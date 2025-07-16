https://ukraina.ru/20250716/rossiya-zhelaet-peregovorov-ukraine-nado-50-70-petriotov-es-ne-gotov-finansirovat-vsu-itogi-16-iyulya-1065368997.html

Россия желает переговоров, Украине надо 50-70 "Пэтриотов", ЕС не готов финансировать ВСУ. Итоги 16 июля

Россия желает переговоров, Украине надо 50-70 "Пэтриотов", ЕС не готов финансировать ВСУ. Итоги 16 июля - 16.07.2025 Украина.ру

Россия желает переговоров, Украине надо 50-70 "Пэтриотов", ЕС не готов финансировать ВСУ. Итоги 16 июля

Москва желает продолжения переговорного процесса с Киевом в условиях продолжения СВО. Евросоюз и Британия не готовы финансировать нужды ВСУ без участия США. Украинская армия теряет людей и отступает.

2025-07-16T18:16

2025-07-16T18:16

2025-07-16T18:16

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Москва по-прежнему настроена на продолжение переговорного процесса с Киевом в условиях продолжения СВО. Об этом 16 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он отметил, что в Москве всех призывают содействовать переговорному процессу и ценят вклад в этот процесс США, президента этой страны Дональда Трампа и его команды. При этом готовности Киева к продолжению диалога не наблюдается."Мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону", - сказал пресс-секретарь президента России в общении с журналистами.До этого Песков отмечал позитивный эффект от предыдущих двух раундов переговоров в Стамбуле. Делегации напрямую обсудили вопросы обмена пленными и телами погибших военнослужащих.Обмены состоялись, а дата третьего раунда не ясна, так как Киев не тормозит процесс. Администрация турецкого президента неоднократно подтверждала готовность вновь предоставить площадку для переговоров по Украине. В комментарии РИА Новости 16 июля там отметили, что практической заинтересованности в возобновлении диалога Анкара не зафиксировала."Пока нет каких-либо сигналов по переговорам. В случае чего-либо конкретного мы объявим СМИ", - сообщили российскому изданию в администрации турецкого лидера.При этом, как следовало из заявлений российских и западных официальных лиц, Россия не намерена останавливать проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины до тех пор, пока не будут устранены первопричины этого конфликта. В Москве также констатировали вовлеченность государств Запада в конфликт на украинской территории. Неприемлемым считают в Кремле также обсуждение статуса новых регионов России.В Кремле считают переформатирование схемы поставок оружия на Украину вопросом предпринимательства. Так Песков ответил на вопрос об отношении к заявленной Трампом схеме, при которой оружие США будет продаваться в Европу и закупающие его страны будут оказывать военную помощь защитникам режима Зеленского."Это бизнес. Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит. Сейчас за них будут платить некоторые европейцы. Вы слышали, что французы не будут платить, чехи не будут платить. Там тоже будут свои разногласия, потому что столько платить, столько денег. Гражданам не останется ничего", - констатировал Песков.Трамп заявил накануне журналистам, что схема уже согласована и выгодна США. Европейские дипломаты признались журналистам, что многих из них эта новость застала врасплох.Более того: высокопоставленные чиновники ряда стран ЕС заявили, что не будут участвовать в заявленной Трампом схеме. В частности, как сообщила итальянская газета La Stampa, правительство этой станы не имеет финансовых возможностей закупать в США ЗРК Patriot.Также издание Politico со ссылкой на информированные источники рассказало об отказе Франции участвовать в схеме Трампа по закупке американского вооружения для Украины за европейские средства. Отказались финансово участвовать в закупках оружия США для поддержки ВСУ также Венгрия и Чехия. Словакия формально не отказалась, продолжая продавать Украине свои гаубицы и прочую продукцию ВПК.Примечательно, что ранее Еврокомиссия и официальные представители государств-членов Евросоюза, а также покинувшей его Британии заявляли о готовности тратить огромные (даже по западным меркам) деньги на накачку Украины оружием."Пока мы видим: европейцы проявляют совершенно оголтелый милитаристский настрой и декларируют свое намерение тратить несметные деньги на закупки вооружений - на то, чтобы дальше провоцировать продолжение войны", - сообщил в среду Песков в общении с прессой.В это же время из европейских столиц стала поступать информация о вновь выявившихся обстоятельствах, непростых временах и смене приоритетов. Для попыток сохранить лицо делалось это преимущественно на условиях анонимности.Американский экономист Джеффри Сакс раскритиковал предложенную Трампом схему военной помощи Украине. Сакс уверен, что эти шаги не повлияют на ситуацию в стратегическом отношении:"Да — погибнет больше людей без всякой причины. Нет — это не изменит долгосрочную траекторию конфликта. Этого слишком мало, чтобы внести серьезные изменения. Россия по-прежнему побеждает на поле боя и продолжит это делать", — заявил Сакс.Тем временем в Киеве подсчитали, во сколько западноевропейским друзьям и партнёрам обойдутся поставки американских ЗРК Patriot на Украину. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков провёл калькуляцию и сообщил прессе, что Украине необходимо "от 50 до 75 батарей… где-то 50 дивизионов". При этом одна батарея стоит миллиард долларов, а один залп из двух противоракет стоит $1-3 млн.Тем временем парламент Украины принял закон, который разрешает служить в ВСУ гражданам старше 60 лет. Сейчас в постсоветской республике, активно проводящей "декоммунизацию" и декларирующей "гендерное равенство", мобилизационный возраст для мужчин составляет 25-60 лет. Гражданам мужского пола в этом возрасте запрещён выезд за границу без особых разрешений. Служба женщин в ВСУ проходит на добровольной основе.Новый закон позволяет заключать контракты на военную службу с лицами, достигшими предельного возраста при годности по состоянию здоровья. В документе не прописан чёткий механизм согласования таких кандидатур, что по словам нардепов "может создать почву для злоупотреблений и выборочных решений". Не исключено, что на контракты с ВСУ в возрасте от 60 лет будут претендовать нынешние командиры, не появляющиеся на линии боевого соприкосновения.ВРУ также вернула обязательную военную подготовку для студентов-медиков и фармацевтов. Их уже подвергают мобилизации. Также парламент Украины увеличил численность главной спецслужбы. если раньше хватало десятков тысяч, то теперь в мирное время в Службе безопасности будет от 27 до 37 тысяч сотрудников, а в "особый период" — до 41 тысячи. Теперь сотрудники СБУ могут применять оружие и боевую технику при исполнении любых задач. Вместо старого Центра по борьбе с терроризмом появится новый Центр специальных операций "А" — до 10 тысяч бойцов для оперативно-боевой деятельности.Армия России тем временем развивала успехи на нескольких участках ЛБС. Её подразделения продолжают вести активные действия в районе Волчанска: отражают атаки противника, зачищают опорные пункты и наносят огневое поражение по выявленным целям.Российские подразделения усилили наступательные действия в районе реки Нитриус. Основные усилия сосредоточены на расширении контроля над прибрежными территориями. Армейская авиация и артиллерия наносят систематические удары по позициям противника. Подразделения группировки войск "Запад" продвигаются вдоль Карповского водохранилища. Заняты новые тактически важные рубежи. Рубцовское направление остается зоной активных боевых действий, констатировал телеграм-канал "Оперативный простор".На Украине тем временем выяснилось, что подконтрольный ГУР Минобороны Украины информационный ресурс Deep State обвинил командиров ВСУ в лживых докладах о ситуации на Днепропетровском направлении. Украинское командование скрывает реальные потери своих бойцов и стремительное продвижение российских войск, утверждает информресурс. По его данным, весь участок от Алексеевки до Новополя находится под давлением российской армии. При этом особенно сложная ситуация в районе Дачного и админграницы в Ялте, а на участке Новохатское–Поддубное–Мирное–Перебудова–Комар–Фёдоровка–Воскресенка — хаос и неразбериха.По данным телеграм-канала "Синяя Z Борода", уже поступает объективный контроль из освобожденного Новохатского - об освобождении сообщило 16 июля Минобороны РФ."В то же самое время идет активный штурм Зеленого Гая, а также взято несколько важных опорных пунктов на пути к Искре. Плюс бои за Александроград уже на подходе", - сказано в публикации.Там отмечено, что потеря киевским режимом юго-западного Донбасса "вошла в терминальную стадию". Аналогичные сообщения поступали с других участков СВО."Военкор Котенок" отметил, что украинские неонацисты продолжают охотиться на жителей Белгородской области. Так, в районе хутора Первомайский (Волоконовский район) украинский дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль. Погиб водитель.Также ВСУ был атакован рейсовый автобус на автодороге Варваровка — Ясные Зори."В настоящий момент Киев также предпринимает меры для увеличения интенсивности атак по самому Белгороду. Цель противника — сделать налеты дронов на город еще более регулярными и массовыми", - отметил Котенок.Губернатор Белгородской области сообщил 16 июля, что украинский дрон атаковал комбайн в Грайворонском районе. Комбайнёр получил ранения и был доставлен в больницу. В результате детонации сельхозтехника загорелась — возгорание ликвидировано.Энергодар оказался 16 июля под огнём боевиков ВСУ, сообщил сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он рассказал об обстреле города энергетиков из украинской ствольной артиллерии. Удары пришлись по береговой линии Днепра в районе Запорожской ТЭС.Тем временем российские "Искандеры" нанесли удар по целям в Шостке Сумской области. Официальной информации о последствиях по состоянию на конец дня 16 июля не было.Согласно опубликованной 16 июля сводке Минобороны России, в ходе наступательных действий российской армии полностью освобождён населённый пункт Новохатское в ДНР. Потери противника за сутки в зоне СВО превысили 1,255 тыс военнослужащих, МиГ-29, 178 беспилотников и множество другой техники, вооружений и прочей матчасти ВСУ.Актуальное интервью на эту тему: Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь

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