неплохо зарабатывал, воспитал двух сыновей. Когда началась СВО – ушел добровольцем на фронт, как он говорит, завершить то, что началось в Афганистане. Своих сыновей попросил заняться семьями, а он будет воевать за них. Воевал отменно, спасал товарищей. а однажды узнал, что старший сын, не послушав его, ушел и погиб на фронте. А через месяц та же история произошла и со вторым сыном. Очень горевал, во время одной из операций потерял часть ноги и стал инвалидом. Пил. Но спасла его только вера в бога. Как по мне, типично русский человек, вы бы его видели – такой мужичок из русской глубинки. Немного расхристанный, матерщинник, рукастый, приземистый, себе на уме. Кавалер ордена Мужества. В общем русский. Только фамилия "подвела". Оказался – из немцев. Из тех, кто при Петре переехали из Германии на Урал... По-немецки ни слова не знает, Интервью с ним у нас опубликовано. Я к тому, что все-таки не гены, не кровь определяют в конечном итоге характер личности, а окружающая обстановка, мир, в котором ты живешь, в котором жили твои предки. Ну, и личный выбор Но это к слову. Хотя вполне как аргумент в нашей беседе о роли личности в истории. Еврей Зеленский, например, поддерживает вполне себе нацистские взгляды и действия своих подчиненных и будучи внуком участника Великой Отечественной войны поддерживает, а скорее всего сам продуцирует и решение о полном сносе памятников тех солдат, которые погибли при освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков, то есть товарищей своего собственного деда. Владимир, отвлекаясь от столь далеких исторических фактов, где история происхождения, влияние крови и генетического наследования, которые, с моей точки зрения, если и представляют какой-то интерес, все-таки скорее научный, чем практический, хотелось бы услышать от вас, как вы сформулируете под конец нашей беседы – роль личности в современном политическом процессе. В чем ее особенности и характерные черты?- Мой отец, которого тоже фамилия "подвела" (тоже немцы, только прибалтийские, и живут в стране не со времен Екатерины, а с эпохи завоевания Прибалтики крестоносцами), в 17 лет записался добровольцем в Ленинградское ополчение. Закончил войну с двумя медалями – "За оборону Ленинграда" и "За оборону Сталинграда". От военной пенсии отказался, так как не соглашался признать себя инвалидом. Так что ваши примеры мне понятны.Что касается Зеленского, то я не верю в его сознательный нацизм. Просто он приспособленец, и сдал, когда пришло время, даже своего главного спонсора. Помните его обращение к Порошенко: "Я - ваш приговор!"? Но Порошенко по-прежнему на свободе, а присел Коломойский. Другое дело, что Зеленский – как и все украинцы, не взирая на гены и кровь – очень упрямый. И когда речь идет об отстаивании своих интересов, готов на крайности. Что мы сейчас и наблюдаем. Причем, не только на Банковой, но и в окопах. Пару дней назад, в передаче "60 минут", выступал один из российских военных корреспондентов, который рассказывал, что даже "бусифицированные" украинцы оказывают жесточайшее сопротивление. Почему? Просто на кураже, как мне это представляется. Таков национальный характер. Он и на Донбассе такой же. Не удивительно, что СВО по своей продолжительности уже приближается к Великой Отечественной, а "до Берлина" все так же далеко…В какой степени тут остается шанс для исторических личностей? Конечно, он есть, но не в той же степени, как это было 80–100 лет назад. Сейчас идет война технологий, когда высоколобые и психологически устойчивые шахматисты проигрывают шахматным машинам. Никакой Клаузевиц не победит в сетецентричной войне. И это – только начало эпохи технологической сингулярности. Мне кажется, сегодня сами параметры и свойства личности, претендующей на роль в истории, сильно меняются. Прямо перед нашими глазами разворачивается невероятный кастинг за роль "царя горы" в новых обстоятельствах. Мы видим много экспериментального, парадоксального и потенциально инновативного, но каких-то четких критериев успеха (кроме чисто риторических) пока что не существует. Это уже всем очевидно (если, конечно, не впадать в редукционизм вчерашнего дня). Вот именно эту мысль я и пытался донести в нашей беседе.О странном и, возможно, очень непростом будущем, которое ожидает нас к концу столетия - в беседе Захара Виноградова с Владимиром Видеманном О том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины"*Признан в РФ экстремистом и террористом

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Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

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Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

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