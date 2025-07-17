https://ukraina.ru/20250717/mariya-zakharova-kievskiy-rezhim-vosprinimaet-resheniya-kollektivnogo-zapada-kak-signal-k-prodolzheniyu-1065454305.html

Мария Захарова: Киевский режим воспринимает решения коллективного Запада как сигнал к продолжению бойни

Мария Захарова: Киевский режим воспринимает решения коллективного Запада как сигнал к продолжению бойни - 17.07.2025 Украина.ру

Мария Захарова: Киевский режим воспринимает решения коллективного Запада как сигнал к продолжению бойни

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой

2025-07-17T17:57

2025-07-17T17:57

2025-07-17T17:57

мария захарова

дональд трамп

владимир зеленский

видео

новости

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Можно ли считать, что заявления Трампа от 14 июля фактически дают "зеленый свет" усилению террористической деятельности киевского режима на территории России и официально развязывают руки Зеленскому? И что Россия может этому противопоставить?

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Захарова о террористической деятельности киевского режима оружием, поставленным Западом Мария Захарова о террористической деятельности киевского режима оружием, поставленным Западом 2025-07-17T17:57 true PT3M06S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мария захарова, дональд трамп, владимир зеленский, видео, видео, новости