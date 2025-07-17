https://ukraina.ru/20250717/mariya-zakharova-kievskiy-rezhim-vosprinimaet-resheniya-kollektivnogo-zapada-kak-signal-k-prodolzheniyu-1065454305.html
Мария Захарова: Киевский режим воспринимает решения коллективного Запада как сигнал к продолжению бойни
Мария Захарова: Киевский режим воспринимает решения коллективного Запада как сигнал к продолжению бойни - 17.07.2025 Украина.ру
Мария Захарова: Киевский режим воспринимает решения коллективного Запада как сигнал к продолжению бойни
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой
2025-07-17T17:57
2025-07-17T17:57
2025-07-17T17:57
мария захарова
дональд трамп
владимир зеленский
видео
новости
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Можно ли считать, что заявления Трампа от 14 июля фактически дают "зеленый свет" усилению террористической деятельности киевского режима на территории России и официально развязывают руки Зеленскому? И что Россия может этому противопоставить?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/11/1065454156_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_848bff339389688aadc2e4391cebf375.jpg
Мария Захарова о террористической деятельности киевского режима оружием, поставленным Западом
Мария Захарова о террористической деятельности киевского режима оружием, поставленным Западом
2025-07-17T17:57
true
PT3M06S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мария захарова, дональд трамп, владимир зеленский, видео, видео, новости
Мария Захарова, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Видео, Новости
Мария Захарова: Киевский режим воспринимает решения коллективного Запада как сигнал к продолжению бойни
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой
2025-07-17T17:57
true
PT3M06S
Мария Захарова: Киевский режим воспринимает решения коллективного Запада как сигнал к продолжению бойни
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой
Можно ли считать, что заявления Трампа от 14 июля фактически дают "зеленый свет" усилению террористической деятельности киевского режима на территории России и официально развязывают руки Зеленскому? И что Россия может этому противопоставить?