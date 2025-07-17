"Грозится санкциями и поставками оружия Украине": Дмитрий Краснов – о новых заявлениях Трампа - 17.07.2025 Украина.ру
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"Грозится санкциями и поставками оружия Украине": Дмитрий Краснов – о новых заявлениях Трампа
"Грозится санкциями и поставками оружия Украине": Дмитрий Краснов – о новых заявлениях Трампа - 17.07.2025 Украина.ру
"Грозится санкциями и поставками оружия Украине": Дмитрий Краснов – о новых заявлениях Трампа
Дональд Трамп пообещал ввести 100% пошлины на страны, покупающие российские энергоресурсы, если за 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине, но насколько реальна эта угроза и к каким последствиям она приведёт — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-07-17T16:59
2025-07-17T16:59
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Однако он подчеркнул изменчивость политики Трампа: "Трамп настолько же легко вводит драконовские санкции, насколько легко их отменяет".Краснов проанализировал возможную реакцию ключевых партнёров России: "Китай пользуется нашим уязвимым положением и зарабатывает на поставках дронов и других предметов двойного назначения как России, так и Украине". Он обратил внимание на снижение товарооборота между Россией и Китаем при общем росте китайской внешней торговли.Эксперт скептически оценил перспективы таких угроз: "Трамп грозится санкциями и поставками оружия как раз для того, чтобы переговоры вылились в сделку, как он любит говорить. Но и здесь я бы не верил ему". По его мнению, подобные ультиматумы являются стандартным приёмом давления."Мы можем надеяться только на себя, на свою стойкость и силу", — заключил собеседник издания, подчёркивая необходимость самостоятельной политики.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.Также про заявления Трампа и их возможные последствия — в интервью Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ.
https://ukraina.ru/20250717/50-dney-do-tochki-nevozvrata-i-krakh-oborony-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-posledstviya-ultimatuma-1065331622.html
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новости, россия, украина, китай, дональд трамп, краснов, украина.ру, санкции, трамп и украина, трамп сегодня. последние новости, главные новости, оружие, угроза, поставки, пошлина, соглашение
Новости, Россия, Украина, Китай, Дональд Трамп, Краснов, Украина.ру, санкции, Трамп и Украина, Трамп сегодня. Последние новости, Главные новости, оружие, угроза, поставки, пошлина, соглашение

"Грозится санкциями и поставками оружия Украине": Дмитрий Краснов – о новых заявлениях Трампа

16:59 17.07.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Public domain
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Дональд Трамп пообещал ввести 100% пошлины на страны, покупающие российские энергоресурсы, если за 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине, но насколько реальна эта угроза и к каким последствиям она приведёт — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Думаю, введение пошлин подействует, как действовало введение вторичных санкций. Наши союзники с лёгкостью следовали американскому курсу, отказываясь от тех или иных взаимодействий с Россией", — отметил эксперт.
Однако он подчеркнул изменчивость политики Трампа: "Трамп настолько же легко вводит драконовские санкции, насколько легко их отменяет".
Краснов проанализировал возможную реакцию ключевых партнёров России: "Китай пользуется нашим уязвимым положением и зарабатывает на поставках дронов и других предметов двойного назначения как России, так и Украине". Он обратил внимание на снижение товарооборота между Россией и Китаем при общем росте китайской внешней торговли.
Эксперт скептически оценил перспективы таких угроз: "Трамп грозится санкциями и поставками оружия как раз для того, чтобы переговоры вылились в сделку, как он любит говорить. Но и здесь я бы не верил ему". По его мнению, подобные ультиматумы являются стандартным приёмом давления.
"Мы можем надеяться только на себя, на свою стойкость и силу", — заключил собеседник издания, подчёркивая необходимость самостоятельной политики.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.
Также про заявления Трампа и их возможные последствия — в интервью Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ.
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Вчера, 04:29
50 дней до точки невозврата и крах обороны. Украинские эксперты обсуждают последствия ультиматума ТрампаУкраинские политики и эксперты в один голос заговорили о том, почему Киеву и Европе придётся платить за войну сполна и предрекают "50 дней ада" на фронте для ВСУ
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