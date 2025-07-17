https://ukraina.ru/20250717/grozitsya-sanktsiyami-i-postavkami-oruzhiya-ukraine-dmitriy-krasnov--o-novykh-zayavleniyakh-trampa-1065448840.html

"Грозится санкциями и поставками оружия Украине": Дмитрий Краснов – о новых заявлениях Трампа

"Грозится санкциями и поставками оружия Украине": Дмитрий Краснов – о новых заявлениях Трампа - 17.07.2025 Украина.ру

"Грозится санкциями и поставками оружия Украине": Дмитрий Краснов – о новых заявлениях Трампа

Дональд Трамп пообещал ввести 100% пошлины на страны, покупающие российские энергоресурсы, если за 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине, но насколько реальна эта угроза и к каким последствиям она приведёт — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-07-17T16:59

2025-07-17T16:59

2025-07-17T16:59

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Однако он подчеркнул изменчивость политики Трампа: "Трамп настолько же легко вводит драконовские санкции, насколько легко их отменяет".Краснов проанализировал возможную реакцию ключевых партнёров России: "Китай пользуется нашим уязвимым положением и зарабатывает на поставках дронов и других предметов двойного назначения как России, так и Украине". Он обратил внимание на снижение товарооборота между Россией и Китаем при общем росте китайской внешней торговли.Эксперт скептически оценил перспективы таких угроз: "Трамп грозится санкциями и поставками оружия как раз для того, чтобы переговоры вылились в сделку, как он любит говорить. Но и здесь я бы не верил ему". По его мнению, подобные ультиматумы являются стандартным приёмом давления."Мы можем надеяться только на себя, на свою стойкость и силу", — заключил собеседник издания, подчёркивая необходимость самостоятельной политики.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.Также про заявления Трампа и их возможные последствия — в интервью Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ.

https://ukraina.ru/20250717/50-dney-do-tochki-nevozvrata-i-krakh-oborony-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-posledstviya-ultimatuma-1065331622.html

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